IPL 2026 Match 3: సమ ఉజ్జీలు చెన్నై-రాజస్థాన్ రసవత్తర పోరు నేడు
IPL 2026 Match 3: ఐపీఎల్ 2026లో మూడవ మ్యాచ్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ మధ్య జరగనుంది. రాజస్థాన్ రెండవ సొంత మైదానమైన గౌహతిలోని బర్సపారా స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. మ్యాచ్ భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7:30 గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది.
మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ ఈ మ్యాచ్లో ఆడే అవకాశం లేదు. ఐపీఎల్ 2026లో తొలి రెండు వారాల పాటు ధోనీ జట్టుకు దూరమయ్యే అవకాశం ఉందని శనివారం ఒక పోస్ట్లో సీఎస్కే పేర్కొంది. అతను కండరాల నొప్పితో బాధపడుతూ చికిత్స పొందుతున్నాడు. అతని పిక్క కండరాలకు గాయమైంది.
అటూ ఇటూ మారిన స్టార్ ప్లేయర్స్..
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ మూడవ మ్యాచ్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎప్పుడూ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరఫున బరిలోకి దిగే జడేజా ఈసారి రాజస్థాన్ రాయల్స్ లో ఆడుతున్నాడు. అలాగే, రాజస్థాన్ రాయల్స్ తో దశాబ్ద కాల అనుబంధం ఉన్న సంజూ సామ్సన్ ఇప్పుడు చెన్నై నుంచి బరిలో దిగుతున్నాడు. ఈ ఇద్దరికీ ఇది కొత్త అనుభవం అనడంలో డౌట్ ఏమీ అక్కర్లేదు. ఈరోజు జరిగే మ్యాచ్ లో ఈ ఇద్దరి ఆటపైనే అందరి దృష్టి ఉంటుంది అనడంలో సందేహం ఏమీ లేదు.
చెన్నైలో సంజు సామ్సన్ కొత్త అవతారం
శాంసన్ దశాబ్దానికి పైగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టులో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. అతను జట్టుకు ప్రధాన బ్యాట్స్మన్గా, కెప్టెన్గా, అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా ఉంటూ, 2022 ఫైనల్కు జట్టును నడిపించాడు. ఎంఎస్ ధోని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు ఎలాగైతే పేస్ ఆఫ్ టీమ్ గా ఉన్నాడో, సామ్సన్ కూడా ఇన్నేళ్ళుగా రాజస్థాన్ రాయల్స్కు అలాగే ఉంటూ వచ్చాడు. కానీ ఇప్పుడు కేరళకు చెందిన ఈ బ్యాట్స్మన్ పసుపు రంగు జెర్సీలో కనిపించనున్నాడు
రాజస్థాన్తో జడేజా కొత్త ఆరంభం
రవీంద్ర జడేజాకు చెన్నైతో ఉన్న అనుబంధం కూడా అందరికీ తెలిసిందే. జడేజా ఎప్పుడూ చెన్నై అభిమానులకు హీరోగా నిలిచాడు. ఇప్పుడు అతను రాజస్థాన్ జెర్సీలో తన పాత జట్టుపై బరిలోకి దిగనున్నాడు. ఇది కాకుండా, సామ్సన్ కూడా అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు. భారతదేశం టీ20 ప్రపంచ కప్ విజయంలో అతను కీలక పాత్ర పోషించాడు. వెస్టిండీస్, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్లపై గెలవడానికి అవసరమైన మ్యాచ్లలో అతను వరుసగా మూడు అర్ధ సెంచరీలు కూడా సాధించాడు.
గత సీజన్ ఇద్దరికీ చేదు అనుభవమే..
CSK ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచింది (2010, 2011, 2018, 2021, 2023), కానీ గత సీజన్లో ఆ జట్టుకు ఘోర పరాజయం ఎదురైంది. ఈ టీమ్ పాయింట్ల పట్టికలో 10వ స్థానంలో నిలిచి చివరి స్థానంలో ఉండిపోయింది. మరోవైపు, RR ఒకసారి టైటిల్ గెలుచుకున్నప్పటికీ, గత సీజన్ వారికి కూడా అంతగా కలిసి రాలేదు, 9వ స్థానంతో సరిపెట్టుకున్నారు.
సమ ఉజ్జీలు..
రాజస్థాన్, చెన్నై జట్ల మధ్య జరిగే ముఖాముఖి మ్యాచ్లు చాలా ఉత్కంఠతతో ఉంటాయి. ఈ రెండు జట్లు ఇప్పటివరకు 32 మ్యాచ్లు ఆడగా, చెరొక 16 మ్యాచ్లు గెలిచాయి. గౌహతిలో ఈ రెండు జట్ల మధ్య కేవలం ఒకే ఒక మ్యాచ్ జరిగింది. గత సీజన్లో జరిగిన ఈ పోటీలో రాజస్థాన్ 6 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.
