నాడు వద్దని ఛీ కొట్టారు.. జట్టు నుంచి తరిమేశారు.. ఇక ఐపీఎల్ 2026లో విశ్వరూపమే

Prithvi Shaw: టీమ్ ఇండియా మాజీ ఓపెనర్ పృథ్వీ షా ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ద్వారా తన పునరాగమనాన్ని ఘనంగా చాటుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాడు.

Published on: 28 March 2026 7:16 AM IST
Prithvi Shaw: 2018 అండర్-19 ప్రపంచకప్ విజేత కెప్టెన్‌గా పృథ్వీ షా ప్రస్థానం అద్భుతంగా ప్రారంభమైంది. ఒకప్పుడు సచిన్ టెండూల్కర్‌తో పోల్చబడిన ఈ ఆటగాడు, గత కొన్ని సీజన్లలో తన స్థాయికి తగ్గ ప్రదర్శన చేయలేకపోయాడు. 2025 వేలంలో ఏ జట్టు కూడా ఆసక్తి చూపని సమయంలో, చివరి నిమిషంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కేవలం 75 లక్షల రూపాయల కనీస ధరకు ఇతడిని దక్కించుకుంది. 8 ఏళ్ల క్రితం కోటి రూపాయలకు పైగా ధర పలికిన ఆటగాడు, ఇప్పుడు తన ఉనికిని చాటుకోవడానికి పోరాడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

వైఫల్యాల నుంచి పాఠాలు..

పృథ్వీ షా కెరీర్ ఒక ఊగిసలాటలా సాగింది. అతి చిన్న వయసులోనే కీర్తి, డబ్బు రావడంతో ఒత్తిడికి లోనైనట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తారు. అతిగా బరువు పెరగడం, మైదానం బయట వివాదాలు, గాయాల వల్ల అతను ముంబై దేశవాళీ జట్టు నుంచి కూడా ఉద్వాసనకు గురయ్యాడు. మానసికంగా ఎంతో కుంగిపోయిన పృథ్వీ, తన కెరీర్‌ను మళ్ళీ గాడిలో పెట్టేందుకు మహారాష్ట్ర జట్టుకు మారాడు. ప్రస్తుతం పృథ్వీ తన ఫిట్‌నెస్‌పై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి, కఠిన శ్రమ చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

పృథ్వీ షా పునరాగమనం గురించి భారత మాజీ ఆల్‌రౌండర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ మాట్లాడుతూ, "ఢిల్లీ జట్టు అతడిని చాలా తక్కువ ధరకు దక్కించుకుంది. గత ఏడాది అమ్ముడుపోని ఆటగాళ్లు తమ సత్తా చాటాలనే కసితో ఉంటారు. పృథ్వీ షా కూడా అదే ఆకలితో మైదానంలోకి అడుగుపెడతాడు" అని పేర్కొన్నారు. అయితే, అతిగా ఒత్తిడికి లోనైతే వైఫల్యం చెందే అవకాశం ఉందని, ప్రశాంతంగా తన సహజ సిద్ధమైన ఆటను ఆడాలని పఠాన్ సూచించారు.

పాత వైభవం సాధ్యమేనా?

క్రికెట్ చరిత్రలో పడి లేచిన కెరటాలు ఎందరో ఉన్నారు. పృథ్వీ షాలో అపారమైన ప్రతిభ ఉంది. అతను గనుక క్రమశిక్షణతో ఉండి, తన పాత ఫామ్‌ను అందిపుచ్చుకుంటే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టుకే కాకుండా, తిరిగి భారత జట్టులోకి వచ్చే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ పృథ్వీ షా కెరీర్‌కు ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ కానుంది.

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
