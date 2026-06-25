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Video: వామ్మో.. 41 ఏళ్లలో సూపర్ మ్యాన్ క్యాచ్‌తో షాకిచ్చిన కోహ్లీ దోస్త్!

Faf du Plessis catch: శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో యూనికార్న్స్, టెక్సాస్ సూపర్ కింగ్స్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది.

Venkat
Published on: 25 Jun 2026 11:49 AM IST
Faf du Plessis catch
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Video: వామ్మో.. 41 ఏళ్లలో సూపర్ మ్యాన్ క్యాచ్‌తో షాకిచ్చిన కోహ్లీ దోస్త్!

Faf du Plessis catch: క్రికెట్ ప్రపంచంలో కొందరి ఆటను చూస్తే వయసు అనేది కేవలం ఒక నెంబర్ మాత్రమే అనిపిస్తుంది. తాజాగా మేజర్ లీగ్ క్రికెట్ (MLC) 2026లో టెక్సాస్ సూపర్ కింగ్స్ కెప్టెన్ ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్ పట్టిన ఒక అద్భుతమైన క్యాచ్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. 41 ఏళ్ల వయసులో ఆయన గాల్లోకి లేచి పట్టిన ఈ క్యాచ్ చూసి అభిమానులు నోరెళ్లబెడుతున్నారు.

మైదానంలో మెరిసిన డు ప్లెసిస్ మెరుపులు..

అమెరికా వేదికగా జరుగుతున్న మేజర్ లీగ్ క్రికెట్‌లో భాగంగా శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో యూనికార్న్స్, టెక్సాస్ సూపర్ కింగ్స్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. ఈ మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టెక్సాస్ సూపర్ కింగ్స్ జట్టు నిర్ణీత ఓవర్లలో 161 పరుగుల గౌరవప్రదమైన స్కోరు సాధించింది. కెప్టెన్ ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్ 24 బంతుల్లో 40 పరుగులు చేసి జట్టుకు మంచి పునాది వేయగా, డోనోవన్ ఫెరీరా 45 పరుగులతో రాణించాడు. అయితే అసలు సిసలైన మ్యాజిక్ టెక్సాస్ జట్టు ఫీల్డింగ్‌కు వచ్చినప్పుడు జరిగింది.

గాల్లో తేలుతూ ఒంటిచేత్తో ‘వరల్డ్ క్లాస్’ క్యాచ్..

శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో యూనికార్న్స్ ఇన్నింగ్స్ ఐదో ఓవర్ మొదటి బంతికి ఈ అద్భుతం జరిగింది. అంషే డి సిల్వా వేసిన ఫుల్ డెలివరీని యూనికార్న్స్ బ్యాటర్ లువాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ మిడ్-ఆఫ్ దిశగా గాల్లోకి లేపాడు. అక్కడ ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న 41 ఏళ్ల ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్ అస్సలు ఆలస్యం చేయకుండా కుడివైపునకు ఒక సూపర్‌మ్యాన్‌లా గాల్లోకి దూకాడు. గాల్లో తేలుతూనే తన కుడిచేత్తో బంతిని అద్భుతంగా అందుకున్నాడు.

ఈ అసాధారణ క్యాచ్ చూసి స్టేడియంలోని ప్రేక్షకులతో పాటు కామెంటేటర్లు కూడా ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యారు. అవుట్ అయిన బ్యాటర్ ప్రిటోరియస్ నమ్మలేక కాసేపు మైదానంలోనే ఉండిపోయాడు. అసలు అది క్యాచ్‌ యేనా కాదా అన్నట్లు రివ్యూ కోసం అడిగే ప్రయత్నం చేసి, ఆపై నిరాశతో పెవిలియన్ చేరాడు.

కుప్పకూలిన శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో యూనికార్న్స్..

డు ప్లెసిస్ పట్టిన ఈ అద్భుతమైన క్యాచ్ టెక్సాస్ సూపర్ కింగ్స్ జట్టులో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఈ దెబ్బతో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో జట్టు కోలుకోలేకపోయింది. 10 ఓవర్లు ముగిసేసరికే ఆరు కీలక వికెట్లు కోల్పోయి తీవ్ర కష్టాల్లో పడింది. ఈ మ్యాచ్‌లో డు ప్లెసిస్ కేవలం బ్యాటింగ్‌తోనే కాకుండా తన అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్ విన్యాసంతో జట్టును ముందుండి నడిపించాడు. ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో లాస్ ఏంజిల్స్ నైట్ రైడర్స్ అగ్రస్థానంలో ఉండగా, టెక్సాస్ జట్టు ఈ విజయంతో ముందుకు దూసుకుపోవాలని భావిస్తోంది.

వయసు పైబడుతున్నా ఫిట్‌నెస్‌లో యువ ఆటగాళ్లకు ఏమాత్రం తీసిపోనని ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్ మరోసారి నిరూపించాడు. గతంలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో దక్షిణాఫ్రికా తరఫున ఎన్నో అద్భుత క్యాచ్‌లు పట్టిన డు ప్లెసిస్, ఇప్పుడు 41 ఏళ్ల వయసులో కూడా అదే వేగాన్ని, చురుకుదనాన్ని ప్రదర్శించడం నిజంగా అభినందనీయం. ఈ ‘సూపర్‌మ్యాన్’ క్యాచ్ క్రికెట్ చరిత్రలో నిలిచిపోతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.


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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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