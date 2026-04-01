IPL 2026 PBKS vs GT: ఉత్కంఠ పోరులో గుజరాత్ టైటాన్స్ పై పంజాబ్ కింగ్స్ విజయం

IPL 2026 PBKS vs GT: ఐపీఎల్ లో గుజరాత్ టైటాన్స్ పై పంజాబ్ కింగ్స్ ఉత్కంఠ భరిత విజయం సాధించింది. చాహల్ బొలియింగ్.. కానాలీ బ్యాటింగ్ తో పంజాబ్ గెలిచింది.

KVD Varma
Published on: 1 April 2026 6:33 AM IST
IPL 2026 PBKS vs GT: ఐపీఎల్ 2025 టైటిల్‌ను కోల్పోయిన పంజాబ్ కింగ్స్, కొత్త సీజన్‌ను ఒక ఉత్కంఠభరితమైన విజయంతో ప్రారంభించింది. శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్సీలో, ఐపీఎల్ 2026లో జరిగిన తమ తొలి మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ జట్టు విజయం సాధించింది. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ పోరులో గుజరాత్ టైటాన్స్‌ను 3 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది.

ముల్లన్‌పూర్‌లోని తమ సొంత గ్రౌండ్ లో, యువ బ్యాట్స్‌మెన్ కూపర్ కానలీ అద్భుతమైన హాఫ్ సెంచరీ, అనుభవజ్ఞుడైన స్పిన్నర్ యజ్వేంద్ర చాహల్ విధ్వంసకరమైన బౌలింగ్ పుణ్యమా అని, పంజాబ్ జట్టు చివరి ఓవర్‌లో 163 ​​పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. కూపర్ కానలీకి ఇది ఐపీఎల్‌లో తొలి మ్యాచ్ కాగా, 22 ఏళ్ల ఈ ఆటగాడు 72 పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

వైశాఖ్, చాహల్‌ల అద్భుత బౌలింగ్

ఈ సీజన్‌లోని గత మూడు మ్యాచ్‌ల మాదిరిగానే ఈ మ్యాచ్ ఫలితం కూడా వచ్చింది. టాస్ గెలిచి మొదట బౌలింగ్ చేసిన జట్టే మళ్లీ మ్యాచ్ గెలిచింది. అయితే, ఈసారి విజయం అంత సులభంగా లభించలేదు. పంజాబ్ కింగ్స్ కెప్టెన్ శ్రేష్ అయ్యర్ కూడా టాస్ గెలిచి మొదట బౌలింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకోగా, గుజరాత్ కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ విధ్వంసకరమైన ఆరంభం ఇవ్వడంతో, ఈ నిర్ణయం కాసేపు సరికాదనిపించింది.

అయితే ఆ తర్వాత పంజాబ్ బౌలర్లు కట్టడి చేయడం మొదలుపెట్టారు, దీంతో యుజ్వేంద్ర చాహల్ (2/28) , మార్కో జాన్సన్ (1/20) ఆ బాధ్యతను మోశారు. జాన్సన్ తొలి వికెట్ తీయగా, గిల్ (39)ను అవుట్ చేసి చాహల్ బ్రేక్‌త్రూ అందించాడు. దీని తర్వాత గుజరాత్ ఇతర బ్యాట్స్‌మెన్లు చెప్పుకోదగ్గ పరుగులు చేయడంలో విఫలమయ్యారు. జోస్ బట్లర్ (38) కాసేపు క్రీజులో నిలబడి స్కోరు వేగాన్ని పెంచేందుకు ప్రయత్నించినా, అతను కూడా చాహల్ బౌలింగ్‌లోనే అవుటయ్యాడు. మూడు కీలక వికెట్లు తీసి, గుజరాత్‌ను 162 పరుగులకే పరిమితం చేయడంలో విజయకుమార్ వైశాఖ్ కూడా కీలక పాత్ర పోషించాడు.

కొన్నోలీ మెరుపులు..

రెండో ఓవర్‌లోనే కగిసో రబాడా ఓపెనర్ ప్రియాన్ష్ ఆర్యను ఔట్ చేయడంతో పంజాబ్‌కు కూడా పేలవమైన ఆరంభం లభించింది. అయితే, గతంలో జరిగిన ప్రతి రన్ ఛేజ్‌లో లాగే, వికెట్లు కోల్పోవడం ఆ జట్టును నిరుత్సాహపరచలేదు. ప్రభ్‌సిమ్రన్ సింగ్, ఐపీఎల్ లో అరంగేట్రం చేసిన కానలీ ఎదురుదాడికి దిగి, 49 బంతుల్లో 76 పరుగులు జోడించారు. ఆ తర్వాత కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ వేగంగా మరికొన్ని పరుగులు జోడించాడు.

అయితే, 13వ ఓవర్‌లో అయ్యర్ ఔటయ్యాక గుజరాత్ అనూహ్యంగా పుంజుకుంది. పంజాబ్ కేవలం 16 బంతుల్లోనే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయింది. వాటిలో మూడు వికెట్లను ఫాస్ట్ బౌలర్ ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ (3/29) పడగొట్టాడు. అయితే, ఒకవైపు, దూకుడుగా ఆడిన కానలీ, 34 బంతుల్లో తన అర్ధశతకాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాడు. కానలీ, మార్కో జాన్సె, ఆ తర్వాత జేవియర్ బార్ట్‌లెట్‌లతో కలిసి చిన్నవైనా ముఖ్యమైన భాగస్వామ్యాలు నెలకొల్పి, 19.1 ఓవర్లలో జట్టును విజయపథంలో నడిపించాడు. కానలీ 44 బంతుల్లో 72 పరుగులు (5 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. గత సీజన్ తర్వాత గుజరాత్‌పై పంజాబ్‌కు ఇది వరుసగా రెండో విజయం.

IPL 2026IPL 2026 ResultPBKS vs GTIPL updates
KVD Varma

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
