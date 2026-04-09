AC Cooling Mistakes: ఏసీ ఉన్నా చెమటలు పడుతున్నాయా? కూలింగ్ తగ్గడానికి ఈ 5 తప్పులే కారణం!
AC Cooling Mistakes: ఎండాకాలంలో ఏసీ ఆన్ చేసినా గది చల్లబడటం లేదా? ఏసీ కూలింగ్ తగ్గడానికి గల 5 ప్రధాన కారణాలు మరియు వాటిని ఎలా సరిచేసుకోవాలో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి.
భానుడి భగభగలకు ఏసీలే దిక్కు. అయితే చాలామంది ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే.. ఏసీ నడుస్తున్నా గదిలో ఉక్కపోత తగ్గకపోవడం. ఏసీ నుంచి చల్లటి గాలి రాకపోవడానికి మెకానికల్ సమస్యల కంటే మన అశ్రద్ధే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏసీ కూలింగ్ తగ్గడానికి గల 5 ముఖ్యమైన కారణాలు ఇవే:
1. మురికి పట్టిన ఫిల్టర్లు (Dirty Filters)
ఏసీ ఫిల్టర్లు గాలిలోని దుమ్ము, ధూళిని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. ఇవి మురికిగా మారినప్పుడు గాలి ప్రవాహం (Airflow) ఆగిపోతుంది. దీనివల్ల కంప్రెసర్ పైన భారం పడి కూలింగ్ తగ్గుతుంది.
పరిష్కారం: ప్రతి 2 నుంచి 4 వారాలకు ఒకసారి ఫిల్టర్లను తీసి శుభ్రం చేసుకోవాలి.
2. గ్యాస్ లీకేజీ లేదా తక్కువగా ఉండటం (Low Refrigerant)
ఏసీ గదిని చల్లబరచడానికి 'రిఫ్రిజెరెంట్' అనే గ్యాస్ అవసరం. గ్యాస్ తక్కువగా ఉన్నా లేదా పైపుల్లో లీకేజీ ఉన్నా ఏసీ కేవలం ఫ్యాన్ లాగా మాత్రమే పనిచేస్తుంది.
పరిష్కారం: వెంటనే ప్రొఫెషనల్ టెక్నీషియన్ను పిలిపించి గ్యాస్ లెవల్స్ చెక్ చేయించి, అవసరమైతే రీఫిల్ చేయించాలి.
3. థర్మోస్టాట్ సమస్యలు (Faulty Thermostat)
గది ఉష్ణోగ్రతను గుర్తించి, ఏసీని ఎప్పుడు ఆపాలో, ఎప్పుడు ఆన్ చేయాలో థర్మోస్టాట్ నిర్ణయిస్తుంది. ఇది పాడైతే ఏసీకి తప్పుడు సంకేతాలు వెళ్తాయి, ఫలితంగా కూలింగ్ సరిగ్గా అందదు.
పరిష్కారం: సెట్టింగ్స్ సరిచూసుకోవాలి. సమస్య ఉంటే థర్మోస్టాట్ను మార్చడం మంచిది.
4. కాయిల్స్ మురికిగా మారడం (Dirty Coils)
ఏసీలోని కండెన్సర్ కాయిల్స్ గదిలోని వేడిని బయటకు పంపుతాయి. ఇవి బయట ఉండటం వల్ల త్వరగా దుమ్ము పేరుకుపోతుంది. కాయిల్స్ మురికిగా ఉంటే వేడి సరిగ్గా బయటకు వెళ్లదు.
పరిష్కారం: కాయిల్స్ దెబ్బతినకుండా టెక్నీషియన్ సాయంతో సర్వీసింగ్ చేయించాలి.
5. ఏసీ కాలం చెల్లడం (Old Unit)
సాధారణంగా ఏసీల జీవితకాలం 10 నుంచి 12 ఏళ్లు. పాతబడిన ఏసీల సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. అవి ఎక్కువ విద్యుత్ వినియోగించుకుని తక్కువ చల్లదనాన్ని ఇస్తాయి.
పరిష్కారం: పదేళ్లు దాటిన ఏసీలను రిపేర్ చేయడం కంటే కొత్త ఇన్వర్టర్ ఏసీకి మారడం ఆర్థికంగా, సౌకర్యవంతంగా మేలు.