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Team India: టీమిండియాకు డబుల్ స్ట్రోక్.. ఒకేరోజు గాయపడిన ఇద్దరు ఆటగాళ్లు.. జట్టు నుంచి ఔట్.?

Indian Cricket Injury Updates: క్రీడాకారుల జీవితంలో గాయాలు సర్వసాధారణమే అయినప్పటికీ, కీలకమైన టోర్నమెంట్లు, సిరీస్‌ల సమయంలో ఇలా జరగడం జట్టు సమతూకాన్ని దెబ్బతీస్తుంది.

Venkat
Published on: 18 Jun 2026 2:21 PM IST
Team India
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Team India: టీమిండియాకు డబుల్ స్ట్రోక్.. ఒకేరోజు గాయపడిన ఇద్దరు ఆటగాళ్లు.. జట్టు నుంచి ఔట్.?

Indian Cricket Injury Updates: భారత క్రికెట్ అభిమానులకు ఒకేసారి రెండు చేదు వార్తలు వినాల్సి వచ్చింది. అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్న స్టార్ ఓపెనర్ ఇషాన్ కిషన్ భుజం గాయం కారణంగా రాబోయే ఐర్లాండ్ పర్యటనకు దూరమయ్యే ప్రమాదంలో పడగా, మరోవైపు ఇంగ్లాండ్ వేదికగా జరుగుతున్న మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌లో యువ ఆఫ్ స్పిన్నర్ శ్రేయాంక పాటిల్ తీవ్రమైన కాలి మడమ గాయంతో స్ట్రెచర్‌పై మైదానాన్ని వీడటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

అఫ్గాన్‌పై సెంచరీ కొట్టిన వెంటనే.. ఇషాన్ కిషన్‌కు దురదృష్టం!

అఫ్గానిస్తాన్‌తో జరిగిన రెండో వన్డే మ్యాచ్‌లో 125 పరుగులతో వీరోచిత సెంచరీ బాదిన ఇషాన్ కిషన్, అదే మ్యాచ్‌లో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అఫ్గాన్ ఇన్నింగ్స్ 39వ ఓవర్లో అర్ష్‌దీప్ సింగ్ వేసిన బంతిని రహ్మత్ షా భారీ షాట్ ఆడగా, బౌండరీ లైన్ వద్ద క్యాచ్ పట్టేందుకు ఇషాన్ కిషన్ అద్భుతమైన డైవ్ చేశాడు.

క్యాచ్ అందుకున్నప్పటికీ, కింద పడే క్రమంలో అతని ఎడమ భుజానికి తీవ్రమైన గాయమైంది. నొప్పితో విలవిలలాడిన ఇషాన్ వెంటనే మైదానాన్ని వీడాల్సి వచ్చింది. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం అతని భుజం డిస్లోకేషన్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల త్వరలో ప్రారంభం కానున్న ఐర్లాండ్ టీ20 సిరీస్‌కు అతను ఎంపికయ్యే అవకాశాలు దాదాపు మూసుకుపోయాయి.

ప్రపంచకప్ మధ్యలోనే శ్రేయాంక పాటిల్‌కు తీవ్ర గాయం

మరోవైపు మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నెదర్లాండ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారత్ 95 పరుగుల భారీ విజయాన్ని అందుకున్నప్పటికీ, శ్రేయాంక పాటిల్ గాయం ఆ సంతోషాన్ని ఆవిరి చేసింది. తన స్పెల్ మొదటి బంతికే ఫీల్డింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నించిన శ్రేయాంక, కుడి కాలి మడమను గట్టిగా తిప్పేసుకుంది.

నొప్పితో మైదానంలోనే కుప్పకూలిన ఆమెను వైద్య సిబ్బంది స్ట్రెచర్ సహాయంతో బయటకు తీసుకువెళ్లారు. గతంలో కూడా దాదాపు 16 నెలల పాటు గాయాల వల్ల ఆటకు దూరమైన ఈ యువ సంచలనం, ఇప్పుడు మెగా టోర్నమెంట్ మధ్యలోనే ఇలా గాయపడటం భారత మహిళల జట్టు ఆశలపై గట్టి దెబ్బేనని చెప్పాలి.

జట్టు యాజమాన్యానికి పెద్ద తలనొప్పి..

ఈ ఇద్దరు కీలక ఆటగాళ్ల గాయాలు భారత సెలక్టర్లకు పెద్ద సవాలుగా మారాయి. ఐర్లాండ్ సిరీస్ కోసం ఇషాన్ కిషన్ స్థానంలో కొత్త వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్‌ను వెతకాల్సి ఉంది. అలాగే మహిళల ప్రపంచకప్‌లో దక్షిణాఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా వంటి బలమైన జట్లతో మ్యాచ్‌లు మిగిలి ఉన్న తరుణంలో శ్రేయాంక దూరం కావడం మైనస్ కానుంది. ప్రస్తుతానికి శ్రేయాంక స్థానంలో రాధా యాదవ్‌ను తుది జట్టులోకి తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

క్రీడాకారుల జీవితంలో గాయాలు సర్వసాధారణమే అయినప్పటికీ, కీలకమైన టోర్నమెంట్లు, సిరీస్‌ల సమయంలో ఇలా జరగడం జట్టు సమతూకాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. ఫామ్‌లో ఉన్న ఇషాన్ కిషన్, ప్రతిభావంతురాలైన శ్రేయాంక పాటిల్ త్వరగా కోలుకుని మళ్లీ మైదానంలోకి అడుగుపెట్టాలని కోట్లాది మంది భారత క్రికెట్ అభిమానులు ప్రార్థిస్తున్నారు.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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