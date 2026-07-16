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IND vs ENG: టాస్‌కి ముందే షాకిచ్చిన ఐసీసీ.. టీమిండియా ప్లేయర్‌కు భారీ శిక్ష.. ఎందుకంటే?

India vs England 2nd ODI: బర్మింగ్‌హామ్‌లో జరిగిన తొలి వన్డేలో శుభ్‌మన్ గిల్ సారథ్యంలోని భారత జట్టు ఘనవిజయం సాధించి సిరీస్‌లో మంచి ఊపుమీద ఉంది. అయితే, ఈ ఉత్సాహాన్ని నీరుగార్చేలా టీమిండియా ఫాస్ట్ బౌలర్‌ను ఐసీసీ క్రమశిక్షణా రాడార్‌లోకి తీసుకుంది.

Venkat
Published on: 16 July 2026 6:39 PM IST
IND vs ENG
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IND vs ENG: టాస్‌కి ముందే షాకిచ్చిన ఐసీసీ.. టీమిండియా ప్లేయర్‌కు భారీ శిక్ష.. ఎందుకంటే?

Gurnoor Brar ICC Punishment: ఇంగ్లాండ్‌తో కీలకమైన రెండో వన్డే మ్యాచ్‌కు ముందు భారత క్రికెట్ జట్టుకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ఐసీసీ) రూపంలో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. తొలి వన్డేలో అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్న టీమిండియా యువ మ్యాచ్ విన్నర్ మైదానంలో ప్రవర్తించిన తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఐసీసీ, అతనికి అధికారిక హెచ్చరికతో పాటు డీమెరిట్ పాయింట్‌ను విధిస్తూ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది.

మైదానంలో సహనం కోల్పోయిన యువ బౌలర్..

భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య కార్డిఫ్‌లోని సోఫియా గార్డెన్స్ వేదికగా రెండో వన్డే మ్యాచ్‌కు సర్వం సిద్ధమైంది. బర్మింగ్‌హామ్‌లో జరిగిన తొలి వన్డేలో శుభ్‌మన్ గిల్ సారథ్యంలోని భారత జట్టు ఘనవిజయం సాధించి సిరీస్‌లో మంచి ఊపుమీద ఉంది. అయితే, ఈ ఉత్సాహాన్ని నీరుగార్చేలా టీమిండియా యువ ఫాస్ట్ బౌలర్ గుర్నూర్ బ్రార్‌ను ఐసీసీ క్రమశిక్షణా రాడార్‌లోకి తీసుకుంది. తొలి వన్డే మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ పట్ల దూకుడుగా, ప్రమాదకరంగా ప్రవర్తించినందుకుగానూ గుర్నూర్‌ను ఐసీసీ తీవ్రంగా మందలించింది.

అసలేం జరిగింది? గుర్నూర్ ఎందుకు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు?

తొలి వన్డే మ్యాచ్ సందర్భంగా ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ బెన్ డకెట్, గుర్నూర్ బ్రార్ బౌలింగ్‌పై విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 10 బంతుల్లోనే 24 పరుగులు పిండుకుంటూ ఒక భారీ సిక్సర్‌ను కూడా బాదాడు. ఈ దాడితో ఒక్కసారిగా ఒత్తిడికి లోనైన గుర్నూర్ బ్రార్ తన సహనాన్ని కోల్పోయాడు. ఆ తర్వాతి బంతిని వేసిన గుర్నూర్, బ్యాటర్ వైపు నుంచి వచ్చిన బంతిని అందుకుని వెంటనే ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా నేరుగా బెన్ డకెట్ వైపు అత్యంత వేగంగా, ప్రమాదకరంగా విసిరాడు. డకెట్ సృజనాత్మకంగా పక్కకు తప్పుకోవడంతో పెద్ద ప్రమాదమే తప్పింది.

ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన మ్యాచ్ రెఫరీ, ఐసీసీ ప్రవర్తనా నియమావళిలోని ఆర్టికల్ 2.9ను గుర్నూర్ ఉల్లంఘించినట్లు తేల్చారు. అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లలో తోటి ఆటగాళ్లపై ప్రమాదకరంగా బంతిని విసరడాన్ని ఈ నిబంధన తీవ్ర నేరంగా పరిగణిస్తుంది. గుర్నూర్ తన తప్పును అంగీకరించడంతో ఎలాంటి అధికారిక విచారణ లేకుండానే ఐసీసీ ఒక డీమెరిట్ పాయింట్‌ను విధిస్తూ ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేసింది.

విమర్శలు దాటి వికెట్లు తీసిన వైనం..

తొలి వన్డేలో గుర్నూర్ బ్రార్ తన 9 ఓవర్ల కోటాలో 61 పరుగులు సమర్పించుకున్నప్పటికీ, జట్టుకు అవసరమైన సమయంలో అద్భుతమైన కంబ్యాక్ ఇచ్చాడు. తన అస్త్రాలతో బెన్ డకెట్, బెథెల్ వంటి ఇద్దరు కీలక బ్యాటర్లను పెవిలియన్‌కు చేర్చి ఇంగ్లాండ్ పతనాన్ని శాసించాడు. గుర్నూర్ తెచ్చిన ఈ బ్రేక్‌థ్రూల ఆధారంగానే భారత స్పిన్నర్లు, మిగతా బౌలర్లు రెచ్చిపోయి హ్యారీ బ్రూక్, జోస్ బట్లర్, సామ్ కరన్ వంటి గండరగండలను వరుసగా అవుట్ చేశారు.

శిక్ష పడినా.. రెండో వన్డేలో ఆయనే ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్!

ఐసీసీ నుంచి హెచ్చరికలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఇంగ్లాండ్ పిచ్‌లపై గుర్నూర్ బ్రార్ వేగం, బౌన్స్ ఆతిథ్య జట్టును ముప్పుతిప్పలు పెడుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ సైతం ఈ యువ బౌలర్ సామర్థ్యంపై పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్నాడు. మైదానంలో దూకుడు అవసరమే అయినా, అది హద్దులు దాటకుండా చూసుకుంటే రెండో వన్డేలో కూడా గుర్నూర్ టీమిండియా పాలిట విజేతగా నిలిచే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.

క్రికెట్ అనేది కేవలం బ్యాట్, బాల్ పోరాటం మాత్రమే కాదు.. అది ఆటగాళ్ల సంయమనానికి కూడా పరీక్ష. గుర్నూర్ బ్రార్ తన కెరీర్ ఆరంభంలోనే ఐసీసీ నుంచి పొందిన ఈ హెచ్చరికను ఒక పాఠంగా భావించి, తన దూకుడును వికెట్లు తీయడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తే భారత క్రికెట్‌కు మరో అద్భుతమైన ఫాస్ట్ బౌలర్ దొరికినట్లే అవుతుంది.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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