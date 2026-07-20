FIFA 2026 Final: ఓటమి తట్టుకోలేక స్పెయిన్ ఆటగాళ్లపై అర్జెంటీనా ప్లేయర్స్ పిడిగుద్దుల వర్షం!
FIFA 2026 Final: ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్ ముగిసిన తర్వాత న్యూజెర్సీ మైదానంలో ఉద్రిక్తత.
Argentina vs Spain: ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 మెగా ఫైనల్ ముగిసిన తర్వాత మైదానంలో ఎవరూ ఊహించని అత్యంత దురదృష్టకర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. 16 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత స్పెయిన్ జట్టు ఫిఫా కప్ను ముద్దాడటంతో యూరప్ అంతటా పండగ వాతావరణం నెలకొంది. కానీ, అక్కడ న్యూజెర్సీ మైదానంలో మాత్రం క్షణాల్లో సీన్ మారిపోయింది.
ఓటమిని జీర్ణించుకోలేకపోయిన అర్జెంటీనా ఆటగాళ్లు తీవ్రమైన అసహనంతో స్పెయిన్ ఆటగాళ్లపై దాడికి దిగడం అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. స్పెయిన్ జట్టు చారిత్రాత్మక విజయం సాధించిన ఆనందంలో ఆటగాళ్లందరూ మైదానంలో ఒకరినొకరు కౌగిలించుకుంటూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. సరిగ్గా అదే సమయంలో అర్జెంటీనా ప్లేయర్ లియాండ్రో పరేడెస్ కోపంగా దూసుకువచ్చాడు. మైదానంలో ఉన్న స్పెయిన్ యంగ్ స్టార్ ఆటగాడు గావిని అత్యంత బలంగా కిందకు తోసేసాడు. ఈ ఆకస్మిక దాడితో స్పెయిన్ ఆటగాళ్లు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు.
పరేడెస్ చర్యను నిరసిస్తూ, కిందపడిన గావిని రక్షించేందుకు అడ్డువచ్చిన స్పెయిన్ బృందంలోని మరో ఆటగాడిపై అర్జెంటీనా ప్లేయర్స్ మరింత రెచ్చిపోయారు. సదరు స్పెయిన్ ఆటగాడి ముఖంపై అర్జెంటీనా ప్లేయర్ ఒకరు వరుసగా పిడిగుద్దులు కురిపించాడు. దీనితో మైదానం ఒక్కసారిగా ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్లా కాకుండా రణరంగంలా మారిపోయింది. ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ఒకరిపై ఒకరు దాడికి దిగడం, తోపులాటలతో స్టేడియంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
పరిస్థితి చేతులు దాటిపోతుండటంతో మ్యాచ్ రిఫరీ వెంటనే రంగంలోకి జోక్యం చేసుకున్నారు. మ్యాచ్ అప్పటికే ముగిసినప్పటికీ, దాడికి పాల్పడిన అర్జెంటీనా ఆటగాళ్లకు తీవ్ర హెచ్చరికలతో కూడిన రెడ్ కార్డ్ జారీ చేశారు. అయినప్పటికీ, అర్జెంటీనా ఆటగాళ్లు ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా స్పెయిన్ ప్లేయర్లతో ఘర్షణను కొనసాగించారు. చివరికి సెక్యూరిటీ సిబ్బంది, ఇరు జట్ల సీనియర్ ఆటగాళ్లు మైదానంలోకి వచ్చి బలంగా ఇరు జట్లను విడదీయడంతో గొడవ సద్దుమణిగింది.
ప్రపంచ కప్ లాంటి అత్యున్నత వేదికపై, అది కూడా ఫైనల్ మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత అర్జెంటీనా ఆటగాళ్లు ఈ రకమైన దురుసు ప్రవర్తనకు దిగడంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రీడాభిమానులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓటమిని హుందాగా స్వీకరించాల్సింది పోయి, ఇలా భౌతిక దాడులకు దిగడం క్రీడా స్ఫూర్తికే విరుద్ధమని మండిపడుతున్నారు.
ఈ దాడికి పాల్పడిన అర్జెంటీనా ఆటగాళ్లపై అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ సమైక్య అత్యంత కఠినమైన క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకునే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. సదరు ఆటగాళ్లపై భారీ జరిమానాతో పాటు అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల నుంచి నిషేధం విధించే ఛాన్స్ ఉంది.