Home క్రీడలుVideo: 6,6,6,6,6.. ఒకే ఓవర్లో విధ్వంసం.. 11 బంతుల్లోనే స్టోరీ మార్చేసిన మోస్ట్ సీనియర్ ప్లేయర్

Video: 6,6,6,6,6.. ఒకే ఓవర్లో విధ్వంసం.. 11 బంతుల్లోనే స్టోరీ మార్చేసిన మోస్ట్ సీనియర్ ప్లేయర్

Rovman Powell 30 Runs in One Over: అమెరికా వేదికగా జరుగుతోన్న మేజర్ లీగ్ క్రికెట్ (MLC 2026)లో వెస్టిండీస్ విధ్వంసకర బ్యాటర్ రోవ్‌మన్ పావెల్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు.

Venkat
Published on: 22 Jun 2026 11:30 AM IST
Rovman Powell 30 Runs in One Over
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Video: 6,6,6,6,6.. ఒకే ఓవర్లో విధ్వంసం.. 11 బంతుల్లోనే స్టోరీ మార్చేసిన మోస్ట్ సీనియర్ ప్లేయర్

Rovman Powell 30 Runs in One Over: అమెరికా వేదికగా జరుగుతోన్న మేజర్ లీగ్ క్రికెట్ (MLC 2026)లో వెస్టిండీస్ విధ్వంసకర బ్యాటర్ రోవ్‌మన్ పావెల్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. లాస్ యాంజెలిస్ నైట్ రైడర్స్ తరఫున బరిలోకి దిగిన పావెల్, సీటెల్ ఓర్కాస్ బౌలర్ దసున్ శనక వేసిన ఒకే ఓవర్లో వరుసగా 5 భారీ సిక్సర్లు బాది స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు. ఈ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో నైట్ రైడర్స్ భారీ విజయాన్ని అందుకుంది.

మైదానంలో సిక్సర్ల వర్షం.. శనకకు చుక్కలు చూపించిన పావెల్..

మేజర్ లీగ్ క్రికెట్ 2026లో భాగంగా లాస్ యాంజెలిస్ నైట్ రైడర్స్, సీటెల్ ఓర్కాస్ జట్ల మధ్య జరిగిన ఆరో మ్యాచ్‌ క్రికెట్ అభిమానులకు అసలైన వినోదాన్ని పంచింది. ముఖ్యంగా లాస్ యాంజెలిస్ ఇన్నింగ్స్ 17వ ఓవర్ మ్యాచ్‌కే హైలైట్‌గా నిలిచింది. అప్పటివరకు నైట్ రైడర్స్ జట్టు 5 వికెట్ల నష్టానికి 138 పరుగులు చేసి ఒత్తిడిలో ఉంది. గౌరవప్రదమైన స్కోరు సాధించాలంటే భారీ హిట్టింగ్ అత్యవసరమైన తరుణంలో క్రీజులోకి వచ్చిన రోవ్‌మన్ పావెల్ విధ్వంసకర రూపం దాల్చాడు.

శ్రీలంక మీడియం పేసర్ దసున్ శనక బంతిని చేతిలోకి తీసుకోగానే, పావెల్ తన ప్రతాపాన్ని చూపించాడు. శనక వేసిన మొదటి బంతినే మిడ్ వికెట్ మీదుగా మైదానం వెలుపలికి పంపాడు. ఆ తర్వాత శనక ఎంత ప్రయత్నించినా పావెల్ బ్యాట్‌ను ఆపలేకపోయాడు. వికెట్ల చుట్టూ బౌలింగ్ లైన్ మార్చినప్పటికీ, వరుసగా తర్వాతి నాలుగు బంతులను కూడా సిక్సర్లుగా మలిచాడు. మొదటి ఐదు బంతుల్లోనే 30 పరుగులు రాబట్టి సరికొత్త రికార్డుకు చేరువయ్యాడు. ఆఖరి బంతికి కూడా సిక్స్ కొట్టే ప్రయత్నంలో పావెల్ అవుట్ అయినప్పటికీ, అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది.

నైట్ రైడర్స్ భారీ స్కోరు.. దీటైన సమాధానం ఇవ్వలేకపోయిన ఓర్కాస్..

టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన లాస్ యాంజెలిస్ నైట్ రైడర్స్‌కు ఓపెనర్లు కొలిన్ మున్రో, ఆండ్రీ ఫ్లెచర్ వేగవంతమైన ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. అయితే పవర్‌ప్లే ముగిసిన తర్వాత వరుస వికెట్లు కోల్పోవడంతో జట్టు కష్టాల్లో పడింది. ఆ దశలో రోవ్‌మన్ పావెల్ కేవలం 11 బంతుల్లోనే 37 పరుగులు చేసి ఇన్నింగ్స్ స్వరూపాన్నే మార్చేశాడు. అతనికి తోడుగా జేసన్ హోల్డర్ 14 బంతుల్లో 23 పరుగులు చేయడంతో లాస్ యాంజెలిస్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 196 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.

భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన సీటెల్ ఓర్కాస్ జట్టు ఈ ఒత్తిడిని తట్టుకోలేకపోయింది. నైట్ రైడర్స్ బౌలర్ల ధాటికి ఓర్కాస్ బ్యాటర్లు ఒకరి తర్వాత ఒకరు పెవిలియన్‌కు క్యూ కట్టారు. ఏ దశలోనూ వారు లక్ష్యం వైపు సాగలేదు. కేవలం 16 ఓవర్లలోనే 115 పరుగులకు సీటెల్ ఓర్కాస్ కుప్పకూలింది. దీంతో లాస్ యాంజెలిస్ నైట్ రైడర్స్ 81 పరుగుల భారీ తేడాతో ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది.

పట్టికలో అగ్రస్థానానికి లాస్ యాంజెలిస్..

ఈ అద్భుత విజయంతో లాస్ యాంజెలిస్ నైట్ రైడర్స్ టోర్నమెంట్‌లో వరుసగా రెండో విజయాన్ని నమోదు చేసి పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ తరఫున ఫినిషర్‌గా రాణించిన పావెల్, ఇప్పుడు అదే జోరును అమెరికా లీగ్‌లోనూ కొనసాగిస్తుండటం విశేషం. ఈ ఏడాది ఆడిన అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్‌లలోనూ పావెల్ అద్భుతమైన స్ట్రైక్ రేట్‌తో పరుగులు సాధిస్తూ తిరుగులేని ఫామ్‌లో ఉన్నాడు.

టి20 క్రికెట్‌లో పరుగుల వరద పారించడం రోవ్‌మన్ పావెల్‌కు వెన్నతో పెట్టిన విద్య అని ఈ మ్యాచ్‌తో మరోసారి నిరూపితమైంది. ఒత్తిడి సమయంలో జట్టును ఆదుకోవడమే కాకుండా, అభిమానులకు కనువిందు చేసేలా ఒకే ఓవర్లో 5 సిక్సర్లు బాదడం అతని అసాధారణ హిట్టింగ్ సామర్థ్యానికి నిదర్శనం. పావెల్ ఇదే ఫామ్ కొనసాగిస్తే ఈ లీగ్‌లో లాస్ యాంజెలిస్ నైట్ రైడర్స్‌ను అడ్డుకోవడం ప్రత్యర్థి జట్లకు అంత సులువు కాదు.




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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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