Vaibhav Sooryavanshi : దంబూలాలో వైభవ్ సూర్యవంశీ విశ్వరూపం.. వరల్డ్ రికార్డ్ హాఫ్ సెంచరీ
Vaibhav Sooryavanshi :భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ శ్రీలంక ఏ జట్టుపై 29 బంతుల్లో 94 పరుగులు చేసి, 11 బంతుల్లోనే అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ వరల్డ్ రికార్డ్ సృష్టించాడు.
Vaibhav Sooryavanshi : శ్రీలంకలో జరుగుతున్న ట్రై సిరీస్ ఫైనల్ మ్యాచ్ లో భారత యువ ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. జూన్ 21న దంబూలా వేదికగా శ్రీలంక ఏ జట్టుతో జరుగుతున్న ఈ టైటిల్ ఫైట్ లో వైభవ్ సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పాడు. వన్డే (లిస్ట్-ఏ) క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన బ్యాట్స్మన్గా చరిత్ర సృష్టించాడు. కేవలం 11 బంతుల్లోనే 5 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్ల సాయంతో ఈ అద్భుత ఘనతను అందుకున్నాడు.
లంక ప్లేయర్ల కొట్లాటకు బ్యాట్తోనే కరెక్ట్ సమాధానం
నిజానికి ఈ మ్యాచ్ కు ఒక పెద్ద బ్యాక్ స్టోరీ ఉంది. గత మ్యాచ్ లో శ్రీలంక ఏ జట్టుతో తలపడినప్పుడు సూపర్ ఓవర్ డ్రామా తర్వాత వైభవ్ సూర్యవంశీకి లంక ఆటగాళ్లకు మధ్య పెద్ద గొడవ జరిగింది. మైదానంలోనే ఇరు జట్లు తోపులాటకు దిగాయి. ఆ అవమానాన్ని మనసులో ఉంచుకున్న వైభవ్.. నేడు ఫైనల్ మ్యాచ్ లో మొదటి బంతి నుంచే లంక బౌలర్లపై పగతీర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. క్రికెట్ లో నోటితో కాకుండా బ్యాట్ తోనే సమాధానం చెప్పాలనే సామెతను వైభవ్ ఈరోజు అక్షరాలా నిజం చేసి చూపించాడు.
మొహమ్మద్ షిరాజ్ ఓవర్ లో ఊచకోత
తన రికార్డు ఇన్నింగ్స్ సమయంలో వైభవ్ ముఖ్యంగా లంక ఫాస్ట్ బౌలర్ మొహమ్మద్ షిరాజ్ ను టార్గెట్ చేశాడు. షిరాజ్ వేసిన ఇన్నింగ్స్ 3వ ఓవర్ లో వైభవ్ వరుస బౌండరీలతో విరుచుకుపడి ఏకంగా 26 పరుగులు పిండుకున్నాడు. తను కొట్టిన 5 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లలో మెజారిటీ బౌండరీలు షిరాజ్ ఓవర్ లోనే రావడం గమనార్హం. షిరాజ్ తో పాటు సహాన్, దులజ్ లాంటి మిగతా లంక బౌలర్లను కూడా వైభవ్ ఏమాత్రం వదలకుండా స్టేడియం నలుమూలలా సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు.
ప్రియాంశ్ ఆర్యతో కలిసి లంకపై దండయాత్ర
ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టిన తర్వాత కూడా వైభవ్ సూర్యవంశీ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. లంక బౌలర్ల గుండెల్లో వణుకు పుట్టిస్తూ కేవలం 29 బంతుల్లోనే 94 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో మొత్తం 10 ఫోర్లు, 8 భారీ సిక్సర్లు ఉన్నాయి. మరో ఓపెనర్ ప్రియాంశ్ ఆర్యతో కలిసి మొదటి వికెట్కు కేవలం 8.5 ఓవర్లలోనే 132 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. ఇందులో మెజారిటీ రన్స్ వైభవ్వే కావడం విశేషం. కేవలం 324 కి పైగా స్ట్రైక్ రేట్ తో ఈ ఇన్నింగ్స్ సాగింది.
సెంచరీ మిస్
కేవలం 6 పరుగుల దూరంలో దురదృష్టవశాత్తు వైభవ్ సూర్యవంశీ తన సెంచరీని మిస్ చేసుకున్నాడు. కానీ ఆయన అవుట్ అయ్యే సమయానికే భారత జట్టు లంకపై పూర్తి ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. ఫైనల్ లాంటి హై ప్రెజర్ మ్యాచ్ లో ప్రత్యర్థి జట్టు మానసికంగా దెబ్బతినేలా వైభవ్ అద్భుతమైన పునాది వేశాడు. ఈ భారీ ఇన్నింగ్స్ కారణంగా టీమిండియా ఈ మ్యాచ్ లో ఒక భారీ స్కోరు సాధించి ట్రోఫీని ముద్దాడటం దాదాపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.