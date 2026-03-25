Home క్రీడలుIPL 2026 :ప్లేయర్లకు బీసీసీఐ షాక్..డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో వాళ్లకి నో ఎంట్రీ!

IPL 2026 : మార్చి 28 నుంచి ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రమంలో ఆటగాళ్ల కోసం బీసీసీఐ కఠినమైన కొత్త నిబంధనలను ప్రకటించింది.

Naresh.k
Published on: 25 March 2026 11:18 AM IST
X

IPL 2026 : IPL 2026 New Rules: క్రికెట్ ప్రేమికులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఐపీఎల్ 2026 సందడి మరికొద్ది రోజుల్లోనే మొదలవ్వనుంది. మార్చి 28న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) మరియు సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) జట్ల మధ్య జరిగే తొలి పోరుతో ఈ మెగా టోర్నీకి తెరలేవనుంది. అయితే, ఈసారి కేవలం ఫోర్లు, సిక్సర్ల హోరు మాత్రమే కాదు.. బీసీసీఐ తీసుకొచ్చిన కొత్త నిబంధనల జోరు కూడా గట్టిగానే ఉండబోతోంది. ఆటగాళ్ల క్రమశిక్షణ, టోర్నీ గౌరవాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో బోర్డు కఠినమైన 'కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్'ను ప్రకటించింది.

డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లోకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌కు నో ఎంట్రీ

ఈసారి ఐపీఎల్‌లో బీసీసీఐ తీసుకున్న అత్యంత కీలక నిర్ణయం ఆటగాళ్ల కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించింది. సాధారణంగా ఆటగాళ్ల భార్యాపిల్లలు లేదా కుటుంబ సభ్యులు డ్రెస్సింగ్ రూమ్ పరిసరాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటారు. కానీ, ఇకపై ఆటగాళ్ల కుటుంబ సభ్యులకు డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లోకి ప్రవేశం ఉండదని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా, ఆటగాళ్లు హోటల్ నుంచి స్టేడియాలకు వెళ్లేటప్పుడు కేవలం ఫ్రాంచైజీ ఏర్పాటు చేసిన బస్సుల్లోనే ప్రయాణించాలని, వ్యక్తిగత వాహనాలను అనుమతించబోమని పేర్కొంది. ఆటగాళ్ల భద్రత మరియు ఏకాగ్రత దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ప్రాక్టీస్ సెషన్లలోనూ కఠిన నిబంధనలు

సాధారణంగా ప్రాక్టీస్ సెషన్లలో ఆటగాళ్లు తమకు నచ్చిన దుస్తుల్లో, ముఖ్యంగా స్లీవ్‌లెస్ జెర్సీలతో కనిపిస్తుంటారు. అయితే, 2026 సీజన్ నుంచి ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌ల సమయంలోనూ స్లీవ్‌లెస్ జెర్సీలు ధరించకూడదని బీసీసీఐ ఆదేశించింది. క్రమశిక్షణను పాటించడంలో భాగంగా ఈ నిబంధనను అమల్లోకి తెచ్చారు.

ఆరెంజ్, పర్పుల్ క్యాప్ ధరించడం తప్పనిసరి

ఐపీఎల్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన వారికి ఆరెంజ్ క్యాప్, అత్యధిక వికెట్లు తీసిన వారికి పర్పుల్ క్యాప్ ఇవ్వడం ఆనవాయితీ. అయితే, కొంతమంది ఆటగాళ్లు ఫీల్డింగ్ సమయంలో లేదా మ్యాచ్ మధ్యలో వీటిని ధరించడానికి అంతగా ఆసక్తి చూపరు. కానీ, ఈసారి అలా కుదరదు. ఆయా క్యాప్‌లను గెలుచుకున్న ప్లేయర్లు కచ్చితంగా ప్రతి మ్యాచ్‌లోనూ వాటిని ధరించాల్సిందేనని బీసీసీఐ ఖరాకండిగా చెప్పింది. ఇది టోర్నీ బ్రాండ్ వాల్యూను పెంచుతుందని బోర్డు భావిస్తోంది.

రూల్ బ్రేక్ చేస్తే భారీ మూల్యం

ఈ కొత్త రూల్స్‌లో ఏ ఒక్కటి బ్రేక్ చేసినా ఆటగాళ్లకు ఇబ్బందులు తప్పవు. మొదటిసారి నిబంధన ఉల్లంఘిస్తే కేవలం వార్నింగ్‌తో సరిపెడతారు. కానీ, రెండోసారి అదే తప్పు పునరావృతమైతే మాత్రం భారీ స్థాయిలో జరిమానా విధించనున్నారు. క్రమశిక్షణ విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని బీసీసీఐ అన్ని ఫ్రాంచైజీలకు ఇప్పటికే లేఖల ద్వారా సమాచారం అందించింది.

తొలి పోరులోనే టఫ్ ఫైట్

మార్చి 28న జరగనున్న తొలి మ్యాచ్‌పై ఇప్పటికే అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. విరాట్ కోహ్లీ నేతృత్వంలోని ఆర్‌సీబీ, హైదరాబాద్ నవాబులు ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ జట్ల మధ్య పోరు అంటేనే అభిమానులకు పండగ. ఈ కొత్త నిబంధనల మధ్య ఆటగాళ్లు ఎలా స్పందిస్తారు? మైదానంలో ఈ రూల్స్ ఆటతీరును ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఐపీఎల్ అంటే కేవలం వినోదం మాత్రమే కాదు.. అది అంతర్జాతీయ స్థాయి టోర్నీ అని నిరూపించేందుకు బీసీసీఐ ఈ మార్పులు చేస్తోంది. మరి ఈ కఠిన నిబంధనలను ప్లేయర్లు ఎంతవరకు పాటిస్తారో చూడాలి.

IPL 2026IPLRCB vs SRH
Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
VIEW ALL
X