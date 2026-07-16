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IND vs ENG: రెండో వన్డే నుంచి క్లాసీ ప్లేయర్ ఔట్.. ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఛోటా ప్యాకెట్.. ఎందుకంటే?

India vs England: తొలి వన్డేలో ఘనవిజయం సాధించి సిరీస్‌లో ఆధిక్యంలో ఉన్న భారత జట్టు, ఈ మ్యాచ్ కూడా గెలిచి సిరీస్ కైవసం చేసుకోవాలనే పట్టుదలతో బరిలోకి దిగింది.

Venkat
Published on: 16 July 2026 6:17 PM IST
IND vs ENG
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IND vs ENG: రెండో వన్డే నుంచి క్లాసీ ప్లేయర్ ఔట్.. ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఛోటా ప్యాకెట్.. ఎందుకంటే?

India vs England: ఇంగ్లాండ్‌తో కార్డిఫ్ వేదికగా జరుగుతున్న రెండో వన్డే మ్యాచ్‌లో టీమిండియాకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఫామ్‌లో ఉన్న వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ అనారోగ్యం కారణంగా ఈ కీలక పోరుకు దూరం కాగా, అతని స్థానంలో తుది జట్టులోకి మరో యువ ఆటగాడు ఎంపికయ్యాడు. దీంతో అభిమానులు తీవ్ర నిరాశకు గురవుతున్నారు.

టాస్ వేళ షాకింగ్ న్యూస్.. అభిమానుల్లో ఆందోళన..

భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య కార్డిఫ్‌లోని సోఫియా గార్డెన్స్ వేదికగా రెండో వన్డే మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. తొలి వన్డేలో ఘనవిజయం సాధించి సిరీస్‌లో ఆధిక్యంలో ఉన్న భారత జట్టు, ఈ మ్యాచ్ కూడా గెలిచి సిరీస్ కైవసం చేసుకోవాలనే పట్టుదలతో బరిలోకి దిగింది. అయితే, టాస్ సమయంలో భారత కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ చెప్పిన ఒక వార్త అభిమానులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. జట్టులో కీలక బ్యాటర్, వికెట్ కీపర్ కేఎల్ రాహుల్ (KL Rahul) ఈ మ్యాచ్‌లో ఆడటం లేదని గిల్ ప్రకటించాడు.

అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న రాహుల్..

గత కొన్ని రోజులుగా ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో జట్టుకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచిన కేఎల్ రాహుల్ అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. తీవ్రమైన జ్వరం లేదా అస్వస్థత కారణంగా అతడు ఈ మ్యాచ్‌కు అందుబాటులో లేడని కెప్టెన్ స్పష్టం చేశాడు. మ్యాచ్ ప్రారంభానికి కొద్ది నిమిషాల ముందే రాహుల్ పూర్తిగా కోలుకోలేదని వైద్య బృందం నిర్ధారించడంతో, యాజమాన్యం అతనికి విశ్రాంతిని ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. ప్రపంచకప్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఆటగాళ్ల ఫిట్‌నెస్ విషయంలో ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

జట్టులోకి దూసుకొచ్చిన ఇషాన్ కిషన్..

రాహుల్ దూరం కావడంతో తుది జట్టులో ఒకే ఒక్క మార్పు చోటుచేసుకుంది. ఎడమచేతి వాటం వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ (Ishan Kishan) తుది జట్టులోకి వచ్చాడు. ఇషాన్ కిషన్‌కు ఇదొక సువర్ణావకాశం అని చెప్పాలి. మిడిల్ ఆర్డర్‌లో వేగంగా పరుగులు రాబట్టడంతో పాటు వికెట్ల వెనుక కూడా చురుగ్గా కదలగల సామర్థ్యం ఇషాన్‌కు ఉంది. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్ వంటి అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లతో కూడిన మిడిల్ ఆర్డర్‌కు ఇషాన్ ఎంతవరకు బలాన్ని ఇస్తాడో చూడాలి.

టాస్ గెలిచిన ఇంగ్లాండ్.. భారత్‌కు సవాల్..

ఈ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ టాస్ గెలిచి ముందుగా ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు. దీంతో పిచ్‌పై ఉన్న తేమను ఉపయోగించుకుని భారత బ్యాటర్లను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాలని ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.

మ్యాచ్ పరిస్థితి..

టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్ చేస్తోన్న భారత జట్టు నిర్ణీత 8 ఓవర్లు ముగిసే సరికి ఒక వికెట్ కోల్పోయి 44 పరుగులు చేసింది. గిల్ 31 పరుగులు చేసి పెవిలియన్ చేరాడు. ప్రస్తుతం కోహ్లీ, రోహిత్ క్రీజులో ఉన్నారు.

కేఎల్ రాహుల్ వంటి అనుభవజ్ఞుడైన క్లాస్ ప్లేయర్ జట్టులో లేకపోవడం భారత్‌కు కొంత మైనస్ అయినప్పటికీ, ఇషాన్ కిషన్ వంటి దూకుడు గల ఆటగాడు ఆ లోటును భర్తీ చేస్తాడని భావిస్తున్నారు. ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై సిరీస్ విజయాన్ని ఖాయం చేసుకోవాలనే పట్టుదలతో ఉన్న మెన్ ఇన్ బ్లూ, ఈ సవాలును ఎలా అధిగమిస్తుందో మరికొద్ది గంటల్లో తేలిపోనుంది.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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