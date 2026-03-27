Vaibhav Suryavanshi: ఆ అడ్డు తొలిగిపోయింది.. వైభవ్ సూర్యవంశీకి లైన్ క్లియర్
Vaibhav Suryavanshi: క్రికెట్ చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ పుట్టినరోజు ఈరోజు. ఈరోజుతో అతనికి 15 ఏళ్ళు నిండాయి. దీంతో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఎంట్రీకి రెడీ అయిపోయాడు
Vaibhv Suryavanshi: భారత క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఈరోజు(మార్చి 27)తో 15 ఏళ్లు నిండాయి. ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభానికి కేవలం ఒక రోజు ముందు అతను తన పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నాడు.
అతని ఐపీఎల్ అరంగేట్రం జరిగినప్పటి నుండి, వైభవ్కు భారత సీనియర్ జట్టులో ఆడే అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుందనే దానిపై క్రికెట్ వర్గాల్లోనూ.. క్రికెట్ అభిమానుల్లోనూ ఎప్పుడూ చర్చ జారుతూనే ఉంది. ఇప్పుడు, 15 ఏళ్లు నిండడంతో, అందరి నిరీక్షణ ముగిసింది. ఐసీసీ ఆటగాళ్ల అర్హత నిబంధనల ప్రకారం, వైభవ్ ఇప్పుడు సీనియర్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆడటానికి పూర్తి అర్హత సాధించాడు.
2020లో అమల్లోకి వచ్చిన నిబంధన..
ఐసీసీ ప్లేయర్ ఎలిజిబిలిటీ రెగ్యులేషన్స్లోని ఆర్టికల్ 4.1 ప్రకారం, ఒక సిరీస్ లేదా టోర్నమెంట్లోని మొదటి మ్యాచ్ నాటికి కనీసం 15 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్న ఆటగాడు మాత్రమే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో తమ దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించగలడు. ఈ నిబంధన నవంబర్ 2020 నుండి అమల్లో ఉంది. యువ ఆటగాళ్ల శారీరక, మానసిక భద్రతను నిర్ధారించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఐపీఎల్లో అర్ధశతకం సాధించిన అతి పిన్న వయస్కుడు
వైభవ్ సూర్యవంశీ కేవలం 14 సంవత్సరాల 32 రోజుల వయసులోనే ఐపీఎల్ లో హాఫ్ సెంచరీ చేసి రికార్డ్ సృష్టించారు. అతని తరువాత రెండవ స్థానంలో కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ ఉన్నాడు, అతను 2019లో 17 సంవత్సరాల 175 రోజుల వయసులో ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు.
ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో సెంచరీ సాధించిన అతి పిన్న వయస్కుడు..
10 రోజుల క్రితం సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో కూడా వైభవ్ సెంచరీ సాధించాడు. 14 ఏళ్ల వైభవ్ ఈ టోర్నమెంట్లో సెంచరీ సాధించిన అతి పిన్న వయస్కుడైన బ్యాట్స్మెన్గా రికార్డు సృష్టించాడు. డిసెంబర్ 2న ఈడెన్ గార్డెన్స్లో మహారాష్ట్రతో జరిగిన మ్యాచ్లో అతను 61 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లతో అజేయంగా 108 పరుగులు చేశాడు. అంతేకాకుండా, 14 ఏళ్ల వయసులోనే 3 టీ20 సెంచరీలు సాధించిన ఏకైక ఆటగాడు కూడా వైభవే.
టీ20 క్రికెట్లో సెంచరీ సాధించిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడు..
వైభవ్ సూర్యవంశీ 14 సంవత్సరాల 32 రోజుల వయస్సులో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున గుజరాత్ టైటాన్స్పై 35 బంతుల్లో ఈ సెంచరీని చేరుకున్నాడు. అతని కంటే ముందు ఈ రికార్డు 2013లో విజయ్ జోల్ కి ఉంది. జొల్ 18 సంవత్సరాల 118 రోజుల వయస్సులో మహారాష్ట్ర తరఫున ముంబైపై సెంచరీ సాధించాడు.
8 ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్లు ఆడిన సూర్యవంశీ
వైభవ్ సూర్యవంశీ బీహార్ తరపున ఎనిమిది ఫస్ట్-క్లాస్, ఎనిమిది లిస్ట్-ఎ మ్యాచ్లు ఆడాడు. వైభవ్ ఫస్ట్-క్లాస్ మ్యాచ్లలో 207 పరుగులు చేయగా, లిస్ట్-ఎ మ్యాచ్లలో 353 పరుగులు సాధించాడు. అతను 18 టీ20 మ్యాచ్లలో 701 పరుగులు చేశాడు.
ఇప్పుడు నిబంధనలు వైభవ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఎంట్రీకి గేట్స్ ఓపెన్ చేశాయి. మరి బీసీసీఐ ఈ తురుపు ముక్కను ఎలా ఎప్పుడు బరిలోకి దింపుతుందో వేచి చూడాలి. ఇప్పటివరకూ ఆడిన మ్యాచుల్లో సంచలన ఇన్నింగ్స్ తో సాగుతున్న వైభవ్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచుల్లో ఎలాంటి రికార్డులు సృష్టిస్తాడో అని అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు.