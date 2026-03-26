Published on: 26 March 2026 5:04 PM IST
India Schedule 2026-27:టీమిండియా 2026-27 హోమ్ సీజన్ షెడ్యూల్‌ను భారత క్రికెట్ మండలి (బీసీసీఐ) అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ సీజన్‌లో నాలుగు దేశాలు (వెస్టిండీస్, శ్రీలంక, జింబాబ్వే, ఆస్ట్రేలియా) భారత్ పర్యటనకు రానుండగా.. మొత్తం 22 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు 17 నగరాల్లో జరగనున్నాయి. 2026 సెప్టెంబర్ 27న వెస్టిండీస్‌ పర్యటనతో మొదలయ్యే ఈ హోమ్ సీజన్‌.. 2027 మార్చి 3తో ముగుస్తుంది. ఈ సీజన్‌లో హైదరాబాద్‌లో ఒక వన్డే, ఒక టీ20 మ్యాచ్‌ జరగనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లతో దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులకు ప్రత్యక్షంగా క్రికెట్ ఆస్వాదించే అవకాశం లభించనుంది.

భారత్ vs వెస్టిండీస్‌:

2026-27 హోమ్ సీజన్ సెప్టెంబర్ 27న వెస్టిండీస్‌ పర్యటనతో ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్‌లో మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ20 మ్యాచ్‌లు ఉంటాయి. వన్డేలు త్రివేండ్రం, గువాహటి, న్యూ చండీగఢ్ నగరాల్లో జరుగుతాయి. అనంతరం టీ20 మ్యాచ్‌లు లక్నో, రాంచీ, ఇండోర్, హైదరాబాద్ (అక్టోబర్ 14), బెంగళూరులో జరగనున్నాయి.

భారత్ vs శ్రీలంక:

డిసెంబర్ 2026లో శ్రీలంక టీమ్ భారత్ పర్యటనకు రానుంది. ఈ సిరీస్‌లో మూడు వన్డేలు, మూడు టీ20 మ్యాచ్‌లు ఉంటాయి. వన్డే మ్యాచ్‌లు ఢిల్లీ, బెంగళూరు, అహ్మదాబాద్‌లో జరుగుతాయి. టీ20 మ్యాచ్‌లు రాజ్‌కోట్, కటక్, పుణే నగరాల్లో జరగనున్నాయి.

భారత్ vs జింబాబ్వే:

2027 జనవరిలో భారత్‌కు జింబాబ్వే రానుంది. ఇరు జట్లు మూడు వన్డే మ్యాచ్‌లు ఆడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లు కోల్‌కతా, హైదరాబాద్ (జనవరి 6), ముంబై నగరాల్లో జరగనున్నాయి.

భారత్ vs ఆస్ట్రేలియా:

ఈ సీజన్‌లో హైలైట్‌గా నిలిచే సిరీస్ బోర్డర్ - గవాస్కర్ ట్రోఫీ. 2027 జనవరి 21న నాగ్‌పూర్‌లో ప్రారంభమయ్యే ఐదు టెస్టుల సిరీస్‌లో భారత్-ఆస్ట్రేలియా జట్లు తలపడనున్నాయి. ఆ తరువాత చెన్నై, గువాహటి, రాంచీ, అహ్మదాబాద్ నగరాల్లో మిగతా నాలుగు మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి. ప్రపంచ క్రికెట్‌లో అగ్ర జట్ల మధ్య జరిగే ఈ పోరు అభిమానులకు మంచి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇవ్వనుంది. మొత్తంగా భారత్ 2026-27 హోమ్ సీజన్ షెడ్యూల్ క్రికెట్ అభిమానులకు పూర్తి స్థాయి వినోదాన్ని అందించనుంది. వన్డేలు, టీ20లు, టెస్టులు.. అన్ని ఫార్మాట్లలో మ్యాచ్‌లు ఉండటంతో ఈ సీజన్ క్రికెట్ పండుగలా మారనుంది.

Team IndiaBCCI ScheduleHyderabad MatchesIndia Series
2016లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 10 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

