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దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఓటమి.. టీమిండియా సెమీస్ చేరాలంటే ఇలా జరగాల్సిందే.. లేదంటే ఇంటికే..!

Women T20 World Cup 2026: ఐసీసీ మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 లో భాగంగా జరిగిన 18వ మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికాతో తలపడిన భారత్ ఆఖరి వరకు పోరాడి ఓడిపోయింది.

Venkat
Published on: 22 Jun 2026 11:51 AM IST
Women T20 World Cup 2026
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దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఓటమి.. టీమిండియా సెమీస్ చేరాలంటే ఇలా జరగాల్సిందే.. లేదంటే ఇంటికే..!

India Women T20 World Cup 2026 Semifinal Qualification Scenario: మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌లో పాకిస్థాన్, నెదర్లాండ్స్‌పై వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న భారత మహిళల జట్టుకు ఊహించని షాక్ తగిలింది. ఆదివారం మాంచెస్టర్ వేదికగా జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరులో దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో టీమిండియా పరాజయం పాలైంది. ఈ ఓటమితో భారత జట్టు సెమీఫైనల్ చేరే అవకాశాలు క్లిష్టంగా మారాయి. ఇకపై ఆడబోయే ప్రతి మ్యాచ్ భారత్‌కు జీవన్మరణ సమస్యగా మారింది.

చేజారిన విజయం.. మారిజాన్ కాప్ దెబ్బ..!

ఐసీసీ మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 లో భాగంగా జరిగిన 18వ మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికాతో తలపడిన భారత్ ఆఖరి వరకు పోరాడి ఓడిపోయింది. లక్ష్య ఛేదనలో ఒక దశలో భారత జట్టు పూర్తి ఆధిక్యంలో కనిపించినప్పటికీ, దక్షిణాఫ్రికా దిగ్గజ ఆల్‌రౌండర్ మారిజాన్ కాప్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో మ్యాచ్‌ను తమ వైపు తిప్పేసుకుంది. ఈ టోర్నీలో భారత్‌కు ఇదే మొదటి ఓటమి. అంతకుముందు ఆడిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనూ ఘనవిజయాలు సాధించిన హర్మన్‌ప్రీత్ సేన, ఈ ఒక్క ఓటమితో పాయింట్ల పట్టికలో వెనుకబడడమే కాకుండా సెమీస్ సమీకరణాలను సంక్లిష్టంగా మార్చుకుంది.

సెమీస్ చేరాలంటే ఏం జరగాలి? గ్రూప్ ఆఫ్ డెత్ సమీకరణాలు..

ప్రస్తుతం గ్రూప్-1 లో ఉన్న భారత్ సెమీఫైనల్‌కు అర్హత సాధించాలంటే ఇకపై ఎక్కడా తప్పుటడుగు వేయడానికి వీల్లేదు. భారత జట్టు తదుపరి దశకు చేరుకోవడానికి ఉన్న మార్గం ఎలా ఉందో ఓసారి చూద్దాం..

మిగిలిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లో తప్పక గెలవాలి: భారత్ తన తదుపరి రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనూ విజయం సాధిస్తే, ఐదు మ్యాచ్‌లకు గాను ఎనిమిది పాయింట్లతో గ్రూప్ దశను ముగిస్తుంది.

దక్షిణాఫ్రికా ఓటమిపై ఆధారపడాలి: భారత్ సెమీస్ చేరాలంటే దక్షిణాఫ్రికా జట్టు తన మిగిలిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లో కనీసం ఒక్కదానిలోనైనా ఓడిపోవాలి. అప్పుడే రన్ రేట్ పరంగా భారత్‌కు టాప్-2 లో నిలిచే అవకాశం ఉంటుంది.

అయితే, దక్షిణాఫ్రికా తదుపరి మ్యాచ్‌లు నెదర్లాండ్స్, బంగ్లాదేశ్ వంటి బలహీనమైన జట్లతో ఉండడం వారికి కలిసివచ్చే అంశం. మరోవైపు భారత్ తన తదుపరి మ్యాచ్‌లను బంగ్లాదేశ్‌తో పాటు, ఆరుసార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్ అయిన బలమైన ఆస్ట్రేలియాతో ఆడాల్సి ఉంది.

పాయింట్ల పట్టికలో ప్రస్తుత పరిస్థితి..

ప్రస్తుతం గ్రూప్-1 లో ఆస్ట్రేలియా జట్టు ఆడిన మూడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ గెలిచి 6 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. భారత్ మూడు మ్యాచ్‌ల్లో రెండు విజయాలు, ఒక ఓటమితో రెండో స్థానంలో ఉంది. దక్షిణాఫ్రికా, బంగ్లాదేశ్ జట్లు కూడా రెండేసి విజయాలతో వరుసగా మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో ఉండి గట్టి పోటీ ఇస్తున్నాయి. పాకిస్థాన్, నెదర్లాండ్స్ జట్లు ఇప్పటివరకు ఖాతా తెరవకుండా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాయి.

భారత జట్టు తదుపరి మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్..

మహిళల ప్రపంచకప్‌లో భారత్ ఆడబోయే తదుపరి రెండు మ్యాచ్‌లు అత్యంత కీలకం కానున్నాయి.

అగ్రస్థానంలో భారత ఆటగాళ్ల హవా!

జట్టు ఓడిపోయినప్పటికీ, ఈ ప్రపంచకప్‌లో భారత ఆటగాళ్లు వ్యక్తిగత రికార్డులతో అదరగొడుతున్నారు. భారత ఓపెనర్, వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన కేవలం మూడు ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనే 159 పరుగులు చేసి టోర్నీలోనే అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్‌గా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. అలాగే బౌలింగ్‌లో భారత స్పిన్ మాంత్రికురాలు శ్రీ చరణి కేవలం మూడు మ్యాచ్‌ల్లోనే 10 వికెట్లు పడగొట్టి అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్‌గా రికార్డు సృష్టించింది. దక్షిణాఫ్రికా, పాకిస్థాన్‌లపై మూడేసి వికెట్లు తీసిన ఆమె, నెదర్లాండ్స్‌పై నాలుగు వికెట్లతో చెలరేగింది.

దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఎదురైన ఓటమి భారత జట్టుకు ఒక హెచ్చరిక లాంటిది. టోర్నీలో ముందడుగు వేయాలంటే జూన్ 25న బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగే మ్యాచ్‌లో భారీ విజయం సాధించడంతో పాటు, జూన్ 28న ఆస్ట్రేలియా వంటి బలమైన జట్టును లార్డ్స్ మైదానంలో ఓడించాల్సి ఉంటుంది. ఒత్తిడిని అధిగమించి మన మహిళల జట్టు సెమీస్‌కు దూసుకెళ్లాలని ఆశిద్దాం.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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