బలంగా చెన్నై బ్యాటింగ్
ఈసారి చెన్నై బ్యాటింగ్ లైనప్ బలంగా కనిపిస్తోంది. శివమ్ దూబే, ఆయుష్ మహాత్రే నమ్మకమైన మిడిల్-ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్లుగా ఎదుగుతుండగా, యువ సంజు సామ్సన్ కూడా జట్టుకు బలాన్ని చేకూరుస్తున్నాడు. నూర్ అహ్మద్, అకీల్ హుస్సేన్, మాట్ హెన్రీ, ఖలీల్ అహ్మద్ బౌలింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. గాయం కారణంగా డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ తొలి మ్యాచ్కు దూరమయ్యే అవకాశం ఉంది.
వైభవ్ సూర్యవంశీపై ఆశలు
రవీంద్ర జడేజా రాకతో రాజస్థాన్ రాయల్స్కు అనుభవం, సమతుల్యత రెండూ చేకూరాయి. యువ వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఫామ్లో ఉన్న షిమ్రాన్ హెట్మయర్లతో పాటు యశస్వి జైస్వాల్ బ్యాటింగ్ విభాగానికి బాధ్యత వహిస్తాడు. అయితే, రాయల్స్కు బౌలింగ్ ఒక ఆందోళనగానే మిగిలిపోయింది. గత సీజన్ నుంచి జట్టులో అనేక మార్పులు జరిగాయి, కానీ జోఫ్రా ఆర్చర్ నాయకత్వంలో ఫాస్ట్ బౌలర్లు నిలకడపై దృష్టి పెట్టాలి. మరోవైపు, జడేజా, రవి బిష్ణోయ్ స్పిన్ విభాగాన్ని నిర్వహిస్తారు.
పిచ్ రిపోర్ట్
బర్సపారా క్రికెట్ స్టేడియంలోని పిచ్ సాధారణంగా బ్యాటింగ్కు అనుకూలమైనదిగా పరిగణిస్తారు. బంతి చక్కగా ప్లేలోకి రావడంతో, బ్యాట్స్మెన్లు స్వేచ్ఛగా ఆడి భారీ స్కోర్లు సాధించగలరు. అయితే, ముఖ్యంగా కొత్త బంతి స్వింగ్ అవ్వడం వల్ల, పేస్ బౌలర్లకు మొదట్లో కొంత సహాయం లభించవచ్చు. రాత్రిపూట మంచు ప్రభావం చూపడం వల్ల బ్యాటింగ్ సులభతరం అవుతుంది, కాబట్టి ఇక్కడ ఛేజింగ్ కొంచెం సులభంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఇక్కడ ఇప్పటివరకు కేవలం ఆరు ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు జరిగాయి. వాటిలో మూడు మ్యాచ్లలో బ్యాటింగ్ జట్టు విజయం సాధించగా, రెండు మ్యాచ్లలో ఛేజింగ్ జట్టు గెలిచింది. ఒక మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. ఇక్కడ అత్యధిక జట్టు స్కోరు 199/4. దీనిని 2023లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్పై నమోదు చేసింది.
గౌహతిలో వాతావరణం..
గౌహతిలో సోమవారం వాతావరణం మారే అవకాశం ఉంది. ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది 55-60% తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. అధిక తేమ కారణంగా వాతావరణం ఉక్కపోతగా అనిపించవచ్చు. ఉష్ణోగ్రత 19 నుండి 27 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుందని, గాలి వేగం గంటకు సుమారు 9 కిలోమీటర్లు ఉంటుందని అంచనా.
రెండు జట్లలోనూ ఆడే అవకాశం ఉన్న ప్లేయర్స్..
రాజస్థాన్ రాయల్స్: వైభవ్ సూర్యవంశీ, యశస్వి జైస్వాల్, రియాన్ పరాగ్ (కెప్టెన్), రవీంద్ర జడేజా, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, డోనోవన్ ఫెరీరా, దసున్ షనక, రవి బిష్ణోయ్, జోఫ్రా ఆర్చర్, సందీప్ శర్మ, తుషార్ దేశ్పాండే.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్: సంజు శాంసన్ (WK), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (c), ఆయుష్ మ్హత్రే, మాథ్యూ షార్ట్, ప్రశాంత్ వీర్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్/కార్తీక్ శర్మ, శివమ్ దూబే, అకేల్ హొస్సేన్, నూర్ అహ్మద్, మాట్ హెన్రీ, అన్షుల్ కాంబోజ్, ఖలీల్ అహ్మద్.