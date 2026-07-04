FIFA World Cup: మ్యాచ్కి ముందు ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్స్కి వయాగ్రా ట్యాబ్లెట్స్.. ఎందుకిలా అంటే.?
FIFA World Cup: ఫిఫా వరల్డ్కప్ నాకౌట్ దశకు చేరుకోవడంతో ప్రతి మ్యాచ్ ఉత్కంఠగా మారింది. రౌండ్ ఆఫ్-16లో టైటిల్ ఫేవరెట్గా భావిస్తున్న ఇంగ్లాండ్, సహ ఆతిథ్య దేశం మెక్సికోతో తలపడనుంది.
FIFA World Cup: ఫిఫా వరల్డ్కప్ నాకౌట్ దశకు చేరుకోవడంతో ప్రతి మ్యాచ్ ఉత్కంఠగా మారింది. రౌండ్ ఆఫ్-16లో టైటిల్ ఫేవరెట్గా భావిస్తున్న ఇంగ్లాండ్, సహ ఆతిథ్య దేశం మెక్సికోతో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్కు ముందు ఇంగ్లాండ్ జట్టుకు సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికర విషయం అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఎత్తైన ప్రాంతంలో మ్యాచ్.. ఆటగాళ్లకు ప్రత్యేక సవాలు
ఇంగ్లాండ్-మెక్సికో మధ్య రౌండ్ ఆఫ్-16 మ్యాచ్ చారిత్రాత్మక ఎస్టాడియో అజ్టెకా స్టేడియంలో జరగనుంది. ఈ స్టేడియం సముద్ర మట్టానికి సుమారు 2,240 మీటర్లు (దాదాపు 7,350 అడుగులు) ఎత్తులో ఉంది. ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో గాలిలో ఆక్సిజన్ సాంద్రత తక్కువగా ఉండటంతో ఆటగాళ్లు సాధారణం కంటే వేగంగా అలసిపోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఆ ఎత్తుకు అలవాటు లేని జట్లకు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, శక్తి త్వరగా తగ్గిపోవడం, తల తిరగడం వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఇంగ్లాండ్ జట్టు ఈ పరిస్థితిని అధిగమించేందుకు శాస్త్రీయ పద్ధతులను పరిశీలించినట్లు తెలుస్తోంది.
వయాగ్రా ఎందుకు ఉపయోగించాలనుకుంటున్నారు?
సాధారణంగా వయాగ్రా లైంగిక సమస్యల చికిత్సకు ఉపయోగించే మందుగా అందరికీ తెలుసు. అయితే ఇందులో ఉండే సిల్డెనాఫిల్ అనే ఔషధం ఊపిరితిత్తుల రక్తనాళాలను విస్తరింపజేసి రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడంలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. దీని వల్ల ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో శరీరం ఆక్సిజన్ను మరింత సమర్థంగా వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంటుందని కొన్ని వైద్య అధ్యయనాలు సూచించాయి. అందుకే కొన్నిసార్లు పర్వత ప్రాంతాల్లో లేదా అధిక ఎత్తులో జరిగే క్రీడల్లో దీనిని వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉపయోగించే సందర్భాలు ఉంటాయి. అయితే ఇది ప్రతి ఆటగాడికి అవసరమయ్యే ఔషధం కాదు. అవసరమైతే మాత్రమే వైద్య నిపుణుల సలహాతో ఉపయోగిస్తారు.
ఫిఫా, వాడా నిబంధనలు ఏమంటున్నాయి?
సిల్డెనాఫిల్ ప్రస్తుతం ప్రపంచ యాంటీ డోపింగ్ సంస్థ (WADA) నిషేధిత మందుల జాబితాలో లేదు. అందువల్ల నిబంధనలకు అనుగుణంగా వైద్య అవసరాల కోసం దీనిని వినియోగించే అవకాశం ఉంది. అయితే అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్ల్లో ఏ ఔషధాన్నైనా ఉపయోగించే ముందు సంబంధిత వైద్య బృందం, టోర్నమెంట్ నిర్వాహకుల మార్గదర్శకాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఇంగ్లాండ్ జట్టు కూడా ఇదే విధానాన్ని అనుసరించినట్లు సమాచారం.
ఇంగ్లాండ్ ప్రధాన కోచ్ థామస్ టుచెల్ మెక్సికో సిటీ ఎత్తు ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు అందుబాటులో ఉన్న అన్ని శాస్త్రీయ అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. అయితే ప్రతి ఆటగాడు తప్పనిసరిగా వయాగ్రా వాడతాడని ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
మెక్సికో సొంత మైదానంలో బలమైన ప్రత్యర్థి
ఈ ప్రపంచకప్లో మెక్సికో అద్భుత ప్రదర్శనతో నాకౌట్ దశకు చేరుకుంది. ఇప్పటివరకు ఆడిన అన్ని మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించి మంచి జోరులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఎస్టాడియో అజ్టెకా స్టేడియంలో మెక్సికో రికార్డు ఎంతో బలంగా ఉంది. సొంత ప్రేక్షకుల మద్దతుతో ఆ జట్టు మరింత దూకుడుగా ఆడుతుంది. గతంలో ఈ మైదానంలో మెక్సికో చాలా తక్కువ మ్యాచ్ల్లోనే ఓటమి చవిచూసింది. అందుకే ఇంగ్లాండ్కు ఈ పోరు సులభం కాదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఒకవైపు ప్రపంచ స్థాయి ఆటగాళ్లతో కూడిన ఇంగ్లాండ్ జట్టు.. మరోవైపు సొంత గడ్డపై అజేయంగా కొనసాగుతున్న మెక్సికో. ఈ రెండు జట్ల మధ్య జరిగే రౌండ్ ఆఫ్-16 పోరు ప్రపంచకప్లో అత్యంత ఆసక్తికర మ్యాచ్ల్లో ఒకటిగా నిలిచే అవకాశముంది. మ్యాచ్ ఫలితాన్ని నిర్ణయించేది కేవలం ఆటగాళ్ల ప్రతిభ మాత్రమే కాకుండా, ఎత్తైన ప్రాంత పరిస్థితులకు ఎవరు మెరుగ్గా అలవాటు పడతారన్న అంశం కూడా కీలకంగా మారనుంది.