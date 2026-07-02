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​ఖతర్నాక్ కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్.. కోహ్లీ రికార్డును బద్దలు కొట్టిన సర్పంచ్ సాబ్!

Shreyas Iyer: ఐర్లాండ్ సిరీస్ ఓటమి తర్వాత తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్న భారత్‌కు ఈ మ్యాచ్ ఫలితం లభించకపోయినప్పటికీ, బ్యాటర్ల ప్రదర్శన జట్టులో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది.

Venkat
Published on: 2 July 2026 7:13 AM IST
Shreyas Iyer
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​ఖతర్నాక్ కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్.. కోహ్లీ రికార్డును బద్దలు కొట్టిన సర్పంచ్ సాబ్!

Shreyas Iyer: ​ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో ఉన్న భారత జట్టు కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన మొదటి టీ20 మ్యాచ్‌లో బాధ్యతాయుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడిన అయ్యర్, అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 5000 పరుగుల మైలురాయిని అధిగమించాడు. ఈ క్రమంలో రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ పేరిట ఉన్న ఒక అరుదైన రికార్డును బద్దలు కొట్టి భారత క్రికెట్‌లో తన ముద్ర వేసుకున్నాడు.

​కష్టాల్లో ఉన్న జట్టును ఆదుకున్న కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్..

​భారత్, ఇంగ్లండ్ జట్ల మధ్య చెస్టర్-లీ-స్ట్రీట్ వేదికగా జరిగిన మొదటి టీ20 మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన భారత్ మొదట బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలోనే ఓపెనర్లు సంజూ సామ్సన్ (1), ఇషాన్ కిషన్ (0) తీవ్రంగా నిరాశపరిచారు. కేవలం 6 పరుగులకే రెండు వికెట్లు కోల్పోయి టీమిండియా పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడిన సమయంలో కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ మైదానంలోకి అడుగుపెట్టాడు.

ఒత్తిడిని అధిగమిస్తూ, మరో ఎండ్‌లో ఉన్న యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ (59)తో కలిసి ఇన్నింగ్స్‌ను అద్భుతంగా నిర్మించాడు. అభిషేక్ అవుట్ అయిన తర్వాత కూడా ఏమాత్రం తడబడకుండా బాధ్యతాయుతంగా ఆడి 47 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్‌తో 68 పరుగులు సాధించాడు. ఈ అద్భుత ప్రదర్శనతో భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 189 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించగలిగింది.

​విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును అధిగమించిన శ్రేయాస్ అయ్యర్

​ఈ మ్యాచ్‌లో ఆడిన 68 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ద్వారా శ్రేయాస్ అయ్యర్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో (టెస్టులు, వన్డేలు, టీ20లు కలిపి) 5000 పరుగుల మైలురాయిని విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడు. ఇప్పటివరకు 14 టెస్టులు, 79 వన్డేలు, 54 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడిన అయ్యర్, మొత్తంగా 147 మ్యాచ్‌ల్లో 5,031 పరుగులతో ఈ అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్నాడు. మరీ ముఖ్యంగా, భారత జట్టు తరఫున అత్యంత వేగంగా ఈ ఘనత సాధించిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును శ్రేయాస్ అయ్యర్ అధిగమించడం విశేషం. కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత జట్టును ముందుండి నడిపిస్తూనే, ఇలాంటి భారీ రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకోవడం అతని నిలకడైన ఫామ్‌కు నిదర్శనం.

శివమ్ దూబే మెరుపులు.. వరుణుడి అంతరాయం..

​అభిషేక్ శర్మ, శ్రేయాస్ అయ్యర్ అందించిన బలమైన పునాదితో భారత్ భారీ స్కోరు సాధించింది. ఇన్నింగ్స్ చివర్లో ఆల్‌రౌండర్ శివమ్ దూబే కేవలం 21 బంతుల్లోనే 3 సిక్సర్లు, 2 ఫోర్లతో 42 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. దీంతో భారత్ 7 వికెట్ల నష్టానికి 189 పరుగులు చేసింది. ఇంగ్లండ్ బౌలర్లలో సాకిబ్ మహమూద్ 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అయితే భారత ఇన్నింగ్స్ ముగిసిన వెంటనే వాతావరణం అనుకూలించలేదు. నిరంతరాయంగా కురిసిన భారీ వర్షం కారణంగా ఇంగ్లండ్ బ్యాటింగ్ ప్రారంభించడానికి సాధ్యపడలేదు. అంపైర్లు ఎంతసేపు వేచి చూసినా పిచ్ ఆటకు అనుకూలంగా మారకపోవడంతో చివరకు మొదటి టీ20 మ్యాచ్‌ను రద్దు (Abandoned) చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

​ఐర్లాండ్ సిరీస్ ఓటమి తర్వాత తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్న భారత్‌కు ఈ మ్యాచ్ ఫలితం లభించకపోయినప్పటికీ, బ్యాటర్ల ప్రదర్శన జట్టులో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ముఖ్యంగా కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ బాధ్యతాయుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడటమే కాకుండా, విరాట్ కోహ్లీ వంటి దిగ్గజ ఆటగాడి రికార్డును బద్దలు కొట్టి 5000 పరుగుల మైలురాయిని చేరడం భారత క్రికెట్‌కు శుభపరిణామం. ఇదే జోరును శ్రేయాస్ రాబోయే మ్యాచుల్లోనూ కొనసాగిస్తాడని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ఇరు జట్ల మధ్య రెండో టీ20 మ్యాచ్ జూలై 4న మాంచెస్టర్ వేదికగా జరగనుంది.

Cricket NewsShreyas IyerVirat KohliTeam IndiaIndia vs England
Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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