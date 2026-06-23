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తెలంగాణ టీ20 లీగ్‌లో తిలక్ వర్మ విధ్వంసం.. శ్రీలంక నుంచి వచ్చిన మరుసటి రోజే భారీ రికార్డ్..!

Tilak Varma Century: భారత-ఎ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించిన తిలక్ వర్మ, శ్రీలంక, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్లతో జరిగిన త్రైపాక్షిక సిరీస్‌ను విజయవంతంగా ముగించుకుని ఆదివారమే నగరానికి చేరుకున్నాడు.

Venkat
Published on: 23 Jun 2026 12:19 PM IST
Tilak Varma Century
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తెలంగాణ టీ20 లీగ్‌లో తిలక్ వర్మ విధ్వంసం.. శ్రీలంక నుంచి వచ్చిన మరుసటి రోజే భారీ రికార్డ్..!

Tilak Varma century Telangana T20: భారత యువ సంచలనం, తెలుగు తేజం తిలక్ వర్మ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. శ్రీలంక పర్యటన ముగించుకుని స్వదేశానికి తిరిగొచ్చిన మరుసటి రోజే మైదానంలోకి అడుగుపెట్టిన ఈ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్, అసాధారణ ఇన్నింగ్స్‌తో రికార్డుల దుమ్ముదులిపాడు. తెలంగాణ టీ20 లీగ్‌లో కేవలం 43 బంతుల్లోనే శతకం బాది, తన విమర్శకుల నోళ్లు మూయించాడు.

లంక నుంచి రాక.. మరుసటి రోజే మైదానంలో పరుగుల వేట..!

భారత-ఎ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించిన తిలక్ వర్మ, శ్రీలంక, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్లతో జరిగిన త్రైపాక్షిక సిరీస్‌ను విజయవంతంగా ముగించుకుని ఆదివారమే నగరానికి చేరుకున్నాడు. అయితే ఏమాత్రం అలసట లేకుండా, విశ్రాంతి తీసుకోకుండా సోమవారం నాటి మ్యాచ్‌లో మెదక్ ఫాల్కన్స్ జట్టు తరఫున బరిలోకి దిగాడు. శ్రీలంక పర్యటనలో తిలక్ వర్మ బ్యాటింగ్ స్ట్రైక్ రేట్‌పై కొన్ని విమర్శలు వచ్చాయి. వాటన్నింటికీ తనదైన శైలిలో సమాధానం చెప్పడానికేనా అన్నట్లుగా ఈ లీగ్‌లో ఆరంభం నుంచే బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు.

259 పరుగుల భారీ లక్ష్యం.. ఒంటిచేత్తో గెలిపించిన కెప్టెన్..

వరంగల్ వారియర్స్, మెదక్ ఫాల్కన్స్ మధ్య జరిగిన ఈ మ్యాచ్ బ్యాటింగ్‌కు స్వర్గధామంగా మారింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన వరంగల్ జట్టు అమన్ రావు అద్భుతమైన 142 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ సహాయంతో నిర్ణీత ఓవర్లలో 258 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఇంతటి భారీ లక్ష్య ఛేదనలో మెదక్ జట్టు ఆరంభంలోనే రెండు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఆ సమయంలో కెప్టెన్ బాధ్యతను భుజానికెత్తుకున్న తిలక్ వర్మ, కేవలం 56 బంతుల్లో 14 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లతో 136 పరుగులు చేసి అసాధ్యమైన విజయాన్ని సుసాధ్యం చేశాడు. 242.86 స్ట్రైక్ రేట్‌తో సాగిన ఈ ఇన్నింగ్స్ లీగ్ చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ ఛేదనగా రికార్డు కెక్కింది.

ఆటగాళ్ల అపూర్వ గౌరవం.. సెల్యూట్ చేస్తూ వీడ్కోలు..!

తిలక్ వర్మ ఆడిన ఈ అద్భుత ఇన్నింగ్స్ చూసి మైదానంలోని అభిమానులతో పాటు సహచర ఆటగాళ్లు సైతం ఫిదా అయిపోయారు. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత మెదక్ ఫాల్కన్స్ ఆటగాళ్లందరూ మైదానంలో తిలక్ వర్మ చుట్టూ చేరి, అతడికి సెల్యూట్ చేస్తూ అపూర్వ గౌరవాన్ని అందించారు. ఆ సమయంలో తిలక్ సైతం తనదైన శైలిలో సంబరాలు చేసుకుంటూ సహచరులకు ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. ఈ భావోద్వేగ క్షణాలకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఐర్లాండ్ పర్యటనకు ముందే అసలైన ప్రాక్టీస్..

ఈ లీగ్‌లో తిలక్ వర్మకు ఇదే మొదటి, చివరి మ్యాచ్ కావడం గమనార్హం. కేవలం ఈ ఒక్క మ్యాచ్ కోసమే అతడు అందుబాటులోకి వచ్చాడు. రాబోయే ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటనల కోసం అతడు త్వరలోనే బ్రిటన్ బయలుదేరనున్నాడు. జూన్ 26 నుంచి ఐర్లాండ్‌తో ప్రారంభం కానున్న టీ20 సిరీస్‌కు ముందు తిలక్ వర్మకు ఈ మ్యాచ్ ఒక అద్భుతమైన ప్రాక్టీస్ గ్రౌండ్‌గా ఉపయోగపడింది. ఈ రికార్డు ఇన్నింగ్స్‌తో అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లకు తాను ఎంతటి ఫామ్‌లో ఉన్నానో సెలక్టర్లకు స్పష్టమైన సంకేతాలు పంపాడు.

సొంత గడ్డపై జరిగిన లీగ్‌లో ఆడిన ఏకైక మ్యాచ్‌లోనే రికార్డుల సునామీ సృష్టించిన తిలక్ వర్మ, తెలుగు క్రికెట్ అభిమానుల గుండెల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు. మెదక్ ఫాల్కన్స్ జట్టుకు చారిత్రాత్మక విజయాన్ని అందించి, అదే జోష్‌తో దేశం తరఫున ఆడటానికి విదేశీ పర్యటనకు సిద్ధమయ్యాడు. మరి ఇదే జోరును ఐర్లాండ్ గడ్డపై కూడా కొనసాగించి భారత్‌కు మరిన్ని విజయాలు అందించాలని ఆశిద్దాం.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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