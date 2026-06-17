Team India: 55 ఏళ్ల వన్డే చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి.. 402 పరుగులు చేసినా భారత్ ఖాతాలో చెత్త రికార్డు!
India Create Unwanted ODI History: అఫ్గానిస్థాన్తో జరిగిన రెండో వన్డేలో భారత్ అరుదైన రికార్డును ఖాతాలో వేసుకుంది.
Team India: అఫ్గానిస్థాన్తో లక్నోలోని ఏకానా క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన రెండో వన్డేలో భారత్ అరుదైన రికార్డును ఖాతాలో వేసుకుంది. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (154), వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ (125) అద్భుత శతకాలతో చెలరేగడంతో భారత్ 49.5 ఓవర్లలో 402 పరుగులకు ఆలౌటైంది. అయితే వన్డే క్రికెట్ 55 ఏళ్ల చరిత్రలో 400కు పైగా పరుగులు చేసి ఆలౌటైన తొలి జట్టుగా భారత్ నిలిచింది. ఇప్పటి వరకు 400+ స్కోర్లు చేసిన జట్లు పూర్తి 50 ఓవర్లు ఆడగా.. భారత్ మాత్రం 402 పరుగులు చేసి చివరి బంతికి ముందే 10 వికెట్లు కోల్పోయింది. దాంతో భారత్ ఖాతాలో చెత్త రికార్డు నమోదయింది.
రేర్ రికార్డు కూడా:
402 పరుగులు చేసిన టీమిండియా ఖాతాలో ఓ రేర్ రికార్డు కూడా చేరింది. వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో 400 ప్లస్ పరుగులు చేయడం టీమిండియాకు ఇది 8వ సారి. దాంతో 400 ప్లస్ స్కోరును అత్యధిక సార్లు అందుకున్న జట్లుగా దక్షిణాఫ్రికాతో కలిసి టీమిండియా సంయుక్తంగా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ జాబితాలో ఇంగ్లాండ్ రెండో స్థానంలో ఉంది. ఇంగ్లీష్ జట్టు ఏడు సార్లు 400 ప్లస్ పరుగులు చేసింది. ఆస్ట్రేలియా మూడు సార్లు 400 ప్లస్ పరుగులు చేయగా.. న్యూజిలాండ్, శ్రీలంక జట్లు రెండేసి సార్లు ఈ ఘనత అందుకున్నాయి. భారత్ ఫామ్ చూస్తే.. అగ్రస్థానంలో ఒంటరిగా నిలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కెప్టెన్గా తొలి వన్డే సెంచరీ:
ముందుగా బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్కు ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ (4) నిరాశపరిచినా.. మరో ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ (48) దూకుడుగా ఆడాడు. అయితే రషీద్ ఖాన్ వేసిన గూగ్లీకి బోల్తాపడి అర్ధశతకం చేజార్చుకున్నాడు. అనంతరం శుభ్మన్ గిల్, ఇషాన్ కిషన్ అఫ్గాన్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. ఇద్దరూ కలిసి మూడో వికెట్కు కేవలం 141 బంతుల్లో 224 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నమోదు చేశారు. గిల్ 110 బంతుల్లో 154 పరుగులు చేసి కెప్టెన్గా తన తొలి వన్డే సెంచరీని నమోదు చేశాడు. మరోవైపు ఇషాన్ కిషన్ 79 బంతుల్లో 125 పరుగులు చేసి 2022లో బంగ్లాదేశ్పై డబుల్ సెంచరీ అనంతరం తన రెండో వన్డే శతకాన్ని సాధించాడు.
400+ స్కోర్లు చేసిన జట్ల జాబితా:
8 సార్లు – భారత్, దక్షిణాఫ్రికా
7 సార్లు – ఇంగ్లాండ్
3 సార్లు – ఆస్ట్రేలియా
అఫ్గానిస్థాన్పై భారత్ రెండో అత్యధిక స్కోరు:
417/6 – ఆస్ట్రేలియా (పెర్త్, 2015)
402 – భారత్ (లక్నో, 2026)
397/6 – ఇంగ్లాండ్ (మాంచెస్టర్, 2019)
381/3 – శ్రీలంక (పల్లెకెలె, 2024)