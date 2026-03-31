IPL 2026 Match 4: ఐపీఎల్ మ్యాచ్ 4 ఈరోజు పంజాబ్ తో గుజరాత్ ఢీ

IPL 2026 Match 4: ఐపీఎల్‌లో నాలుగో మ్యాచ్ ఈరోజు పంజాబ్ కింగ్స్ - గుజరాత్ టైటాన్స్ మధ్య జరుగుతుంది. ఇప్పటివరకూ ఐపీఎల్ ఈ రెండు టీములు సమ ఉజ్జీలుగా ఉన్నాయి.

KVD Varma
Published on: 31 March 2026 3:27 PM IST
IPL 2026 Match 4:

IPL 2026 Match 4: ఐపీఎల్‌లో నాలుగో మ్యాచ్ ఈరోజు పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS) - గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT) మధ్య జరగనుంది. న్యూ చండీగఢ్‌లోని మహారాజా యాదవేంద్ర సింగ్ స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్ భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.గుజరాత్ టైటాన్స్‌కు ఇది ఐదవ సీజన్. ఈ జట్టు 2022లో తమ తొలి సీజన్‌లోనే టైటిల్ గెలుచుకోగా, గత సీజన్‌లో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. మరోవైపు, గత సీజన్‌లో రన్నరప్‌గా నిలిచిన పంజాబ్ కింగ్స్ ఇప్పటికీ తమ తొలి టైటిల్ కోసం ఎదురుచూస్తోంది.

సమ ఉజ్జీలు..

ఐపీఎల్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్లు ఇప్పటివరకు ఆరు మ్యాచ్‌లు ఆడగా, ఇరు జట్లు చెరో మూడు మ్యాచ్‌లు గెలిచాయి. ఐపీఎల్ 2025లో జరిగిన తొలి పోరులో పంజాబ్, గుజరాత్‌ను 11 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది. ఈ రెండు జట్లు న్యూ చండీగఢ్‌లో ఒకసారి తలపడగా, అక్కడ గుజరాత్ మూడు వికెట్ల తేడాతో పంజాబ్‌ను ఓడించింది.

ఈ సీజన్‌లో కూడా పంజాబ్ జట్టు బలంగా ఉంది

ఈ సీజన్‌లో కూడా పంజాబ్ బలంగా కనిపిస్తోంది. ఓపెనర్లుగా ప్రియాంశ్ ఆర్య, ప్రభ్‌సిమ్రన్ సింగ్‌ల జోడీ నుంచి జట్టు మరోసారి బలమైన ప్రదర్శనలను ఆశిస్తోంది. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేస్తాడు. నెహల్ వధేరా, శశాంక్ సింగ్‌లు మిడిల్ ఆర్డర్‌ లో వస్తారు. మార్కస్ స్టోయినిస్, మార్కో జాన్సెన్, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ బ్యాట్, బాల్ రెండింటితోనూ మంచి సహకారం అందిస్తారు.

GTకి బట్లర్ ఫామ్ ఆందోళన

ఈ సీజన్‌లో సాయి సుదర్శన్, కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్‌ల నుండి గుజరాత్ టైటాన్స్ బలమైన ప్రదర్శనలను ఆశిస్తోంది. అయితే, జోస్ బట్లర్ ఇటీవలి ఫామ్ జట్టుకు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గ్లెన్ ఫిలిప్స్ ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. ఆల్‌రౌండర్లలో వాషింగ్టన్ సుందర్, జాసన్ హోల్డర్, రాహుల్ తెవాటియా వంటి పెద్ద పేర్లు ఉన్నాయి. కగిసో రబాడా, మహమ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, ఇషాంత్ శర్మ, ల్యూక్ వుడ్‌ల ఉనికితో జట్టు పేస్ బౌలింగ్ విభాగం బలంగా కనిపిస్తోంది. మరోవైపు, రషీద్ ఖాన్ స్పిన్ విభాగానికి నాయకత్వం వహిస్తుండగా.. సాయి కిషోర్, సుందర్ అతనికి మద్దతుగా నిలుస్తారు.

పిచ్ ఇలా..

మహారాజా యాదవేంద్ర సింగ్ స్టేడియంలోని పిచ్ సాధారణంగా సమతుల్యంగా ఉంటుందని, బ్యాట్స్‌మెన్‌లకు, బౌలర్లకు ఇద్దరికీ సహకరిస్తుందని భావిస్తారు. ఆరంభంలో, కొత్త బంతి ఫాస్ట్ బౌలర్లకు కొంత స్వింగ్, బౌన్స్ అందించవచ్చు. మ్యాచ్ సాగేకొద్దీ, పిచ్ బ్యాటింగ్‌కు మరింత మెరుగవుతుంది. స్ట్రోక్ ప్లే సులభతరం అవుతుంది.

ఇప్పటివరకు ఇక్కడ 11 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు జరిగాయి. వాటిలో ఆరు మ్యాచ్‌లను మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టు గెలుచుకోగా, ఐదు మ్యాచ్‌లను రెండోసారి బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టు గెలుచుకుంది. ఇక్కడ అత్యధిక జట్టు స్కోరు 228/5. దీనిని 2025లో గుజరాత్ టైటాన్స్‌పై ముంబై ఇండియన్స్ నమోదు చేసింది.

వర్షం పడే ఛాన్స్..

ముల్లన్‌పూర్‌లో మంగళవారం వర్షం కురిసే అవకాశం 25 శాతం అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ఉష్ణోగ్రతలు 18 నుంచి 34 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.

రెండు టీమ్స్ లో ఆడే అవకాశం ఉన్నవారు..

పంజాబ్ కింగ్స్: ప్రభ్‌సిమ్రాన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్), ప్రియాంష్ ఆర్య, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), మిచెల్ ఓవెన్, శశాంక్ సింగ్, నెహాల్ వధేరా, మార్కస్ స్టోయినిస్, మార్కో యాన్సన్, హర్‌ప్రీత్ బ్రార్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్, బెన్ ద్వార్షిస్.

గుజరాత్ టైటాన్స్: శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), సాయి సుదర్శన్, జోస్ బట్లర్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, షారుక్ ఖాన్, రాహుల్ తెవాటియా, రషీద్ ఖాన్, సాయి కిషోర్, కగిసో రబడ, మహమ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిధ్ కృష్ణ.

ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానున్నాయి. జియో హాట్‌స్టార్ యాప్ - వెబ్‌సైట్‌లో కూడా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉంటుంది.

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

