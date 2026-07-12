ICC T20I Rankings : ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో టీమిండియాకు భారీ షాక్.. 54 నెలల తర్వాత చేజారిన నంబర్-1 కిరీటం
ICC T20I Rankings : ఇంగ్లండ్ చేతిలో ఘోర పరాజయం తర్వాత భారత్ తన నంబర్-1 స్థానాన్ని కోల్పోగా, ఇంగ్లండ్ కొత్త ర్యాంకింగ్స్ రాజుగా అవతరించింది.
ICC T20I Rankings : ఐసీసీ ప్రకటించిన తాజా టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో భారత క్రికెట్ జట్టుకు ఊహించని పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. గత 54 నెలలుగా (దాదాపు 1600 రోజులకు పైగా) ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్న టీమిండియా సామ్రాజ్యం కుప్పకూలింది. ఇంగ్లండ్తో జరిగిన సుదీర్ఘ టీ20 సిరీస్ను భారత్ దారుణంగా నష్టపోవడంతో తన నంబర్-1 స్థానాన్ని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. భారత్ను గద్దె దించిన ఇంగ్లండ్ జట్టు అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త రాజుగా అవతరించింది. ప్రపంచ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగిన భారత జట్టు విదేశీ పర్యటనల్లో వరుసగా విఫలం కావడం అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది.
వరల్డ్ ఛాంపియన్ల వరుస పరాజయాలు
ఫిబ్రవరి 2022 నుంచి టీ20 ఫార్మాట్లో తిరుగులేని శక్తిగా ఎదిగిన భారత్, వరుసగా రెండు టీ20 వరల్డ్ కప్లను గెలుచుకుని రికార్డు సృష్టించింది. ఈ సుదీర్ఘ కాలంలో వరుసగా 16 నుంచి 17 టీ20 సిరీస్లను క్లీన్స్వీప్ చేస్తూ అప్రతిహతంగా దూసుకుపోయింది. అయితే ఈ అద్భుతమైన విజయాల పరంపరకు ఐర్లాండ్, ఇంగ్లండ్ పర్యటనల్లో బ్రేక్ పడింది. ఐర్లాండ్ జట్టు 2-0తో భారత్ను క్లీన్స్వీప్ చేసి మొదటి షాక్ ఇవ్వగా, ఆ తర్వాత ఇంగ్లండ్ జట్టు వరుస మ్యాచ్ల్లో గెలిచి భారత్ను కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది. మొత్తంగా ఈ రెండు పర్యటనల్లో ఆడిన 7 మ్యాచ్లలో టీమిండియా ఏకంగా 6 మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోయి కనీసం ఒక్క విజయాన్ని కూడా నమోదు చేయలేకపోయింది.
ఆపిన చోటే అరాచకం
సౌతాంప్టన్ వేదికగా జరిగిన ఆఖరి టీ20 మ్యాచ్కు ముందే ఇంగ్లండ్ యువ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ మైండ్ గేమ్ ఆడాడు. టీమిండియాపై 4-0తో సిరీస్ గెలవడం కంటే, ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి తమ జట్టును ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో నంబర్-1 స్థానానికి చేర్చడమే తన ప్రధాన లక్ష్యమని బహిరంగంగా ప్రకటించాడు. అన్నట్టుగానే హ్యారీ బ్రూక్ కేవలం మాటలకే పరిమితం కాకుండా మైదానంలో బ్యాట్తో విశ్వరూపం ప్రదర్శించాడు. కేవలం 45 బంతుల్లోనే 8 సిక్సర్లు, 4 ఫోర్ల సాయంతో 95 పరుగుల మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడి జట్టుకు 56 పరుగుల భారీ విజయాన్ని అందించాడు. తద్వారా భారత్ను క్లీన్స్వీప్ చేయడమే కాకుండా ర్యాంకింగ్స్ కిరీటాన్ని కూడా కైవసం చేసుకున్నాడు.
జింబాబ్వే సిరీస్తోనైనా భారత్ పుంజుకునేనా?
ప్రస్తుత ఐసీసీ తాజా టీ20 రేటింగ్స్ ప్రకారం భారత్, ఇంగ్లండ్ రెండు జట్లు కూడా చెరో 268 పాయింట్లతో సమానంగా నిలిచాయి. అయితే పాయింట్ల లెక్కింపులో ఉన్న అత్యంత స్వల్ప వ్యత్యాసం కారణంగా ఇంగ్లండ్ జట్టు భారత్ కంటే ముందంజ వేసి అధికారికంగా నంబర్-1 స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. దీంతో శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలోని భారత జట్టు రెండో స్థానానికి పడిపోయింది. ఈ ఘోర పరాభవం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని, త్వరలోనే జరగబోయే జింబాబ్వే పర్యటనలోనైనా టీమిండియా మళ్లీ అద్భుత విజయాలతో పుంజుకుని, తన కోల్పోయిన నంబర్-1 స్థానాన్ని తిరిగి సాధించాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.