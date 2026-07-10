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Team India: క్రికెట్ హిస్టరీలోనే అత్యంత చెత్త ప్లేయింగ్ 11 ఇదే..!

Team India: కొత్త కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలో టీమ్ ఇండియా వరుసగా 6 మ్యాచ్‌ల్లో ఓటమి చవిచూసింది.

Naresh.k
Published on: 10 July 2026 11:36 AM IST
Team India
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Team India: క్రికెట్ హిస్టరీలోనే అత్యంత చెత్త ప్లేయింగ్ 11 ఇదే..!

Team India Crisis: భారత క్రికెట్‌లో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఒకటే చర్చ.. అసలు టీమ్ ఇండియాకు ఏమైంది?. యువ ఆటగాళ్లకు అవకాశాలు ఇవ్వాలనే సాకుతో సీనియర్లను, ఫామ్‌లో ఉన్న ఆటగాళ్లను పక్కనపెట్టడం వల్ల భారత జట్టు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోంది. వరుస పరాజయాలు, అనాలోచిత నిర్ణయాలతో విమర్శకుల నుంచి తీవ్ర నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

కొత్త కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలో ఆడిన గత 6 మ్యాచ్‌ల్లో భారత్ ఒక్కటి కూడా గెలవకపోవడం గమనార్హం. అయ్యర్ వ్యక్తిగతంగా బ్యాటింగ్‌లో రాణిస్తున్నప్పటికీ.. మైదానంలో జట్టును నడిపించడంలో, వ్యూహాలను అమలు చేయడంలో అతని కెప్టెన్సీ లోపాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. సరైన సమయంలో బౌలింగ్ మార్పులు చేయకపోవడం, ఫీల్డ్ సెట్టింగ్స్‌లో వైఫల్యాలు జట్టు కొంపముంచుతున్నాయి. ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత జట్టు శైలి మారుతుందని ఆశించిన అభిమానులకు నిరాశే ఎదురవుతోంది. గంభీర్ వ్యూహాలు పూర్తిగా బెడిసికొడుతున్నాయనేది స్పష్టమవుతోంది.

అసలు గంభీర్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో ఉన్నాడా లేడా? ఉంటే ఆటగాళ్లకు ఎలాంటి సలహాలు ఇస్తున్నాడు? అంటూ క్రికెట్ పండితులు పెదవి విరుస్తున్నారు. డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వాతావరణం, మ్యాచ్ ప్లానింగ్‌పై తీవ్ర అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

మంచి ఫామ్‌లో ఉన్న సంజూ శాంసన్ వంటి ప్రతిభావంతులైన ఆటగాళ్లను పక్కనపెట్టి, ప్రయోగాల పేరిట జట్టును ఎంపిక చేయడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆడుతున్న జట్టును చూస్తుంటే.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలహీనమైన జట్టుగా కనిపిస్తోందని విమర్శకులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో సైతం ప్రపంచ క్రికెట్‌లోనే చెత్త ప్లేయింగ్ 11 అంటూ ఫ్యాన్స్ బీసీసీఐపై మండిపడుతున్నారు.

యువ ఆటగాళ్లను ప్రోత్సహించడం మంచిదే అయినప్పటికీ, అనుభవానికి, ఫామ్‌కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోతే ఫలితాలు ఇలాగే ఉంటాయని ఈ 6 ఓటములు నిరూపించాయి. బీసీసీఐ తక్షణమే స్పందించి జట్టు ఎంపిక విధానాన్ని మార్చకపోతే.. రాబోయే రోజుల్లో భారత క్రికెట్ మరిన్ని దారుణమైన పరాజయాలను చవిచూడాల్సి వస్తుంది. ఇప్పటికైనా మేనేజ్‌మెంట్ మేల్కొని తగిన దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టాలని కోట్లాది మంది భారత క్రికెట్ అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.

Team IndiaGautam GambhirShreyas Iyer
Naresh.k

Naresh.k

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో సబ్-ఎడిటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్, పాలిటిక్స్ , వైరల్ న్యూస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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