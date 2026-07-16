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Rohit Sharma: థాంక్యూ రోహిత్.. హిట్‌మ్యాన్ చెత్త బ్యాటింగ్‌తో రెచ్చిపోయిన ఫ్యాన్స్..!

Rohit Sharma Out: నిరంతరం దూకుడుగా ఆడుతూ "ఇంటెంట్ మర్చంట్" (Intent Merchant) అని పేరు తెచ్చుకున్న రోహిత్ శర్మ, ఇలాంటి ఒక నిరాశాజనకమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడటాన్ని అభిమానులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు.

Venkat
Published on: 16 July 2026 8:37 PM IST
Rohit Sharma
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Rohit Sharma: థాంక్యూ రోహిత్.. హిట్‌మ్యాన్ చెత్త బ్యాటింగ్‌తో రెచ్చిపోయిన ఫ్యాన్స్..!

Rohit Sharma Out: భారత స్టార్ ఓపెనర్, హిట్‌మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేశాడు. ఇంగ్లాండ్‌తో కార్డిఫ్ వేదికగా జరుగుతున్న రెండో వన్డే మ్యాచ్‌లో లయ అందుకోవడానికి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడిన రోహిత్, ఒక నిరాశాజనకమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడి పెవిలియన్‌కు చేరడంతో సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు తమ ఆవేదనను, అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మైదానంలో పరుగుల కోసం రోహిత్ ఆరాటం..

భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య సోఫియా గార్డెన్స్ వేదికగా జరుగుతున్న రెండో వన్డే మ్యాచ్‌లో భారత ఇన్నింగ్స్ నెమ్మదిగా సాగింది. తొలి వన్డేలో ఘనవిజయం సాధించిన ఉత్సాహంలో ఉన్న టీమిండియాకు ఈ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు గట్టి సవాలు విసిరారు. ముఖ్యంగా ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన సీనియర్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ (Rohit Sharma) క్రీజులో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి బంతిని టైమింగ్ చేయలేక తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఒకవైపు యువ ఆటగాడు శుభ్‌మన్ గిల్ ఆకర్షణీయమైన బౌండరీలతో స్కోరు బోర్డును పరుగెత్తించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే, రోహిత్ మాత్రం పరుగుల కోసం క్రీజులో పోరాడాల్సి వచ్చింది.

దక్కిన లైఫ్.. అయినా మారని అదృష్టం..

ఈ ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలోనే రోహిత్ శర్మకు ఒక సువర్ణావకాశం దక్కింది. ఇంగ్లాండ్ స్పీడ్‌స్టర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ వేసిన ఒక షార్ట్ పిచ్ బంతిని రోహిత్ సరిగ్గా అంచనా వేయలేక గాల్లోకి లేపాడు. అయితే డీప్ మిడ్-వికెట్‌లో ఉన్న ఫీల్డర్ ఆ సులువైన క్యాచ్‌ను చేజార్చడంతో రోహిత్‌కు ఒక లైఫ్ లభించింది. ఈ అదృశ్యంతోనైనా రోహిత్ పూర్వపు ఫామ్‌ను అందుకుని చెలరేగుతాడని అభిమానులు ఆశించారు. ఆ తర్వాత ఒక అద్భుతమైన పుల్ షాట్‌తో భారీ సిక్సర్ బాది ఫ్యాన్స్‌లో జోష్ నింపినప్పటికీ, అతని ఇన్నింగ్స్‌లో పాత నిలకడ ఎక్కడా కనిపించలేదు.

విచిత్రమైన షాట్‌తో వికెట్ సమర్పణ..

క్రీజులో కుదురుకోవడానికి రోహిత్ శర్మ పడిన శ్రమ ఎక్కువసేపు నిలవలేదు. విల్ జాక్స్ వేసిన బంతిని స్వీప్ షాట్ ఆడటానికి ప్రయత్నించిన రోహిత్, దురదృష్టవశాత్తూ బంతిని గ్లోవ్స్‌కు తగిలించుకున్నాడు. వికెట్ల వెనుక అప్రమత్తంగా ఉన్న ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ జోస్ బట్లర్ ఆ క్యాచ్‌ను అందుకోవడంతో రోహిత్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. మొత్తం 47 బంతులు ఎదుర్కొన్న రోహిత్ కేవలం 26 పరుగులు మాత్రమే చేసి తీవ్ర నిరాశతో వెనుదిరిగాడు. అతని నెమ్మదైన బ్యాటింగ్ తీరు భారత ఇన్నింగ్స్ రన్ రేట్‌పై కూడా ప్రభావం చూపింది.

సోషల్ మీడియాలో అభిమానుల ఆవేదన..

నిరంతరం దూకుడుగా ఆడుతూ "ఇంటెంట్ మర్చంట్" (Intent Merchant) అని పేరు తెచ్చుకున్న రోహిత్ శర్మ, ఇలాంటి ఒక నిరాశాజనకమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడటాన్ని అభిమానులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే సామాజిక మాధ్యమాలలో రోహిత్ ఆటతీరుపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తోంది. హిట్‌మ్యాన్ త్వరగా తన పాత ఫామ్‌ను అందుకోవాలని, తదుపరి మ్యాచ్‌లలో భారీ ఇన్నింగ్స్‌లతో జట్టుకు అండగా నిలవాలని ఫ్యాన్స్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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