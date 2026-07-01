సూర్యకుమార్ మంచోడు.. నాకు అన్ని చెప్పేశాడు.. శ్రేయస్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు!
Shreyas Iyer: Shreyas Iyer Hails Suryakumar Yadav. సూర్యకుమార్ యాదవ్ తనకు ఎన్నో విలువైన సూచనలు చేశాడని శ్రేయస్ అయ్యర్ వెల్లడించాడు.
Shreyas Iyer: భారత టీ20 జట్టుకు కొత్త కెప్టెన్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన శ్రేయస్ అయ్యర్.. మాజీ కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తనకు ఎన్నో విలువైన సూచనలు చేశాడని వెల్లడించాడు. ఇటీవల ఐర్లాండ్, ఇంగ్లండ్ సిరీస్ల కోసం బీసీసీఐ జట్టును ప్రకటించగా.. టీ20 కెప్టెన్సీ బాధ్యతలను సూర్యకుమార్ నుంచి శ్రేయస్కు అప్పగించింది. ఈ నేపథ్యంలో బీసీసీఐ టీవీతో మాట్లాడిన శ్రేయస్.. కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టే ముందు సూర్యకుమార్తో జరిగిన సంభాషణ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నాడు.
సూర్యకుమార్ నుంచి విలువైన సూచనలు:
సూర్యకుమార్ యాదవ్తో తాను చాలా కాలంగా దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడుతున్నానని శ్రేయస్ అయ్యర్ తెలిపాడు. భారత జట్టుతో ఇంగ్లండ్ పర్యటనకు బయలుదేరే ముందు సూర్యకుమార్ తనకు జట్టు నిర్వహణ, ఆటగాళ్ల మానసిక స్థితి, వివిధ పరిస్థితులను ఎలా ఎదుర్కోవాలో కీలక సూచనలు ఇచ్చాడని వెల్లడించాడు. 'సూర్యకుమార్తో నేను చాలా కాలంగా దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడాను. ఇక్కడికి రాకముందే అతడు జట్టు మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో, ఆటగాళ్లు కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఎలా స్పందిస్తారో వివరంగా చెప్పాడు. అతడి నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నా' అని శ్రేయస్ అన్నాడు.
కెప్టెన్సీ వస్తుందని ముందే ఊహించాను:
భారత జట్టు కెప్టెన్గా నియమించడం తనకు ఆశ్చర్యం కలిగించలేదని శ్రేయస్ అయ్యర్ చెప్పాడు. ఐపీఎల్లో తాను చూపిన నాయకత్వం, దేశం తరఫున చేసిన ప్రదర్శనలు ఈ అవకాశానికి కారణమయ్యాయని తెలిపాడు. 'నిజం చెప్పాలంటే కెప్టెన్సీ నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించలేదు. ఏదో ఒక సమయంలో ఈ బాధ్యత వస్తుందని నేను భావించాను. ఐపీఎల్లో కెప్టెన్గా మంచి ఫలితాలు సాధించాను. దేశం తరఫున కూడా నా వంతు బాధ్యతను నిర్వర్తించాను. అందుకే ఈ అవకాశం రావడం సహజమే అనిపించింది' అని పేర్కొన్నాడు.
భారత్కు నాయకత్వం వహించడం గొప్ప గౌరవం:
చిన్నప్పటి నుంచి భారత జట్టుకు ఆడాలనేది తన కల అని, ఇప్పుడు అదే జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించడం జీవితంలో అత్యంత గర్వకారణమని శ్రేయస్ భావోద్వేగంగా చెప్పాడు. 'చిన్నప్పుడు ప్రతి క్రికెటర్ లాగే భారత జట్టుకు ఆడాలని కలలు కన్నాను. ఇప్పుడు అదే జట్టుకు నాయకత్వం వహించడం నా జీవితంలో మధురమైన క్షణం. నా కష్టానికి, కుటుంబం, స్నేహితులు, అభిమానుల మద్దతుకు లభించిన ఫలితం ఇది' అని అన్నాడు.
ఒత్తిడిలోనే అత్యుత్తమ ఆట వస్తుంది:
రెండేళ్లకు పైగా విరామం తర్వాత టీ20 జట్టులోకి తిరిగి వచ్చిన శ్రేయస్.. సవాళ్లను స్వీకరించేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని స్పష్టం చేశాడు. 'నేను నిరంతరం పోరాడే వ్యక్తిని. ఎలాంటి ఒత్తిడి వచ్చినా దాన్ని ఆస్వాదిస్తాను. సవాళ్లను ఎదుర్కోవడం నాకు ఇష్టం. ఒత్తిడిలోనే నా అత్యుత్తమ ఆట బయటపడుతుంది. అందుకే ఈ కొత్త బాధ్యతను కూడా పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో స్వీకరిస్తున్నాను. ఐర్లాండ్ ఓటమి కాస్త నిరాశపరిచింది. అయితే ఇంగ్లండ్ జట్టుపై మంచి విజయాలు సాధిస్తామనే నమ్మకం ఉంది' అని శ్రేయస్ అయ్యర్ పేర్కొన్నాడు.