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ప్రపంచకప్‌ రేసులో దూసుకొచ్చిన ఛోటా ప్యాకెట్.. అసలు ముప్పు కోహ్లీకి కాదు, ఆ పెద్దాయనకే!

Team India: ప్రపంచకప్‌నకు ఇంకా ఒకటిన్నర సంవత్సరాల సమయం ఉన్నప్పటికీ, టీమిండియా మేనేజ్‌మెంట్ ఇప్పటి నుంచే అత్యుత్తమ జట్టును సిద్ధం చేసే పనిలో పడింది.

Venkat
Published on: 18 Jun 2026 3:38 PM IST
Team India
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ప్రపంచకప్‌ రేసులో దూసుకొచ్చిన ఛోటా ప్యాకెట్.. అసలు ముప్పు కోహ్లీకి కాదు, ఆ పెద్దాయనకే!

Team India: భారత వన్డే క్రికెట్‌లో 2027 ప్రపంచకప్ ముంగిట అనూహ్య పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. గాయాలు, పేలవ ఫామ్‌తో కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ఇబ్బంది పడుతుంటే, యువ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ రికార్డు స్థాయి ప్రదర్శనలతో దూసుకుపోతున్నాడు. ఈ క్రమంలో కోహ్లీ స్థానానికి డోకా లేకపోయినా, రోహిత్‌ స్థానానికే కిషన్ రూపంలో గండం పొంచి ఉందనే సరికొత్త విశ్లేషణలు మొదలయ్యాయి.

లీడర్ స్థానానికే ఎసరు.. మారిన సమీకరణాలు..

ప్రపంచకప్‌నకు ఇంకా ఒకటిన్నర సంవత్సరాల సమయం ఉన్నప్పటికీ, టీమిండియా మేనేజ్‌మెంట్ ఇప్పటి నుంచే అత్యుత్తమ జట్టును సిద్ధం చేసే పనిలో పడింది. గతంలో జట్టుకు దూరమైన ఇషాన్ కిషన్, 2026లో అద్భుతమైన పునరాగమనం చేసి ప్రస్తుతం జట్టులో తిరుగులేని ఆటగాడిగా అవతరించాడు. ప్రస్తుతం ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్‌లో విరాట్ కోహ్లీ గాయం కారణంగా దూరం అవ్వడంతో, మూడో స్థానంలో బరిలోకి దిగిన ఇషాన్ కిషన్ రెండో వన్డేలోనే సెంచరీతో చెలరేగి తన సత్తా చాటాడు. దీంతో కోహ్లీ స్థానానికే కిషన్ ఎసరు పెడుతున్నాడనే ప్రచారం సాగింది. కానీ, లోతుగా పరిశీలిస్తే ప్రమాదం కోహ్లీకి కాదు, హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మకేనని గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

రోహిత్ శర్మను వేధిస్తున్న వయసు, గాయాలు..

ప్రస్తుతం 39 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న రోహిత్ శర్మ ఫామ్ 2026లో పూర్తిగా క్షీణించింది. ఈ ఏడాది ఆడిన 5 వన్డేల్లో కేవలం 25 సగటుతో 125 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు. ఇందులో ఒక్క అర్ధసెంచరీ కూడా లేదు. వయసు పైబడుతుండటంతో పాటు తరచూ గాయాల బారిన పడటం రోహిత్‌కు శాపంగా మారింది. గత ఐపీఎల్ సీజన్‌లో తొడకండరాల గాయంతో సుదీర్ఘ కాలం ఆటకు దూరమైన రోహిత్, మైదానంలోకి తిరిగి వచ్చినా పాత లయను అందుకోలేక తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. 2027 ప్రపంచకప్ నాటికి రోహిత్‌కు 41 ఏళ్లు వస్తాయి కాబట్టి, అతడు అప్పటివరకు పూర్తి ఫిట్‌నెస్‌తో కొనసాగడం అసాధ్యమనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి.

విరాట్ కోహ్లీ స్థానం పదిలం..

మరోవైపు, కింగ్ విరాట్ కోహ్లీ గాయాల బారిన పడకుండా 99 శాతం పూర్తి ఫిట్‌నెస్‌తో ఉంటాడు. ఇటీవల దక్షిణాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్ సిరీస్‌లలో వరుసగా మూడు శతకాలతో చెలరేగి వన్డే క్రికెట్‌లో తానే మేటి అని నిరూపించుకున్నాడు. దక్షిణాఫ్రికాపై 117 సగటుతో 302 పరుగులు, కివీస్‌పై 80 సగటుతో 240 పరుగులు చేసి జట్టులో తన మూడో స్థానాన్ని అత్యంత సురక్షితం చేసుకున్నాడు.

ఓపెనర్‌గా ఇషాన్ కిషన్ రికార్డులు అమోఘం..

ఇషాన్ కిషన్ ఇప్పటివరకు ఆడిన 29 వన్డేల్లో 45.50 సగటుతో, 107.69 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 1092 పరుగులు సాధించాడు. అయితే ఇందులో అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇషాన్ కిషన్ మూడో స్థానం కంటే ఓపెనర్‌గా దిగినప్పుడే అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారాడు. ఓపెనర్‌గా ఆడిన 9 మ్యాచ్‌ల్లోనే 61 అద్భుతమైన సగటుతో, 121.92 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 495 పరుగులు దంచికొట్టాడు.

ఒకవేళ 2027 ప్రపంచకప్‌లో రోహిత్ శర్మ స్థానంలో ఇషాన్ కిషన్ ఓపెనర్‌గా వస్తే, కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్‌తో కలిసి ఎడమ-కుడి చేతి వాటం కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఇది ప్రత్యర్థి బౌలర్ల లైన్ అండ్ లెంగ్త్‌ను దెబ్బతీయడానికి జట్టుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. యువతరం జోరు ముందు సీనియర్ల అనుభవం వెనకబడిపోతున్న తరుణంలో ఈ మార్పు అనివార్యంగా కనిపిస్తోంది.

సమయం ఎవరి కోసమూ ఆగదు, ముఖ్యంగా క్రీడా ప్రపంచంలో ఫామ్, ఫిట్‌నెస్ మాత్రమే ఆటగాడి భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయి. రోహిత్ శర్మ తన పూర్వ వైభవాన్ని అందుకోకపోతే, 2027 ప్రపంచకప్‌లో టీమిండియా తరపున ఇషాన్ కిషన్ ఓపెనర్‌గా బరిలోకి దిగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

Rohit SharmaIshan KishanVirat KohliTeam IndiaCricket Analysis
Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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