Shri Charani : టీమిండియా ఓడినా.. ప్రపంచకప్లో సత్తా చాటిన భారత యువ స్పిన్నర్ శ్రీ చరణి
Shri Charani : మహిళల టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో టీమిండియా నిరాశపరిచినా, 21 ఏళ్ల భారత యువ స్పిన్నర్ శ్రీ చరణి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
Shri Charani : ఐసీసీ మహిళల టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 ముగిసింది. ఆస్ట్రేలియా జట్టు రికార్డు స్థాయిలో ఏడోసారి ట్రోఫీని కైవసం చేసుకోగా, ఇంగ్లాండ్ రన్నరప్గా నిలిచింది. వన్డే ప్రపంచ ఛాంపియన్గా ఉన్న భారత మహిళల జట్టుకు మాత్రం ఈ టోర్నీ అంతగా కలిసిరాలేదు. టీమిండియా గ్రూప్ దశలోనే ఓడిపోయి టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. అయితే భారత జట్టు ఘోరంగా విఫలమైనప్పటికీ.. ఒక సరికొత్త సంచలనం మాత్రం క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించింది. భారత్కు చెందిన 21 ఏళ్ల యువ స్పిన్ బౌలర్ శ్రీ చరణి తన అద్భుతమైన బౌలింగ్తో ఈ ప్రపంచకప్లోనే అత్యంత విజయవంతమైన బెస్ట్ బౌలర్గా అవతరించింది.
కేవలం 5 మ్యాచ్ల్లోనే 14 వికెట్లు
లార్డ్స్ మైదానంలో ఆదివారం జరిగిన ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఇరు జట్ల బౌలర్లు ఎవరూ కూడా ఒక వికెట్ కంటే ఎక్కువ తీయలేకపోయారు. దీనితో టోర్నీలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ల జాబితాలో భారత స్పిన్నర్ శ్రీ చరణి అగ్రస్థానాన్ని పదిలం చేసుకుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్పిన్నర్ అయిన శ్రీ చరణి ఈ ప్రపంచకప్లో కేవలం 5 మ్యాచ్లు మాత్రమే ఆడి ఏకంగా 14 వికెట్లు పడగొట్టి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. టోర్నీ మొత్తంలో కేవలం 20 ఓవర్లు మాత్రమే బౌలింగ్ చేసిన ఆమె, కేవలం 117 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చింది. 5.85 అద్భుతమైన ఎకానమీ రేటుతో బౌలింగ్ చేసి ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను వణికించింది.
తొలి ప్రపంచకప్లోనే విశ్వరూపం
శ్రీ చరణికి ఇది కెరీర్లో మొట్టమొదటి టీ20 ప్రపంచకప్ కావడం విశేషం. తన డెబ్యూ టోర్నీలోనే అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా ఆమె సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఒకవేళ భారత జట్టు సెమీఫైనల్ లేదా ఫైనల్స్ వరకు చేరుకుని ఉంటే, శ్రీ చరణి ఒకే ప్రపంచకప్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన ఆల్టైమ్ రికార్డును కూడా బద్దలు కొట్టేదే. గత 2024 ప్రపంచకప్లో న్యూజిలాండ్ స్టార్ స్పిన్నర్ అమేలియా కెర్ 15 వికెట్లు తీసి రికార్డు సృష్టించింది. కేవలం ఒక్క వికెట్ దూరంలో శ్రీ చరణి ఆ రికార్డుకు నిలిచిపోయింది. అయినప్పటికీ, తక్కువ మ్యాచ్ల్లోనే ఆమె చూపించిన ప్రతిభకు ప్రపంచ క్రికెట్ దిగ్గజాలు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
ఈ ప్రపంచకప్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ల జాబితాలో ఆస్ట్రేలియా వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్ కెప్టెన్ సోఫీ మోలినెక్స్, పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ ఫాతిమా సనాలు చెరో 11 వికెట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచారు. ఒకే ప్రపంచకప్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన కెప్టెన్లుగా వీరిద్దరూ రికార్డు సృష్టించినప్పటికీ.. శ్రీ చరణి కంటే చాలా వెనుకబడిపోయారు. ఇక మూడో స్థానంలో ఇంగ్లాండ్ స్టార్ స్పిన్నర్ సోఫీ ఎక్లెస్టోన్, వెస్టిండీస్ కెప్టెన్ హేలీ మాథ్యూస్ చెరో 10 వికెట్లతో సంయుక్తంగా నిలిచారు. జట్టు లీగ్ దశలోనే నిష్క్రమించినా, ప్రపంచ స్థాయి దిగ్గజ బౌలర్లను వెనక్కి నెట్టి 21 ఏళ్ల భారత క్రీడాకారిణి టాప్ ప్లేస్లో నిలవడం టీమిండియా భవిష్యత్తుకు శుభసూచకమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.