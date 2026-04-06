Hardik Pandya: విడాకుల తర్వాత ట్విస్ట్.. పాండ్యా ఫ్యామిలీతో నటాషా సందడి..!
Hardik Pandya: టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యా, అతని మాజీ భార్య నటాషా స్టాంకోవిచ్లకు సంబంధించిన ఒక తాజా పరిణామం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. విడిపోయిన తర్వాత వీరిద్దరూ తమ దారుల్లో తాము వెళ్ళిపోయారని భావించిన అభిమానులకు, నటాషా చేసిన ఒక పని ఇప్పుడు పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది. తాజాగా నటాషా వడోదరలో ప్రత్యక్షమై, హార్దిక్ కుటుంబ సభ్యులతో సరదాగా గడిపిన ఫోటోలను షేర్ చేయడంతో సరికొత్త చర్చ మొదలైంది.
అత్తగారింట్లో ఆత్మీయ పలకరింపులు:
ఆదివారం నాడు నటాషా స్టాంకోవిచ్ వడోదరలోని హార్దిక్ పాండ్యా నివాసానికి వెళ్ళారు. అక్కడ హార్దిక్ తల్లి, అమ్మమ్మ మరియు సోదరుడు కృనాల్ పాండ్యాతో కలిసి ఆమె ఎంతో సంతోషంగా ఫోటోలు దిగారు. వీటికి సంబంధించిన ఫోటోలను స్వయంగా నటాషా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో షేర్ చేయడంతో అవి క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యాయి. విడాకులు తీసుకున్నప్పటికీ, అత్తగారి కుటుంబంతో ఆమెకు ఉన్న అనుబంధం ఏమాత్రం తగ్గలేదని ఈ ఫోటోలు చూస్తుంటే అర్థమవుతోంది.
నెటిజన్ల ప్రశ్నలు.. రీయూనియన్ లోడింగ్?
ఈ ఫోటోలను చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. "వీరిద్దరూ మళ్ళీ కలిసిపోతున్నారా?" అని కొందరు ప్రశ్నిస్తుంటే, "రీయూనియన్ లోడింగ్..." అంటూ మరికొందరు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సాధారణంగా విడాకుల తర్వాత మాజీ అత్తమామలకు దూరంగా ఉండటం చూస్తుంటాం, కానీ నటాషా తన బిడ్డ తండ్రి తరపు బంధువులతో మంచి సంబంధాలు కొనసాగించడంపై ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని ఫ్యాన్స్ ప్రశంసిస్తున్నారు.
కృనాల్ పాండ్యాతో సరదాగా..
ఈ భేటీలో హార్దిక్ అన్నయ్య కృనాల్ పాండ్యా కూడా ఉండటం విశేషం. కృనాల్తో కలిసి నటాషా ముచ్చటించినట్లు తెలుస్తోంది. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల భార్యాభర్తలు విడిపోయినప్పటికీ, కుటుంబాల మధ్య ఉన్న గౌరవం చెక్కుచెదరలేదని ఈ సంఘటన నిరూపిస్తోంది. అయితే, ఈ భేటీ కేవలం మర్యాదపూర్వకమైనదా? లేక హార్దిక్-నటాషాల మధ్య ఏదైనా రాజీ కుదిరిందా? అనేది కాలమే సమాధానం చెప్పాలి. ఏదేమైనా ఈ వైరల్ ఫోటోలు మాత్రం ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ మరియు సినీ వర్గాల్లో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తున్నాయి.