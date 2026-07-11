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IND vs ENG 5th T20 : టీమిండియాకు చావో రేవో లాంటి మ్యాచ్.. నేడే ఇంగ్లాండ్‌తో ఐదో టీ20 పోరు

IND vs ENG 5th T20 : భారత్ వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ చివరి టీ20 మ్యాచ్ నేడు సౌతాంప్టన్ వేదికగా జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఓడిపోతే టీమిండియా నంబర్-1 ర్యాంకింగ్‌తో పాటు పరువు కూడా కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.

CR Reddy
Published on: 11 July 2026 8:06 AM IST
IND vs ENG 5th T20
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IND vs ENG 5th T20

IND vs ENG 5th T20 : భారత క్రికెట్ జట్టుకు నేడు అత్యంత కీలకమైన రోజు. ఇండియా వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో భాగంగా ఐదో, చివరి ముఖాముఖి పోరు శనివారం సౌతాంప్టన్ వేదికగా జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా కేవలం ఒక మ్యాచ్ గెలవడం కోసం మాత్రమే కాకుండా, ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్‌లో తమ నంబర్-1 కిరీటాన్ని కాపాడుకోవడానికి మైదానంలోకి దిగుతోంది. వరుస ఓటములతో సతమతమవుతున్న భారత జట్టుపై ఇప్పుడు ర్యాంకింగ్స్‌ పరంగా పెద్ద ముప్పు పొంచి ఉంది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచి ఇంగ్లాండ్ పర్యటనను కనీసం గౌరవప్రదమైన ముగింపుతో ముగించాలని భారత్ ఆశిస్తోంది.

నాలుగు ఏళ్ల రికార్డును ఇంగ్లాండ్ బద్దలు కొడుతుందా?

గడిచిన నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. ప్రపంచంలోని ఏ బలమైన జట్టు కూడా భారత్ నుంచి ఈ సింహాసనాన్ని లాక్కోలేకపోయింది. కానీ, ఇటీవలే టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన తర్వాత భారత జట్టు ప్రదర్శన గ్రాఫ్ ఒక్కసారిగా పడిపోయింది. ఈ యూకే టూర్ ప్రారంభానికి ముందు జూన్ 26న భారత జట్టు 275 రేటింగ్‌తో అగ్రస్థానంలో చాలా పటిష్టంగా ఉంది. అయితే మొదట ఐర్లాండ్‌తో జరిగిన సిరీస్‌లో 0-2తో ఘోర పరాజయం పాలై పెద్ద షాక్ తింది. దాంతో భారత రేటింగ్ 272కి పడిపోయింది. ఆ సమయంలో ఇంగ్లాండ్ 262 రేటింగ్‌తో రెండో స్థానంలో, ఆస్ట్రేలియా 260 రేటింగ్‌తో మూడో స్థానంలో ఉన్నాయి.

సిరీస్ క్లీన్ స్వీప్ తప్పదా?

ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వచ్చేసరికి కూడా భారత జట్టు ఆటతీరు ఏమాత్రం మెరుగుపడలేదు. ఇక్కడ కూడా వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌లు ఓడిపోయి ఓటముల హ్యాట్రిక్ మూటగట్టుకుంది. దీనివల్ల భారత్ రేటింగ్ ప్రస్తుతం 269కి పడిపోగా, ఇంగ్లాండ్ జట్టు ఏకంగా 267 రేటింగ్‌తో భారత్‌కు అత్యంత సమీపంలోకి వచ్చేసింది. టీమిండియా కొత్త కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలో జట్టు ఇప్పటివరకు ఒక్క మ్యాచ్ కూడా గెలవలేకపోవడం అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది. ఐదో టీ20 మ్యాచ్‌లో కూడా భారత్ ఓడిపోతే, ఇంగ్లాండ్ జట్టు భారత్‌ను క్లీన్ స్వీప్ చేయడమే కాకుండా, అధికారికంగా ప్రపంచ నంబర్-1 టీ20 జట్టుగా అవతరిస్తుంది.

ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ దీమా

చివరి మ్యాచ్‌కు ముందు ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ విలేకరుల సమావేశంలో చాలా ఆత్మవిశ్వాసంతో మాట్లాడారు. తదుపరి మ్యాచ్ గెలిస్తే తాము ప్రపంచంలోనే నంబర్-1 స్థానానికి చేరుకుంటామని మేనేజ్‌మెంట్ తమకు చెప్పిందని, ఆ బహుమతిని అందుకోవడమే ఇప్పుడు తమ లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. "ఇండియా చాలా బలమైన జట్టు, కాకపోతే గత కొన్ని ఏళ్లతో పోలిస్తే ఈ సిరీస్‌లో వారు అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వలేకపోయారు. కానీ మేము మా ప్రణాళికలను సరిగ్గా అమలు చేశాం. ఇండియా లాంటి పెద్ద జట్టును సిరీస్‌లో ఘోరంగా ఓడించడం చాలా స్పెషల్. సౌతాంప్టన్ వాతావరణాన్ని త్వరగా అర్థం చేసుకుని, చివరి మ్యాచ్‌లోనూ భారత్‌ను సులువుగా ఓడించడానికి ప్రయత్నిస్తాం" అని బ్రూక్ వ్యాఖ్యానించారు.

గౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలంటే అద్భుతం చేయాల్సిందే

భారత జట్టు తన పరువుతో పాటు ఐసీసీ నంబర్-1 స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే ఈ ఐదో టీ20 మ్యాచ్‌లో ఖచ్చితంగా అద్భుత ప్రదర్శన చేయాల్సి ఉంటుంది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో పాత తప్పులను దిద్దుకుని సమష్టిగా రాణిస్తేనే ఇంగ్లాండ్‌ను వారి సొంత గడ్డపై ఓడించడం సాధ్యమవుతుంది. ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తే సిరీస్ పరాభవం కొంత తగ్గుతుంది. పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానం భద్రంగా ఉంటుంది. అయితే పిచ్ పరిస్థితులను బట్టి ఈ మ్యాచ్ టైమింగ్స్‌లో కొన్ని మార్పులు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. మరి శ్రేయస్ అయ్యర్ సేన ఈ చివరి పోరులోనైనా విజయం సాధించి టీమిండియా సత్తా చాటుతుందో లేదో చూడాలి.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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