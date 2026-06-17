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Vaibhav Sooryavanshi: లంకతో గొడవ మరవకముందే.. అఫ్గాన్ మ్యాచ్‌లో మరో వివాదంలో చిక్కుకున్న వైభవ్!

Vaibhav Sooryavanshi: మైదానంలో దూకుడు ప్రదర్శించడం వైభవ్ సూర్యవంశీ శైలి అయినప్పటికీ, వరుసగా వివాదాల్లో చిక్కుకోవడం అతడిపై ఒత్తిడిని పెంచే అవకాశం ఉంది.

Venkat
Published on: 17 Jun 2026 11:46 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi
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Vaibhav Sooryavanshi: లంకతో గొడవ మరవకముందే.. అఫ్గాన్ మ్యాచ్‌లో మరో వివాదంలో చిక్కుకున్న వైభవ్!

Vaibhav Sooryavanshi: భారత క్రికెట్ సంచలనం, పదిహేనేళ్ల యువ ఆటగాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి మైదానంలో చర్చనీయాంశంగా మారాడు. శ్రీలంక వేదికగా జరుగుతోన్న ముక్కోణపు సిరీస్‌లో భాగంగా అఫ్గానిస్తాన్‌తో బుధవారం జరిగిన కీలక మ్యాచ్‌లో ఒక వివాదాస్పద క్యాచ్ నిర్ణయం ఇరు జట్ల మధ్య తీవ్ర ఉత్కంఠకు దారితీసింది. శ్రీలంక ఆటగాళ్లతో గొడవ జరిగిన కొద్ది రోజులకే ఈ ఘటన చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.

లంక వివాదం మరిచేలోపే అఫ్గాన్‌తో రచ్చ..

ఇటీవల జరిగిన ఇండియన్ ప్రిమియర్ లీగ్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ, ప్రస్తుతం శ్రీలంకలో జరుగుతున్న ముక్కోణపు సిరీస్‌లో ఇండియా 'ఎ' జట్టు తరపున ఆడుతున్నాడు. రెండు రోజుల క్రితం శ్రీలంకతో జరిగిన హైఓల్టేజ్ మ్యాచ్‌లో లంక ఆటగాళ్లతో వైభవ్ మైదానంలోనే ఘర్షణకు దిగాడు. ఆ వివాదం ఇంకా సరుదుమణగక ముందే, దంబుల్లా అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో అఫ్గానిస్తాన్ 'ఎ' జట్టుతో జరిగిన తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో వైభవ్ చుట్టూ మరో వివాదం నడిచింది.

మూడో అంపైర్ నిర్ణయంపై అఫ్గాన్ ఆటగాళ్ల అసంతృప్తి..

ఇండియా ఇన్నింగ్స్ రెండో ఓవర్లోనే ఈ డ్రామా చోటుచేసుకుంది. అఫ్గాన్ బౌలర్ షమ్స్ ఉర్ రెహ్మాన్ వేసిన ఒక షార్ట్ పిచ్ బంతిని వైభవ్ గాల్లోకి కట్ చేశాడు. పాయింట్ పొజిషన్లో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న ఫరీదూన్ దావూద్‌జాయ్ అద్భుతంగా ఎడమవైపునకు డైవ్ చేస్తూ ఆ క్యాచ్‌ను అందుకున్నాడు. అఫ్గాన్ ఆటగాళ్లు సంబరాల్లో మునిగిపోగా, అవుట్ అనుకుని వైభవ్ నిరాశగా వెనుతిరగసాగాడు.

కానీ, ఫీల్డ్ అంపైర్లు అతడిని అక్కడే ఆగమన్నారు. అనంతరం తుది నిర్ణయం కోసం థర్డ్ అంపైర్ ప్రగీత్ రాంబుక్వెల్లాకు నివేదించారు. రీప్లేలను నిశితంగా పరిశీలించిన అంపైర్.. ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి బంతి వెళ్లే ముందే నేలను తాకినట్లు నిర్ధారించి వైభవ్‌కు లైఫ్ ఇచ్చాడు. ఈ నిర్ణయంపై అఫ్గాన్ ఆటగాళ్లు మైదానంలోనే తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు.

రెండుసార్లు బతికిపోయినా భారీ స్కోరు చేయలేక..

అంపైర్ నిర్ణయంతో బతికిపోయిన వైభవ్‌కు, ఆ తర్వాతి ఓవర్లోనే మరో అదృష్టం కలిసివచ్చింది. క్యాచ్ చేజార్చాడన్న కసితో బౌలింగ్ చేయడానికి వచ్చిన ఫరీదూన్ దావూద్‌జాయ్ ఓవర్లో.. ఫైన్ లెగ్ ఫీల్డర్ వైభవ్ ఇచ్చిన సులువైన క్యాచ్‌ను చేతుల్లోంచి వదిలేశాడు. ఇలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ లక్‌తో రెండుసార్లు అవుట్ కాకుండా తప్పించుకున్న వైభవ్, దానిని పెద్ద స్కోరుగా మలచడంలో విఫలమయ్యాడు. తన ఇన్నింగ్స్‌లో 4 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లతో చెలరేగి 28 బంతుల్లో 38 పరుగులు చేసిన వైభవ్, చివరకు అదే ఫరీదూన్ బౌలింగ్ లోనే అవుటయ్యాడు. వికెట్ తీసిన ఆనందంలో ఫరీదూన్ మైదానంలో తీవ్ర ఆవేశంతో సంబరాలు చేసుకోవడం విశేషం.

ఫైనల్ రేసులో నిలవాలంటే భారత్‌కు గెలుపు తప్పనిసరి..

తిలక్ వర్మ సారథ్యంలోని టీమిండియాకు ఈ మ్యాచ్ అత్యంత కీలకంగా మారింది. గత మ్యాచ్‌లో అఫ్గానిస్తాన్‌పై భారత్ 349 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసినప్పటికీ, వర్షం కారణంగా మ్యాచ్‌ను కుదించడంతో ఓటమిని చవిచూడాల్సి వచ్చింది. ఆ ఓటమిని మనసులో ఉంచుకున్న భారత ఓపెనర్లు ఈసారి ధాటిగా ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించారు. వైభవ్ అవుటైనప్పటికీ, మరో ఓపెనర్ ప్రియాంశ్ ఆర్య ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి ఆడుతున్నాడు. ఈ టోర్నీ ఫైనల్ రేసులో నిలవాలంటే భారత్ ఈ మ్యాచ్‌లో కచ్చితంగా గెలవాల్సిందే. ఒకవేళ ఓడిపోతే భారత్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమిస్తుంది.

మైదానంలో దూకుడు ప్రదర్శించడం వైభవ్ సూర్యవంశీ శైలి అయినప్పటికీ, వరుసగా వివాదాల్లో చిక్కుకోవడం అతడిపై ఒత్తిడిని పెంచే అవకాశం ఉంది. ఏదేమైనా, ఈ ఉత్కంఠభరిత పోరులో అఫ్గాన్‌ను చిత్తు చేసి భారత్ ఫైనల్‌కు చేరుకుంటుందో లేదో చూడాలి.


Vaibhav SooryavanshiIndia ACricket ControversyTri Nation Series
Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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