GT vs RR: ధ్రువ్ జురెల్ మెరుపులు, బిష్ణోయ్ మేజిక్..గుజరాత్ టైటాన్స్పై రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఉత్కంఠ విజయం
GT vs RR:ఐపీఎల్ 2026లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ వరుసగా రెండో విజయం సాధించింది. గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 6 పరుగుల తేడాతో గెలిచి పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్థానానికి చేరింది.
GT vs RR: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తన జోరును కొనసాగిస్తోంది. అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికగా గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరులో రాజస్థాన్ 6 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఆఖరి బంతి వరకు నరాలు తెగే ఉత్కంఠ మధ్య సాగిన ఈ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ బౌలర్లు అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో విజయాన్ని లాగేసుకున్నారు. ఈ విజయంతో రాజస్థాన్ రాయల్స్ పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్థానానికి దూసుకెళ్లింది.
టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న రాజస్థాన్ రాయల్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 210 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. యువ బ్యాటర్ ధ్రువ్ జురెల్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 42 బంతుల్లోనే 5 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో 75 పరుగులు చేసి జట్టుకు కొండంత స్కోరును అందించాడు. ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ (55) కూడా హాఫ్ సెంచరీతో అదిరిపోయే పునాది వేశాడు. మరో యువ ఆటగాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ 31 పరుగులతో తన వంతు సహకారం అందించగా, చివర్లో డోనోవన్ ఫెరీరా (18) మెరుపులు మెరిపించడంతో రాజస్థాన్ స్కోరు 200 దాటింది.
211 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన గుజరాత్ టైటాన్స్కు ఓపెనర్లు శుభారంభాన్ని ఇచ్చారు. సాయి సుదర్శన్, కుమార్ కుషాగ్ర మొదటి వికెట్కు 78 పరుగుల వేగవంతమైన భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. సాయి సుదర్శన్ 44 బంతుల్లో 73 పరుగులు చేసి జట్టును గెలిపించేలా కనిపించాడు. అయితే మిడిల్ ఓవర్లలో రాజస్థాన్ బౌలర్లు క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు తీయడంతో గుజరాత్ ఒత్తిడిలో పడింది. జోస్ బట్లర్ (26), కుషాగ్ర (18) ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయారు. ఆఖర్లో రబాడా, రషీద్ ఖాన్ మెరుపులు మెరిపించినా ఫలితం లేకపోయింది. గుజరాత్ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 204 పరుగులకే పరిమితమైంది.
మ్యాచ్ క్లైమాక్స్ అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. ఆఖరి రెండు ఓవర్లలో గుజరాత్ విజయానికి 15 పరుగులు అవసరమయ్యాయి. చేతిలో వికెట్లు ఉండటంతో గుజరాత్ గెలుపు ఖాయమని అందరూ భావించారు. కానీ 19వ ఓవర్ వేసిన జోఫ్రా ఆర్చర్ కేవలం 4 పరుగులే ఇచ్చి గుజరాత్ను కట్టడి చేశాడు. ఆఖరి ఓవర్లో 11 పరుగులు కావాల్సి ఉండగా, తుషార్ దేశ్పాండే తన అనుభవాన్నంతా ఉపయోగించాడు. మొదటి బంతిని వైడ్గా వేసినా, ఆ తర్వాత వరుసగా మూడు బంతుల్లో సింగిల్స్ మాత్రమే ఇచ్చాడు. ఐదో బంతికి వికెట్ తీసి మ్యాచ్ను రాజస్థాన్ వైపు తిప్పేశాడు. చివరి బంతిని డాట్ చేయడంతో రాజస్థాన్ శిబిరంలో సంబరాలు మిన్నంటాయి.
రాజస్థాన్ విజయంలో లెగ్ స్పిన్నర్ రవి బిష్ణోయ్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. తన 4 ఓవర్ల కోటాలో 41 పరుగులిచ్చినా, అత్యంత కీలకమైన 4 వికెట్లను పడగొట్టి గుజరాత్ బ్యాటింగ్ వెన్నుముక విరిచాడు. ఇతనితో పాటు రియాన్ పరాగ్, నండ్రే బర్గర్ మరియు తుషార్ దేశ్పాండే తలో వికెట్ సాధించారు. ఈ సీజన్లో రాజస్థాన్కు ఇది వరుసగా రెండో విజయం కావడం విశేషం. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ పోరులో గుజరాత్ పోరాడి ఓడిపోగా, రాజస్థాన్ తన గెలుపు గుర్రాన్ని పాయింట్ల టేబుల్లో పైకి ఎగబాకేలా చేసింది.