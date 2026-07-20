లార్డ్స్లో విశ్వరూపంతో విమర్శలకు చెక్.. రోహిత్ మళ్లీ మైదానంలోకి దిగేది ఎప్పుడంటే?
Rohit Sharma: మూడో వన్డేలో చారిత్రాత్మక శతకంతో విమర్శకుల నోళ్లు మూయించిన భారత దిగ్గజ బ్యాటర్ రోహిత్, తన భవిష్యత్తుపై వస్తున్న వార్తలకు బలమైన సమాధానం ఇచ్చాడు.
Rohit Sharma: ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన మూడో వన్డేలో చారిత్రాత్మక శతకంతో విమర్శకుల నోళ్లు మూయించిన భారత దిగ్గజ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ, తన భవిష్యత్తుపై వస్తున్న వార్తలకు బలమైన సమాధానం ఇచ్చాడు. లార్డ్స్ మైదానంలో విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ తర్వాత, ఈ స్టార్ ఓపెనర్ మళ్లీ ఎప్పుడు టీమిండియా నీలిరంగు జెర్సీలో మైదానంలోకి దిగుతాడనే అంశంపై అభిమానుల్లో తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది.
లార్డ్స్ పోరు తర్వాత రోహిత్ శర్మ తదుపరి మ్యాచ్ ఎప్పుడు?
ఇంగ్లాండ్ పర్యటన విజయవంతంగా ముగియడంతో భారత జట్టు తదుపరి స్వదేశీ సిరీస్కు సిద్ధమవుతోంది. కరేబియన్ జట్టు వెస్టిండీస్తో భారత్ సొంతగడ్డపై మూడు వన్డేలు, ఐదు ట్వంటీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్లో తలపడనుంది. రోహిత్ శర్మ వన్డే క్రికెట్కు గుడ్బై చెప్పకపోతే, వెస్టిండీస్తో జరిగే ఈ వన్డే సిరీస్లోనే అతను మళ్లీ భారత్ తరఫున బరిలోకి దిగనున్నాడు. బీసీసీఐ ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం మొదటి వన్డే సెప్టెంబర్ 27న తిరువనంతపురంలో జరగనుంది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 30న గౌహతి వేదికగా రెండో వన్డే, అక్టోబర్ 3న న్యూ చండీగఢ్లో మూడో వన్డే జరగనున్నాయి.
వెస్టిండీస్తో భారత వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్:
మొదటి వన్డే: సెప్టెంబర్ 27 (తిరువనంతపురం)
రెండో వన్డే: సెప్టెంబర్ 30 (గౌహతి)
మూడో వన్డే: అక్టోబర్ 3 (న్యూ చండీగఢ్)
రిటైర్మెంట్ వార్తలపై తీవ్ర చర్చలు.. స్పష్టత ఇచ్చిన బీసీసీఐ..
గత కొన్ని రోజులుగా రోహిత్ శర్మ వన్డే కెరీర్ ముగిసిపోయిందని, 2027 ప్రపంచకప్ ప్రణాళికల్లో అతనికి చోటు లేదని చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్, ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ స్పష్టం చేశారంటూ కథనాలు వెలువడ్డాయి. దీంతో లార్డ్స్ వన్డేనే రోహిత్కు ఆఖరి మ్యాచ్ కానుందనే ప్రచారం జరిగింది. అయితే, ఈ వార్తలను బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా తీవ్రంగా ఖండించారు. లార్డ్స్ వన్డే రోహిత్కు వీడ్కోలు మ్యాచ్ కాదని, జట్టు అవసరాల్లో ఉన్నంత వరకు అతను భారత జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడని స్పష్టత ఇవ్వడంతో అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
విమర్శలకు బ్యాట్తోనే సమాధానం చెప్పిన హిట్మ్యాన్..
ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో రోహిత్ శర్మ తీవ్రంగా తడబడ్డాడు. మొదటి వన్డేలో 11 పరుగులు, రెండో వన్డేలో 26 పరుగులు మాత్రమే చేసి తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొన్నాడు. కానీ, నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డేలో 388 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో ఒత్తిడిని జయించి 110 బంతుల్లో 138 పరుగులతో విశ్వరూపం చూపించాడు. లార్డ్స్ మైదానంలో వన్డే సెంచరీ చేసిన తొలి భారతీయ బ్యాటర్గా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. టీమిండియా 27 పరుగుల తేడాతో ఓటమిపాలైనప్పటికీ, రోహిత్ పోరాటం సగటు అభిమాని గుండెల్లో నిలిచిపోయింది.
వయసు కేవలం అంకె మాత్రమేనని, తనలో పరుగుల దాహం ఇంకా తగ్గలేదని రోహిత్ శర్మ మరోసారి నిరూపించాడు. బీసీసీఐ స్పష్టత, లార్డ్స్లో అతని ఇన్నింగ్స్ చూసిన తర్వాత, సెప్టెంబర్లో వెస్టిండీస్తో జరిగే సిరీస్లో రోహిత్ శర్మ మళ్లీ సంచలనాలు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.