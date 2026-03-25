Shane Warne: షేన్ వార్న్ కుటుంబానికి రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుంచి 460 కోట్లు..ఎలా అంటే..

Shane Warne: షేన్ వార్న్ మరణించినా.. అతని కుటుంబానికి రాజస్థాన్ రాయల్స్ ద్వారా 460 కోట్ల రూపాయలు అందనున్నాయి. దీనికి అప్పట్లో వార్న్ తీసుకున్న ఒక నిర్ణయమే కారణం.

KVD Varma
Published on: 25 March 2026 2:06 PM IST
Shane Warne: ఐపీఎల్‌లో అమ్ముడుపోయిన మొదటి ఆటగాడు షేన్ వార్న్. అతను రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు మొదటి కెప్టెన్ కూడా. అతని నాయకత్వంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఐపీఎల్ మొదటి సీజన్‌ను గెలుచుకుంది. మీకు తెలుసా, ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభానికి ముందు, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు అమ్మకం కోసం రూ. 15,300 కోట్లకు ఒక ఒప్పందం కుదిరింది. దీనివల్ల షేన్ వార్న్ కూడా లబ్ధి పొందాడు. షేన్ వార్న్ ఇప్పుడు ఈ లోకంలో లేనప్పటికీ, అతని కుటుంబం దీనివల్ల కచ్చితంగా ప్రయోజనం పొందుతుంది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు రూ. 15,300 కోట్లకు అమ్ముడుపోయిన తర్వాత, షేన్ వార్న్ కుటుంబానికి పెద్ద లాటరీ తగిలినట్లయింది.

ఇది ఎలా సాధ్యం అని మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టును అమెరికాకు చెందిన సోమాని 1.63 బిలియన్ డాలర్లకు, అంటే సుమారు రూ. 15,300 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారు. దీనివల్ల షేన్ వార్న్ కుటుంబానికి ఎలా ప్రయోజనం కలుగుతుంది? అనే డౌట్ మీకు వచ్చి ఉంటుంది. షేన్ వార్న్ యొక్క ముందుచూపుతో కూడిన ఆలోచనే అందుకు కారణం. వార్న్ భవిష్యత్ ను దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసుకున్న ఒక చిన్న నిర్ణయం ఇప్పుడు అతని కుటుంబానికి కోట్లాది రూపాయల ఆదాయాన్ని అందించింది. ఇది తెలిసిన వారంతా ఇప్పుడు దీనిని షేన్ వార్న్ 'మాస్టర్‌స్ట్రోక్' అని పిలుస్తున్నారు.

షేన్ వార్న్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున 4 సీజన్ల ఐపీఎల్‌లో ఆడాడు. ఈ సమయంలో, అతను ప్రతి సీజన్‌లో రూ. 9.35 కోట్ల పేమెంట్ తీసుకున్నాడు. అది కాకుండా, వార్న్ ఆ సమయంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుండి ఇంకొకటి కోరాడు. అదే, ఫ్రాంచైజీలో వాటా. ప్రతి సంవత్సరం రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టులో షేన్ వార్న్‌కు 0.75 శాతం వాటా ఉండేది. వార్న్ నాలుగు సీజన్ల ఐపీఎల్‌లో ఆడాడు. అంటే, 0.75 శాతంతో, రాజస్థాన్ రాయల్స్‌లో అతని మొత్తం వాటా 3 శాతం అయ్యింది.

ఈ డబ్బు ఎవరికి దక్కుతుంది?

ఇప్పుడు రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు రూ. 15,300 కోట్లకు అమ్ముడైంది. దీని ప్రకారం వార్న్‌కు 3% వాటాగా రూ. 460 కోట్లు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ డబ్బంతా అతని కుటుంబానికి వెళ్తుంది.

ఐపీఎల్‌లో షేన్ వార్న్ ఇలా..

షేన్ వార్న్ ఐపీఎల్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున నాలుగు సీజన్ల పాటు ఆడాడు. అతను మొత్తం 55 మ్యాచ్‌లలో 57 వికెట్లు పడగొట్టాడు. వార్న్ 2008 నుండి 2011 వరకు రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టులో భాగంగా ఉన్నాడు. ఐపీఎల్ 2008 అతని కెరీర్‌లో అత్యంత విజయవంతమైన సీజన్. ఇందులో అతను 19 వికెట్లు పడగొట్టి జట్టును ఛాంపియన్‌గా నిలిపాడు.

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

