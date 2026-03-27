RCB vs SRH: తొలి పోరుకు సిద్ధమైన ఇరుజట్లు.. గణాంకాల్లో పైచేయి ఎవరిదంటే?

RCB vs SRH, Head to Head Records: ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభ పోరుకు సమయం ఆసన్నమైంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వర్సెస్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్ల మధ్య జరగనున్న ఈ మ్యాచ్‌పై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Venkat
Published on: 27 March 2026 9:25 PM IST
RCB vs SRH, Head to Head Records: ఐపీఎల్ చరిత్రలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వర్సెస్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్లు ఇప్పటి వరకు 25 సార్లు తలపడ్డాయి. ఈ గణాంకాలను పరిశీలిస్తే బెంగళూరుపై హైదరాబాద్ స్పష్టమైన ఆధిపత్యం కనబరుస్తోంది. మొత్తం 25 మ్యాచ్‌ల్లో హైదరాబాద్ 13 సార్లు విజయం సాధించగా, బెంగళూరు 11 మ్యాచ్‌ల్లో గెలుపొందింది. ఒక మ్యాచ్ ఫలితం తేలకుండానే ముగిసింది. పరుగుల పరంగా చూస్తే, బెంగళూరుపై హైదరాబాద్ అత్యధికంగా 287 పరుగులు సాధించగా, హైదరాబాద్‌పై బెంగళూరు అత్యధిక స్కోరు 262 పరుగులుగా ఉంది.

బౌలింగ్ సమస్యలు: ఇరు జట్లకు సవాల్..

ఈ సీజన్ ప్రారంభంలో బెంగళూరు జట్టుకు బౌలింగ్ విభాగంలో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. గత సీజన్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన యశ్ దయాళ్ వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల జట్టుకు దూరం కాగా, జోష్ హాజిల్‌వుడ్ గాయం కారణంగా తొలి మ్యాచ్‌కు అందుబాటులో ఉండటం లేదు. దీంతో భువనేశ్వర్ కుమార్, కృనాల్ పాండ్యా, యువ పేసర్ మంగేష్ యాదవ్‌లపైనే బెంగళూరు భారం వేసింది. మరోవైపు హైదరాబాద్ జట్టులో కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఇషాన్ కిషన్ సారథ్య బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాడు. హైదరాబాద్ బౌలింగ్ విభాగం కూడా కాస్త బలహీనంగా కనిపిస్తోంది.

బ్యాటింగ్ దళం: పరుగుల విధ్వంసం ఖాయం..

బౌలింగ్ లోపాలను బ్యాటింగ్‌తో భర్తీ చేయాలని ఇరు జట్లు భావిస్తున్నాయి. బెంగళూరు జట్టులో విరాట్ కోహ్లీ, రజత్ పాటిదార్, టిమ్ డేవిడ్, ఫిల్ సాల్ట్ వంటి విధ్వంసకర బ్యాటర్లు ఉన్నారు. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టులో కూడా ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ, హెన్రిచ్ క్లాసెన్ వంటి భారీ హిట్టర్లు ఉండటంతో ఈ మ్యాచ్ పరుగుల వరద పారించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. చిన్నస్వామి స్టేడియం బ్యాటింగ్‌కు అనుకూలిస్తుండటంతో సిక్సర్ల వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.

కీలక ఆటగాళ్లపై దృష్టి..

హైదరాబాద్‌పై విరాట్ కోహ్లీకి మంచి రికార్డు ఉంది. అలాగే హైదరాబాద్ ఓపెనర్ ట్రావిస్ హెడ్ గత సీజన్లో బెంగళూరు బౌలర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో ఎవరు పైచేయి సాధిస్తారో అన్నది వారి ఆరంభ ఓవర్ల ప్రదర్శనపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

RCB vs SRHIPL 2026Virat KohliSunrisers HyderabadRoyal Challengers Bengaluru
2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

