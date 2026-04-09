David Miller: నువ్వు పెద్ద తోపు అనుకుంటున్నావా..? డేవిడ్ మిల్లర్పై గరం గరం
David Miller: గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఒక్క పరుగు తేడాతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు ఓటమిని మూటగట్టుకుంది.
DCvsGT: ఐపీఎల్ అంటేనే ఆఖరి బంతి వరకు సాగే ఉత్కంఠ. కానీ కొన్నిసార్లు అతి తెలివి ప్రాణాల మీదకు తెస్తుందని ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టుకు మరోసారి అర్థమైంది. గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో గెలవాల్సిన ఢిల్లీ, అనూహ్యంగా ఒక్క పరుగు తేడాతో కుప్పకూలింది. అయితే ఈ ఓటమికి ఆట కంటే కూడా, డేవిడ్ మిల్లర్ తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం ఇప్పుడు పెను వివాదానికి దారితీసింది.
ఆ రెండు బంతులు.. ఒక వివాదం
మ్యాచ్ క్లైమాక్స్ దశకు చేరుకుంది. ఢిల్లీ విజయానికి చివరి రెండు బంతుల్లో కేవలం రెండు పరుగులు కావాలి. క్రీజులో డేవిడ్ మిల్లర్ వంటి హార్డ్ హిట్టర్ ఉన్నాడు. ఐదో బంతిని ఎదుర్కొన్న మిల్లర్, సులభంగా సింగిల్ తీసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ వద్దని వారించాడు. తనే స్ట్రైకింగ్లో ఉండి ఆఖరి బంతికి సిక్స్ లేదా ఫోర్ కొట్టి హీరో అవ్వాలనే అతివిశ్వాసంతో రన్ తీయలేదు.
కానీ సీన్ కట్ చేస్తే.. ఆఖరి బంతికి కనీసం ఒక పరుగు తీసి మ్యాచ్ను టై చేద్దామని ప్రయత్నించిన క్రమంలో మరో ఎండ్లో ఉన్న కుల్దీప్ యాదవ్ రనౌట్ అయ్యాడు. దీంతో ఢిల్లీ ఒక్క పరుగు తేడాతో ఓటమిని చవిచూసింది. ఒకవేళ ఐదో బంతికి సింగిల్ తీసి ఉంటే మ్యాచ్ కనీసం సూపర్ ఓవర్ వరకు వెళ్లేదని, మిల్లర్ స్వార్థం వల్లే జట్టు ఓడిపోయిందని ఫ్యాన్స్ మండిపడుతున్నారు.
ఢిల్లీ ఖాతాలో విచిత్ర రికార్డు
ఈ ఒక్క పరుగు ఓటమితో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఒక అవాంఛిత రికార్డును మూటగట్టుకుంది. ఒక్క పరుగు తేడాతో ఆ జట్టు ఓడిపోవడం ఇదేం కొత్త కాదు. అత్యధిక సార్లు ఒక్క పరుగు తేడాతో ఓడిపోయిన జట్టుగా ఢిల్లీ నిలిచింది. 2015లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్పై 1 పరుగు ఓటమి. 2016లో గుజరాత్ లయన్స్పై 1 పరుగు ఓటమి. 2021లో ఆర్సీబీపై 1 పరుగు ఓటమి. 2026లో నేడు గుజరాత్ టైటాన్స్పై మళ్ళీ అదే 1 పరుగు ఓటమి. ఈ వరుస పరాజయాలను చూస్తుంటే ఢిల్లీ జట్టును దురదృష్టం నీడలా వెంటాడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
మిల్లర్ ట్రోలింగ్
ఒక సీనియర్ ప్లేయర్ అయి ఉండి జట్టు ప్రయోజనాల కంటే వ్యక్తిగత క్రెడిట్ కోసం ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ఏంటని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. మిల్లర్.. ఇది కిల్లర్ ఇన్నింగ్స్ కాదు, ఢిల్లీ ఆశలను చంపేసిన ఇన్నింగ్స్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఈ ఓటమిపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు సమాచారం. గెలవాల్సిన మ్యాచ్ను చేజేతులా జారవిడుచుకున్న ఢిల్లీ, టోర్నీలో ముందు ముందు ఎలాంటి వ్యూహాలతో వస్తుందో చూడాలి.