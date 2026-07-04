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ఐపీఎల్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ డెబ్యూకి గ్రీన్ సిగ్నల్.. సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌తో హింట్!

Vaibhav Sooryavanshi: భారత క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన బ్యాటింగ్ సంచలనం సూర్యవంశీ సీనియర్ జట్టులోకి ఎప్పుడు వస్తాడా అని యావత్ దేశం ఆశగా ఎదురుచూస్తోంది.

Venkat
Published on: 4 July 2026 11:53 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi
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ఐపీఎల్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ డెబ్యూకి గ్రీన్ సిగ్నల్.. సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌తో హింట్!

Vaibhav Sooryavanshi India Debut: భారత క్రికెట్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఆ క్షణం రానే వచ్చింది. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున పరుగుల వరద పారించి, సిక్సర్ల తుఫాన్ సృష్టించిన 15 ఏళ్ల వండర్ కిడ్ ‘వైభవ్ సూర్యవంశీ’ త్వరలోనే టీమిండియా తరపున అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నట్లు గట్టి సంకేతాలు లభించాయి.

భారత క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన బ్యాటింగ్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ సీనియర్ జట్టులోకి ఎప్పుడు వస్తాడా అని యావత్ దేశం ఆశగా ఎదురుచూస్తోంది. ఐపీఎల్‌లో ఆరెంజ్ క్యాప్ గెలుచుకుని, ఏకంగా 776 పరుగులు సాధించిన ఈ బీహార్ కుర్రాడిని ప్రస్తుత యూకే పర్యటనకు ఎంపిక చేసినప్పటికీ, తుది జట్టులో అవకాశం ఇవ్వకపోవడంపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తోంది.

ఐర్లాండ్‌తో జరిగిన రెండు మ్యాచ్‌లతో పాటు, ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన మొదటి టీ20లోనూ ఈ 15 ఏళ్ల విధ్వంసకర ఓపెనర్‌ను బెంచ్‌కే పరిమితం చేయడంపై అభిమానులు, మాజీ క్రికెటర్లు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే, శనివారం ఇంగ్లాండ్‌తో జరగబోయే రెండో టీ20 మ్యాచ్‌కు ముందు వైభవ్ సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన ఒక రహస్య పోస్ట్ ఇప్పుడు నెట్టింట సంచలనంగా మారింది. తాను నీలి రంగు జాతీయ జెర్సీని ధరించే సమయం ఆసన్నమైందంటూ అతను పరోక్షంగా హింట్ ఇచ్చాడు.

సచిన్ టెండూల్కర్ 36 ఏళ్ల రికార్డుకు ముప్పు..!

ఒకవేళ శనివారం ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగే మ్యాచ్‌లో వైభవ్ సూర్యవంశీ కనుక బరిలోకి దిగితే, క్రికెట్ దేవుడు సచిన్ టెండూల్కర్ పేరిట ఉన్న 36 సంవత్సరాల నాటి ఒక అద్భుతమైన రికార్డు బద్దలవుతుంది. 1989లో పాకిస్తాన్‌పై సచిన్ 16 ఏళ్ల 205 రోజుల వయసులో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అడుగుపెట్టారు. ప్రస్తుతం వైభవ్ వయసు కేవలం 15 ఏళ్ల 90 రోజులు మాత్రమే. దీంతో భారతదేశం తరపున అంతర్జాతీయ పురుషుల క్రికెట్‌లో అత్యంత పిన్న వయసులో అరంగేట్రం చేసిన ఆటగాడిగా వైభవ్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించనున్నాడు.

జట్టు యాజమాన్యంపై అభిమానుల ఆగ్రహం.. స్పందించిన బీసీసీఐ..

ఇటీవల ఐర్లాండ్ పర్యటనలో భారత జట్టు ఘోర పరాజయం పాలవ్వడం, ముఖ్యంగా ఓపెనర్ సంజూ శాంసన్ వరుసగా 5, 0, 1 పరుగులతో ఘోరంగా విఫలమవడంతో వైభవ్‌ను జట్టులోకి తీసుకోవాలనే డిమాండ్ ఊపందుకుంది. అయినప్పటికీ అతనికి అవకాశం ఇవ్వకపోవడంపై వస్తున్న విమర్శలపై బీసీసీఐ ఉపాధ్యక్షులు రాజీవ్ శుక్లా స్పందించారు. వైభవ్ అసాధారణమైన ప్రతిభావంతుడని తాము కూడా నమ్ముతున్నామని, అయితే తుది జట్టుపై నిర్ణయం తీసుకునే పూర్తి అధికారం హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్‌లకే ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా వైభవ్‌కు అవకాశం లభిస్తుందని, అభిమానులు సంయమనం పాటించాలని కోరారు.

ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లకు దడ పుట్టిస్తున్న కుర్రాడు..

వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆటతీరుపై ఇంగ్లాండ్ మాజీ స్పిన్నర్ గ్రేమ్ స్వాన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుత ఇంగ్లాండ్ జట్టులో ఉన్న ఏ బౌలర్ కూడా ఇప్పటివరకు వైభవ్ లాంటి వినాశకర బ్యాటర్‌ను చూసి ఉండరని, అతని వికెట్ తీయడం ఇంగ్లాండ్‌కు అతిపెద్ద సవాలుగా మారుతుందని అన్నారు. అయితే ఐపీఎల్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టులో వైభవ్‌తో కలిసి ఆడిన ఇంగ్లాండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ జోఫ్రా ఆర్చర్‌కు మాత్రమే అతని బలహీనతలపై కొద్దిగా అవగాహన ఉండే అవకాశం ఉందని స్వాన్ పేర్కొన్నారు. 237 కి పైగా స్ట్రైక్ రేట్‌తో సిక్సర్ల వర్షం కురిపించే ఈ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ ఎంట్రీ కోసం క్రికెట్ ప్రపంచం మొత్తం కళ్లప్పగించి చూస్తోంది.

చిన్న వయసులోనే అద్భుతమైన ప్రతిభతో ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం కోసం యావత్ భారతదేశం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తోంది. ఒకపక్క సీనియర్ ఆటగాళ్లను వెనకేసుకొస్తున్న కోచింగ్ సిబ్బంది, మరోపక్క సోషల్ మీడియా ద్వారా వైభవ్ ఇచ్చిన హింట్.. వెరసి ఇంగ్లాండ్‌తో జరగబోయే రెండో టీ20 మ్యాచ్‌పై ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తోంది. మరి ఈ యువ కిశోరం శనివారం మైదానంలోకి అడుగుపెట్టి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తాడో లేదో చూడాలి.

Vaibhav SooryavanshiIndia vs EnglandGautam GambhirShreyas IyerCricket News
Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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