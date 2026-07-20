Rohit Sharma: రోహిత్ శర్మ ఎందుకు రిటైర్ కాలేదు?.. అసలు కారణం బయటపెట్టిన చిన్ననాటి కోచ్!
Why Rohit Sharma Hasn't Retired Yet. మూడో వన్డేలో అద్భుత శతకంతో చెలరేగిన రోహిత్.. తన రిటైర్మెంట్పై వస్తున్న ఊహాగానాలకు ఫుల్స్టాప్ పెట్టాడు.
Rohit Sharma: టీమిండియా స్టార్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ తనపై వచ్చిన విమర్శలకు బ్యాట్తోనే సమాధానం ఇచ్చాడు. ఇంగ్లండ్తో లార్డ్స్ వేదికగా జరిగిన మూడో వన్డేలో అద్భుత శతకంతో చెలరేగిన హిట్మ్యాన్.. తన రిటైర్మెంట్పై వస్తున్న ఊహాగానాలకు ఫుల్స్టాప్ పెట్టాడు. ఇటీవల వరుసగా పేలవ ప్రదర్శనలతో విమర్శలు ఎదుర్కొన్న రోహిత్.. కీలక సమయంలో 110 బంతుల్లో 138 పరుగులు చేసి తాను ఇంకా భారత జట్టుకు ఎంత ముఖ్యమో మరోసారి నిరూపించాడు. ఈ నేపథ్యంలో రోహిత్ చిన్ననాటి కోచ్ దినేశ్ లాడ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రోహిత్ ఇంకా ఎందుకు రిటైర్ కాలేదనే విషయాన్ని ఆయన వెల్లడించారు.
లార్డ్స్ వన్డేకు ముందు రోహిత్ శర్మ అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలకబోతున్నాడనే వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి. అయితే ఆ ప్రచారాన్ని రోహిత్ తన అద్భుత ఇన్నింగ్స్తో తిప్పికొట్టాడు. లార్డ్స్ మ్యాచ్ అనంతరం మాట్లాడిన దినేశ్ లాడ్.. తాను ఫైనల్ వన్డేకు రెండు రోజుల ముందు రోహిత్తో మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్లో కూడా తాను భారత జట్టులో ఉంటానని ధీమా వ్యక్తం చేసినట్లు చెప్పారు. రోహిత్ మెగా టోర్నీలో తప్పకుండా ఆడతాడనే నమ్మకం తనకు ఉందని వెల్లడించారు. రోహిత్పై వచ్చిన విమర్శలను తాను ఎప్పుడూ నమ్మలేదని దినేశ్ లాడ్ స్పష్టం చేశాడు.
'రోహిత్ శర్మ రిటైర్ కావాలని చాలామంది అన్నారు. అతనికి సమయం ఆసన్నమైందని అన్నారు. కానీ నేను ఎప్పుడూ అలా అనుకోలేదు. హిట్మ్యాన్ సామర్థ్యంపై నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. లార్డ్స్లో చేసిన శతకంతో అతను విమర్శకులందరికీ గట్టి సమాధానం ఇచ్చాడు. విమర్శలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. కానీ అలాంటి విషయాలు రోహిత్ను ప్రభావితం చేయవు. అతని దృష్టి ఎప్పుడూ జట్టు విజయంపైనే ఉంటుంది' అని దినేశ్ లాడ్ పేర్కొన్నాడు. రోహిత్ ఇంకా వన్డే క్రికెట్ కొనసాగించడానికి అసలు కారణం కూడా తనకు తెలుసని లాడ్ చెప్పాడు. 2011 వన్డే ప్రపంచ కప్ జట్టులో చోటు దక్కకపోవడం రోహిత్ను ఇప్పటికీ బాధిస్తోందని వెల్లడించాడు. అలాగే 2023 వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో భారత్ ఓటమిపాలవడం కూడా తీవ్ర నిరాశ కలిగించిందని తెలిపాడు. ఆ రెండు సంఘటనలు రోహిత్ మనసులో బలంగా ముద్రపడ్డాయని, అందుకే అతని జీవిత లక్ష్యం ఇప్పుడు భారత్కు వన్డే ప్రపంచ కప్ అందించడమేనని పేర్కొన్నాడు.
'2011 ప్రపంచ కప్ జట్టులో చోటు కోల్పోయిన బాధ, 2023 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో ఓడిన నిరాశ రోహిత్ను ఇప్పటికీ వెంటాడుతున్నాయి. అప్పటి నుంచి అతని కల భారత్కు వన్డే ప్రపంచ కప్ అందించడం. ఇప్పటికే టీ20 ప్రపంచ కప్, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 గెలిచాడు. కానీ వన్డే ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీని అందుకునే వరకు రోహిత్ ఆగడు. భారత్ వచ్చే ప్రపంచ కప్ గెలవాలంటే రోహిత్ జట్టులో ఉండటం తప్పనిసరి' అని దినేశ్ లాడ్ స్పష్టం చేశాడు. లార్డ్స్లో చేసిన 138 పరుగుల అద్భుత ఇన్నింగ్స్తో రోహిత్ తన కెరీర్ ఇంకా ముగియలేదని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాడు. అనుభవం, నైపుణ్యం, ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం ఇప్పటికీ తనలో ఉన్నాయని నిరూపించాడు. 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ను లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ముందుకు సాగుతున్న హిట్మ్యాన్.. భారత జట్టుకు మరో ప్రపంచ కప్ అందించాలనే సంకల్పంతో ఉన్నాడని అతని చిన్ననాటి కోచ్ వ్యాఖ్యలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.