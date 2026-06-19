గౌతమ్ గంభీర్ నయా ‘ఫేవరెట్’.. ఛోటా ప్యాకెట్ ఊరమాస్ కంబ్యాక్తో ఆ ఇద్దరు ఔట్.?
Ishan Kishan Can Be Gautam Gambhir Favourite: టీమిండియాలో చోటు కోసం పోటీ ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు.
Why Ishan Kishan Can Be Gautam Gambhir Favourite For 2027 World Cup: టీమిండియాలో చోటు కోసం పోటీ ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. కేవలం ఆరు నెలల వ్యవధిలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అద్భుత పునరాగమనం చేసిన యువ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్, తన విధ్వంసకర ఫామ్తో జట్టులో పాతుకుపోవడమే కాకుండా 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ రేసులో అందరికంటే ముందు వరుసలోకి దూసుకొచ్చాడు.
ఇషాన్ కిషన్ సంచలన పునరాగమనం..
గతేడాది కొన్ని మైదానం వెలుపలి కారణాల వల్ల బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ కోల్పోయి, జట్టుకు దూరమైన ఇషాన్ కిషన్ కథ ముగిసిపోయిందని అందరూ భావించారు. ఆ సమయంలో యశస్వి జైస్వాల్, తిలక్ వర్మ వంటి యువ ఆటగాళ్లు 3 ఫార్మాట్లలోనూ రాణిస్తూ జట్టులో స్థానాలను సుస్థిరం చేసుకున్నారు. కానీ కిషన్ పట్టుదల వదల్లేదు. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో జార్ఖండ్ జట్టును కెప్టెన్గా ముందుండి నడిపిస్తూ, ఏకంగా 197.32 స్ట్రైక్ రేట్తో 517 పరుగులు సాధించి జట్టుకు టైటిల్ అందించాడు. ఇందులో ఫైనల్లో చేసిన మెరుపు సెంచరీ (101) హైలైట్గా నిలిచింది. ఈ ప్రదర్శనతో టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 జట్టులోకి దూసుకొచ్చి, భారత్ ప్రపంచ విజేతగా నిలవడంలో తన వంతు పాత్ర పోషించాడు.
2026లో తిరుగులేని రికార్డులు..
ప్రస్తుత 2026 సంవత్సరంలో ఇషాన్ కిషన్ వైట్ బాల్ క్రికెట్లో భారత్ తరపున అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. వన్డేలు, టీ20లు కలిపి 193.01 అద్భుతమైన స్ట్రైక్ రేట్తో 691 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో నాలుగు అర్ధసెంచరీలు, రెండు శతకాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల ఆఫ్ఘనిస్తాన్పై కేవలం 79 బంతుల్లోనే 125 పరుగులు బాది వన్డేల్లో తన పునరాగమనాన్ని ఘనంగా చాటుకున్నాడు. జట్టులో ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ల అవసరాన్ని కిషన్ తన ఫామ్తో చక్కగా భర్తీ చేస్తున్నాడు.
జైస్వాల్, తిలక్ వర్మల వన్డే భవితవ్యానికి బ్రేకులు?
ఇషాన్ కిషన్ నయా అవతారం ముఖ్యంగా ఇద్దరు యువ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్లు యశస్వి జైస్వాల్, తిలక్ వర్మలకు గట్టి హెచ్చరికగా మారింది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు:
ప్రస్తుత ఫామ్: 2026లో కిషన్ పరుగుల వరద పారిస్తుంటే, జైస్వాల్ వన్డేల్లో ఆడిన రెండు ఇన్నింగ్స్ల్లో కేవలం 28 పరుగులే చేయగలిగాడు. తిలక్ వర్మ 9 ఇన్నింగ్స్ల్లో 207 పరుగులు చేసినప్పటికీ స్ట్రైక్ రేట్ పరంగా కిషన్తో పోలిస్తే చాలా వెనుకబడ్డాడు. ఐపీఎల్ 2026లోనూ కిషన్ 602 పరుగులతో అదరగొట్టగా, జైస్వాల్ (427), తిలక్ (359) పరుగులు మాత్రమే చేశారు.
వన్డే అనుభవం: కిషన్కు 2021 నుంచి వన్డేల్లో మంచి ట్రాక్ రికార్డు ఉంది. 2023 ప్రపంచ కప్ రన్నరప్ జట్టులోనూ సభ్యుడైన కిషన్, వన్డేల్లో 42 పైగా సగటుతో రాణించాడు. జైస్వాల్ కేవలం 5 వన్డేలు, తిలక్ 5 వన్డేలు మాత్రమే ఆడారు.
మల్టీ టాస్కింగ్ నైపుణ్యం: ఇషాన్ కిషన్ అవసరాన్ని బట్టి ఓపెనర్గా, మూడో స్థానంలో లేదా మిడిల్ ఆర్డర్లో బ్యాటింగ్ చేయగలడు. దీనికి తోడు వికెట్ కీపింగ్ బాధ్యతలు కూడా నిర్వహించగలగడం అతనికి కొండంత ప్లస్ పాయింట్. కానీ జైస్వాల్ కేవలం ఓపెనర్గా మాత్రమే ఆడగలడు, తిలక్ వర్మ మిడిల్ ఆర్డర్కే పరిమితం కావలసి వస్తోంది. ఇటీవల ఇండియా-ఎ పర్యటనలోనూ తిలక్ వర్మ స్ట్రైక్ రేట్ (75.09) తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది.
గణాంకాల పరంగా స్పష్టమైన ఆధిక్యం..
టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటింగ్ను పరిశీలిస్తే జైస్వాల్ వన్డేల్లో 171 పరుగులు చేయగా, కిషన్ 692 పరుగులతో స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో ఉన్నాడు. వన్డేల్లో కిషన్కు ఒక డబుల్ సెంచరీ (210) కూడా ఉంది. అటు మిడిల్ ఆర్డర్లోనూ తిలక్ వర్మ కేవలం 22.66 సగటుతో 68 పరుగులు మాత్రమే చేయగా, కిషన్ మధ్య వరుసలోనూ 597 పరుగులతో మెరుగైన సగటును కలిగి ఉన్నాడు. ఇన్నింగ్స్ వేగాన్ని పెంచడంలో కిషన్ తర్వాతే ఎవరైనా అని ఈ గణాంకాలు నిరూపిస్తున్నాయి.
జైస్వాల్, తిలక్ వర్మలకు తగినన్ని వన్డే అవకాశాలు రాలేదన్నది నిజమే అయినా, లభించిన కొద్దిపాటి అవకాశాలను వారు పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయారు. రాబోయే ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు విరాట్ కోహ్లీ తిరిగి జట్టులోకి వస్తుండటంతో జైస్వాల్ బెంచ్కే పరిమితం కాక తప్పదు. ఈ నేపథ్యంలో, హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగా ఏ స్థానంలోనైనా వేగంగా ఆడగల ఇషాన్ కిషన్, రాబోయే 2027 ప్రపంచ కప్ ప్రణాళికల్లో టీమిండియా ప్రధాన ఆయుధంగా మారడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.