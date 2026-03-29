IPL 2026 Match 2: ఐపీఎల్ లో ఈరోజు కేకేఆర్ తో ముంబై ఇండియన్స్ . . ఎవరి బలం ఎంత ?

IPL 2026 Match 2: ఐపీఎల్ లో మొదటి మ్యాచ్ ఆదివారం రికార్డుల మోత మోగించింది. ఈరోజు రెండో మ్యాచ్ కోల్ కతా-ముంబై మధ్య జరగనుంది.

Updated on: 29 March 2026 12:57 PM IST
IPL 2026 Match 2: ఐపీఎల్ 2026 బెంగళూరులో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. సీజన్ మొదటి మ్యాచ్ లోనే మోగింది. ఇక ఈ టోర్నీలో రెండో మ్యాచ్ ఈరోజు (మార్చి 29) ముంబై ఇండియన్స్, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ మధ్య జరగనుంది. ముంబై సొంత మైదానమైన వాంఖడే స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్ భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.

ఐదు సార్లు ఛాంపియన్స్..

ఐదుసార్లు ఛాంపియన్‌గా ముంబై ఇండియన్స్ నిలిచింది (2013, 2015, 2017, 2019, 2020). అయితే, గత సీజన్‌లో మూడవ స్థానంతోనే సరిపెట్టుకుంది. మరోవైపు, KKR 2012, 2014, 2024లో టైటిల్ గెలుచుకుంది. కానీ, గత సీజన్‌లో అంతగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఎనిమిదో స్థానంలో ఆగిపోయింది.

ముంబై ఇండియన్స్ దే పైచేయి..

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌పై ముంబై ఇండియన్స్‌కు బలమైన రికార్డు ఉంది. ఈ రెండు జట్ల మధ్య జరిగిన 35 మ్యాచ్‌లలో, ఎంఐ 24 గెలవగా, కేకేఆర్ 11 గెలిచింది. వాంఖడే స్టేడియంలో ఈ రెండు జట్లు 12 సార్లు తలపడ్డాయి. ఆతిథ్య జట్టు ముంబై ఆ మ్యాచ్‌లలో 10 గెలవగా, కోల్‌కతా కేవలం రెండు మాత్రమే గెలిచింది.

ఇటు బ్యాటింగ్.. అటు బౌలింగ్ రెండింటిలోనూ

ఈసారి టైటిల్‌కు ముంబై ఇండియన్స్ బలమైన పోటీదారుగా భావిస్తున్నారు. ఈ జట్టులో కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా, తిలక్ వర్మ, జస్ప్రీత్ బుమ్రా వంటి టీ20 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన భారత ఆటగాళ్లతో పాటు రోహిత్ శర్మ కూడా ఉండటంతో, బ్యాటింగ్, కెప్టెన్సీ కెపాసిటీ రెండూ బలంగా ఉన్నాయి.

విదేశీ ఆటగాళ్లలో, ర్యాన్ రికెల్టన్, షెర్ఫేన్ రూథర్‌ఫోర్డ్, కార్బిన్ బాష్, న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ మిచెల్ సాంట్నర్, విల్ జాక్స్, అల్లా ఘజన్‌ఫర్, ట్రెంట్ బౌల్ట్ వంటి వారి రాకతో జట్టు మరింత సమతుల్యంగా మారుతోంది.

బుమ్రా, బౌల్ట్‌ల బౌలింగ్ ద్వయాన్ని చాలా ప్రమాదకరమైన జోడీగా పరిగణిస్తారు. శార్దూల్ ఠాకూర్, దీపక్ చాహర్ వంటి అనుభవజ్ఞులైన భారత బౌలర్లు జట్టును బలోపేతం చేయగా, నమన్ ధీర్ మరోసారి ఫినిషర్ పాత్రను పోషించగలడు.

కోల్‌కతాలో అద్భుతమైన ఓపెనర్లు

నలుగురు బౌలర్లను కోల్పోవడంతో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ జట్టు కాస్త బలహీనంగా కనిపిస్తోంది. జింబాబ్వే ఫాస్ట్ బౌలర్ బ్లెస్సింగ్ ముజరబాని కీలక పాత్ర పోషించే ఛాన్స్ ఉంది. టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన జట్టులో మెంబరైన వరుణ్ చక్రవర్తిపై బౌలింగ్ భారం పడనుంది.

