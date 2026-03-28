RCB vs SRH : నేటి నుంచే ఐపీఎల్.. ఆర్సీబీ vs ఎస్ఆర్హెచ్.. గెలుపెవరిది?
IPL 2026: వేసవి తాపం మొదలవకముందే దేశంలో క్రికెట్ ఫీవర్ పీక్స్కు చేరుకుంది. కోట్లాది మంది భారతీయుల గుండె చప్పుడు, టీ20 క్రికెట్ అసలు సిసలు పండగ 'ఐపీఎల్ 2026' నేటి నుంచే అట్టహాసంగా ప్రారంభం కాబోతోంది. మార్చి 28వ తేదీన బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా జరగనున్న తొలి సమరంలోనే డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, పటిష్టమైన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్లు తలపడనుండటంతో అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ ఆకాశాన్ని తాకుతోంది.
గతేడాది విజేతగా నిలిచి దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెరదించిన ఆర్సీబీ, ఈసారి రజత్ పాటిదార్ సారథ్యంలో తన టైటిల్ను నిలబెట్టుకోవాలనే కసిలో ఉంది. అందరి కళ్లు రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీపైనే ఉన్నాయి. ఈ సీజన్లో ఆయన 9000 పరుగుల అరుదైన మైలురాయిని చేరుకోవాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. ఫిల్ సాల్ట్, టిమ్ డేవిడ్ వంటి విధ్వంసకర వీరులతో ఆర్సీబీ బ్యాటింగ్ లైనప్ భీకరంగా కనిపిస్తోంది. అయితే, కీలక బౌలర్లు యశ్ దయాల్, జోష్ హేజిల్వుడ్ అందుబాటులో లేకపోవడం ఆ జట్టుకు కొంత ఆందోళన కలిగించే విషయమే. చిన్నస్వామి స్టేడియం వంటి బ్యాటింగ్కు అనుకూలించే పిచ్పై ఆర్సీబీ బౌలర్లు ఏ మేరకు రాణిస్తారో చూడాలి.
మరోవైపు, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు అనూహ్య మార్పులతో బరిలోకి దిగుతోంది. స్టార్ కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ గాయం కారణంగా దూరం కావడం ఆ జట్టుకు పెద్ద దెబ్బే అయినప్పటికీ, యువ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ కెప్టెన్సీలో కొత్త జోష్ కనిపిస్తోంది. ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ, హెన్రిచ్ క్లాసెన్ వంటి భారీ హిట్టర్లతో కూడిన హైదరాబాద్ బ్యాటింగ్ విభాగం ఆర్సీబీ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. బౌలింగ్లో హర్షల్ పటేల్, జయదేవ్ ఉనద్కత్ వంటి అనుభవజ్ఞులు తమ మాయాజాలంతో ప్రత్యర్థిని కట్టడి చేయాలని భావిస్తున్నారు.
సిక్సర్ల వర్షం కురిసే చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఇరు జట్లు బలాబలాల పరంగా సమతూకంతో ఉన్నాయి. ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ నిబంధన మ్యాచ్ ఫలితాన్ని తలకిందులు చేసే అవకాశం ఉంది. వెంకటేష్ అయ్యర్, సుయాష్ శర్మ వంటి వారు ఆర్సీబీకి బలంగా మారితే, శివమ్ మావి వంటి ప్లేయర్లు హైదరాబాద్కు కీలకం కానున్నారు. పాత పగలు, కొత్త సవాళ్ల నడుమ సాగే ఈ మెగా లీగ్లో తొలి మ్యాచ్ విజేతగా నిలిచి సీజన్ను ఘనంగా ప్రారంభించాలని రెండు జట్లు పట్టుదలతో ఉన్నాయి. మరి ఈ రాత్రి పరుగుల వరదలో ఎవరు మునుగుతారు, విజయ తీరానికి ఎవరు చేరుతారో వేచి చూడాల్సిందే.