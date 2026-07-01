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ఐర్లాండ్ చేతిలో ఓటమిపై శ్రేయస్ అయ్యర్ షాకింగ్ కామెంట్స్.. ఐపీఎల్, బీసీసీఐలే కారణమంటూ!

India vs Ireland: దాదాపు రెండున్నరేళ్ల తర్వాత పొట్టి ఫార్మాట్‌లోకి పునరాగమనం చేసిన బ్యాటర్ అయ్యర్‌కు బీసీసీఐ అనూహ్యంగా కెప్టెన్సీ బాధ్యతలను అప్పగించింది.

Venkat
Published on: 1 July 2026 9:40 AM IST
India vs Ireland
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ఐర్లాండ్ చేతిలో ఓటమిపై శ్రేయస్ అయ్యర్ షాకింగ్ కామెంట్స్.. ఐపీఎల్, బీసీసీఐలే కారణమంటూ!

India vs Ireland T20 2026: ఐర్లాండ్ గడ్డపై టీమిండియా ఎదుర్కొన్న చారిత్రాత్మక పరాభవం ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. అసలు ఊహించని విధంగా సిరీస్ చేజారడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్న తరుణంలో, సారథి శ్రేయస్ అయ్యర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు క్రికెట్ వర్గాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. ఓటమికి గల కారణాలను విశ్లేషిస్తూ ఆయన ఐపీఎల్, మైదానాల రూపురేఖలను తెరపైకి తెచ్చారు.

అవమానకర ఓటమి.. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా..!

దాదాపు రెండున్నరేళ్ల తర్వాత పొట్టి ఫార్మాట్‌లోకి పునరాగమనం చేసిన సీనియర్ బ్యాటర్ శ్రేయస్ అయ్యర్‌కు బీసీసీఐ అనూహ్యంగా కెప్టెన్సీ బాధ్యతలను అప్పగించింది. ప్రపంచకప్ విజేత సూర్యకుమార్ యాదవ్ స్థానంలో జట్టును నడిపించే అవకాశం దక్కించుకున్న అయ్యర్, తొలి సిరీస్‌లోనే తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యాడు. బెల్ఫాస్ట్‌లోని సివిల్ సర్వీస్ క్రికెట్ క్లబ్ మైదానంలో జరిగిన రెండు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ను భారత్ 0-2తో పూర్తిగా చేజార్చుకుంది. భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఐర్లాండ్ చేతిలో ఒక అంతర్జాతీయ సిరీస్‌ను కోల్పోవడం ఇదే తొలిసారి కావడం అభిమానులను తీవ్రంగా కలిచివేస్తోంది.

ఐపీఎల్ పిచ్‌లకు.. ఇక్కడి పరిస్థితులకు చాలా తేడా ఉంది: అయ్యర్

ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు ముందు జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో శ్రేయస్ అయ్యర్ ఓటమిపై స్పందిస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"భారత్‌లో జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో అన్ని మైదానాలు అన్ని వైపులా ఒకే కొలతలతో సమానంగా ఉంటాయి. కానీ, ఐర్లాండ్‌లోని బెల్ఫాస్ట్ మైదానం అసలు ఒక పూర్తి స్థాయి స్టేడియంలానే అనిపించలేదు. అక్కడి అవుట్‌ఫీల్డ్ చాలా నెమ్మదిగా ఉంది, మైదానం కొలతలు కూడా విచిత్రంగా ఉన్నాయి. అలాంటి పిచ్‌లపై ఫీల్డింగ్ వ్యూహాలు రచించడం ఒక కెప్టెన్‌గా నాకు చాలా కొత్తగా, కష్టంగా అనిపించింది." అని అయ్యర్ పేర్కొన్నారు.

భారత ఆటగాళ్లు ఐపీఎల్ వాతావరణం నుంచి నేరుగా ఇక్కడికి రావడం వల్ల మైదాన పరిస్థితులను త్వరగా అంచనా వేయలేకపోయామని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. అదే సమయంలో ఐర్లాండ్ ఆటగాళ్లకు వారి సొంత మైదానాలపై పూర్తి అవగాహన ఉండటం వారికి కలిసి వచ్చిందని అభిప్రాయపడ్డారు.

ఘోరంగా విఫలమైన బ్యాటింగ్ విభాగం..

తొలి మ్యాచ్‌లో 34 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయిన భారత్, రెండో మ్యాచ్‌లోనైనా పుంజుకుంటుందని అందరూ ఆశించారు. అయితే, నిర్ణయాత్మకమైన రెండో మ్యాచ్‌లో 154 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడంలో భారత బ్యాటర్లు పూర్తిగా తడబడ్డారు. ముఖ్యంగా స్టార్ ఓపెనర్లు సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ ఇద్దరూ కూడా ఎదుర్కొన్న మొదటి బంతికే డకౌట్ అయి జట్టును కోలుకోలేని దెబ్బ తీశారు. దేశవాళీ క్రికెట్‌లో అద్భుత ఫామ్‌లో ఉన్న యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి తుది జట్టులో అవకాశం ఇవ్వకపోవడంపై కూడా మేనేజ్‌మెంట్‌పై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి.

ఇంగ్లాండ్ సిరీస్‌తోనైనా ప్రతీకారం తీర్చుకుంటారా?

ఐర్లాండ్ పర్యటన ముగియడంతో ఇప్పుడు టీమిండియా ముందు ఇంగ్లాండ్‌తో జరగబోయే ఐదు మ్యాచ్‌ల భారీ టీ20 సిరీస్ సవాల్‌గా నిలిచింది. పంజాబ్ కింగ్స్ కెప్టెన్ అయిన శ్రేయస్ అయ్యర్‌కు ఈ సిరీస్ అత్యంత కీలకం కానుంది. జూలై 1 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ సిరీస్‌లోనైనా జట్టు పుంజుకుని పాత ఫామ్‌ను అందుకుంటుందో లేదో చూడాలి. ఇంగ్లాండ్ పరిస్థితులపై మన ఆటగాళ్లకు ముందే అవగాహన ఉందని, కాబట్టి అక్కడ మెరుగైన ప్రదర్శన చేస్తామని అయ్యర్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి ఈ ప్రతీకార పోరులో భారత యువ సేన ఎలాంటి అద్భుతాలు చేస్తుందో వేచి చూడాల్సిందే.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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