మరోవైపు, కేకేఆర్ బ్యాటింగ్ విభాగంలో బలంగా కనిపిస్తోంది. ఈ జట్టులో 1 నుండి 8వ స్థానం వరకు విధ్వంసకర బ్యాట్స్‌మెన్లు ఉన్నారు. కాబట్టి వారు తమ బౌలింగ్ లోటును బ్యాటింగ్‌తో పూడ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక ఈ టీమ్ లో అద్భుతమైన న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్లు ఫిన్ అలెన్, టిమ్ సీఫెర్ట్ ఉండగా, ఇద్దరు అద్భుతమైన ఆల్‌రౌండర్లు కామెరాన్ గ్రీన్, సునీల్ నరైన్ జట్టును మరింత బలోపేతం చేస్తున్నారు.

నలుగురు కేకేఆర్ పేసర్లు ఔట్..

గాయాల కారణంగా హర్షిత్ రాణా, ఆకాశ్‌దీప్ జట్టుకు దూరమవ్వగా, రాజకీయ వివాదం కారణంగా బంగ్లాదేశ్‌కు చెందిన ముస్తఫిజుర్ రెహమాన్ ఐపీఎల్‌లో ఆడలేకపోతున్నాడు. శ్రీలంకకు చెందిన మథీష్ పతిరానా కూడా పూర్తి ఫిట్‌గా లేడు.

పిచ్ ఇలా..

కొత్త బంతి స్వింగ్,బౌన్స్‌కు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వాంఖడే పిచ్ సాధారణంగా బౌలర్ల కంటే బ్యాట్స్‌మెన్‌లకే ఎక్కువగా అనుకూలిస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్కువగా అధిక స్కోరు నమోదయ్యే మ్యాచ్‌లు కనిపిస్తాయి. మంచి స్వింగ్, బౌన్స్ లభించడం వల్ల, ముఖ్యంగా కొత్త బంతితో ఈ వికెట్‌పై పేసర్లకు కూడా సహకారం లభిస్తుంది.

ఇప్పటివరకు ఇక్కడ 123 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు జరిగాయి. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టు 57 మ్యాచ్‌లలో గెలుపొందగా, ఛేజింగ్ చేసిన జట్టు 66 మ్యాచ్‌లలో గెలిచింది. ఇక్కడ అత్యధిక జట్టు స్కోరు 235/1, దీనిని 2015లో ముంబై ఇండియన్స్‌పై రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు నమోదు చేసింది.

వాతావరణం ఎలా?

ముంబైలో ఈరోజు వాతావరణం సాధారణంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. రోజంతా ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రతలు 25 నుండి 33 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. వర్షం పడే అవకాశం 25% ఉంది. గాలి వేగం గంటకు సుమారు 15 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. మొత్తంమీద, వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.

రెండు టీమ్స్ నుంచి ఆడే అవకాశం ఉన్న ప్లేయర్స్..

ముంబై ఇండియన్స్: రోహిత్ శర్మ, క్వింటన్ డి కాక్ (WK), సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, నమన్ ధీర్, హార్దిక్ పాండ్యా (c), షెర్ఫానే రూథర్‌ఫోర్డ్, దీపక్ చాహర్, అల్లా ఘజన్‌ఫర్/మిచెల్ సాంట్నర్, మయాంక్ మార్కండే, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ట్రెంట్ బౌల్ట్.

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్: అజింక్యా రహానే (కెప్టెన్), ఫిన్ అలెన్ (వికెట్ కీపర్), కెమరూన్ గ్రీన్, అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ, మనీష్ పాండే, రింకూ సింగ్, రమణదీప్ సింగ్, సునీల్ నరైన్, వైభవ్ అరోరా, వరుణ్ చక్రవర్తి, ఉమ్రాన్ మాలిక్, బ్లెస్సింగ్ ముజారబానీ.

మ్యాచ్ ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..

ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానున్నాయి. జియో హాట్‌స్టార్ యాప్, వెబ్‌సైట్‌లో కూడా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉంటుంది.

IPL 2026mi vs kkrWankhede StadiumIPL Records
జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
