Home క్రీడలు16 ఏళ్ల తర్వాత ఫిఫా విజేతగా స్పెయిన్.. ప్రైజ్ మనీ తెలిస్తే పిచ్చెక్కాల్సిందే!

16 ఏళ్ల తర్వాత ఫిఫా విజేతగా స్పెయిన్.. ప్రైజ్ మనీ తెలిస్తే పిచ్చెక్కాల్సిందే!

FIFA World Cup 2026: మైదానంలో ప్రదర్శించిన తిరుగులేని ఆటతీరు, పట్టుదలే స్పెయిన్‌ను మళ్లీ ప్రపంచ విజేతగా నిలబెట్టాయి.

Venkat
Published on: 20 July 2026 8:18 AM IST
FIFA World Cup 2026
X

16 ఏళ్ల తర్వాత ఫిఫా విజేతగా స్పెయిన్.. ప్రైజ్ మనీ తెలిస్తే పిచ్చెక్కాల్సిందే!

FIFA World Cup 2026 Prize Money: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఫుట్‌బాల్ అభిమానులు అత్యంత ఆత్రుతగా ఎదురుచూసిన ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 సమరం ముగిసింది. న్యూయార్క్‌లోని మెట్‌లైఫ్ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన తుదిపోరులో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాను చిత్తు చేస్తూ స్పెయిన్ జగజ్జేతగా నిలిచింది. ఏకంగా 16 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత మళ్లీ విశ్వవిజేతగా నిలిచి స్పెయిన్ రికార్డు సృష్టించింది.

ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన సమరం..

జూన్ 11న ప్రారంభమై దాదాపు నెల రోజుల పాటు అభిమానులను అలరించిన ఈ ప్రపంచకప్ టోర్నీ మైమరిపించే ముగింపును ఇచ్చింది. మెట్‌లైఫ్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ ఫైనల్ పోరులో స్పెయిన్, అర్జెంటీనా జట్లు విజయం కోసం సర్వశక్తులు ఒడ్డాయి. ప్రారంభం నుంచి ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు ఆధిపత్యం కోసం తీవ్రంగా శ్రమించడంతో మైదానంలో ఉత్కంఠ పరాకాష్టకు చేరింది. మ్యాచ్ నిర్ణీత 90 నిమిషాల సమయం ముగిసేసరికి ఇరు జట్లు ఒక్క గోల్ కూడా నమోదు చేయలేకపోయాయి. ఇరు జట్ల రక్షణ శ్రేణి బలంగా నిలవడంతో పాయింట్ల ఖాతా తెరవలేదు.

ఎక్స్‌ట్రా టైమ్‌లో మైమరిపించిన ఫెర్రాన్ టోర్రెస్..

నిర్ణీత సమయంలో విజేత ఎవరో తేలకపోవడంతో నిర్వాహకులు 30 నిమిషాలదనపు సమయాన్ని కేటాయించారు. ఎట్టకేలకు ఎక్స్‌ట్రా టైమ్‌లోని 106వ నిమిషంలో స్పెయిన్ ఆటగాడు ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ అద్భుతమైన గోల్‌తో బంతిని నెట్‌లోకి పంపి జట్టుకు చిరస్మరణీయమైన ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. ఆ తర్వాత అర్జెంటీనా గోల్ చేయడానికి తీవ్రంగా యత్నించినప్పటికీ స్పెయిన్ ఆత్మరక్షణతో అడ్డుకుంది. దీంతో 1-0 తేడాతో అర్జెంటీనాపై విజయం సాధించి స్పెయిన్ ఛాంపియన్‌గా అవతరించింది.

16 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెర..

ఈ చారిత్రాత్మక విజయంతో స్పెయిన్ ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలో మరో కొత్త అధ్యాయం లిఖించబడింది. చివరిసారిగా 2010లో దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా జరిగిన ప్రపంచకప్‌లో నెదర్లాండ్స్‌ను ఓడించి స్పెయిన్ తొలిసారి విజేతగా నిలిచింది. సరిగ్గా 16 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు రెండోసారి ప్రపంచకప్ ట్రోఫీని ముద్దాడి తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. మరోవైపు వరుసగా రెండోసారి కప్పు గెలవాలని భావించిన అర్జెంటీనాకు రన్నరప్‌తో సరిపెట్టుకోక తప్పలేదు.

కనకవర్షం కురిపించిన ఫిఫా.. విజేతకు కోట్ల రూపాయల బహుమతి..

ఈ ప్రపంచకప్‌లో ప్రతిభ చూపిన జట్లపై ఫిఫా కనకవర్షం కురిపించింది. విజేతగా నిలిచిన స్పెయిన్ జట్టుకు సుమారు రూ.490 కోట్లు (51 మిలియన్ డాలర్లు) బహుమతిగా లభించనున్నాయి. రన్నరప్‌గా నిలిచిన అర్జెంటీనా జట్టుకు రూ.327 కోట్లు (34 మిలియన్ డాలర్లు) దక్కనున్నాయి. అలాగే మూడో స్థానంలో నిలిచిన ఇంగ్లాండ్ జట్టుకు రూ.279 కోట్లు (29 మిలియన్ డాలర్లు), నాలుగో స్థానంలో నిలిచిన ఫ్రాన్స్ జట్టుకు రూ.260 కోట్లు (27 మిలియన్ డాలర్లు) ప్రైజ్ మనీగా అందుతాయి.

FIFA World Cup 2026Spain FootballArgentina FootballFerran TorresFIFA World Cup Final
Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X