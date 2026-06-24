Delhi Capitals: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ స్టార్ బ్యాటర్పై యువతి ఫిర్యాదు
Delhi Capitals: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ యువ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ అభిషేక్ పోరెల్పై వెస్ట్ బెంగాల్ హుగ్లీ జిల్లాలో చీటింగ్ కేసు నమోదైంది.
Abhishek Porel: క్రికెట్ మైదానంలో తన దూకుడైన బ్యాటింగ్తో అభిమానులను అలరించిన యువ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ అభిషేక్ పోరెల్ ఇప్పుడు సరికొత్త వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేశాడంటూ ఒక మహిళ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ఈ బెంగాల్ క్రికెటర్ చుట్టూ చట్టపరమైన ఉచ్చు బిగుసుకుంటోంది. ప్రస్తుతం ఈ వార్త క్రీడా ప్రపంచంలో తీవ్ర సంచలనంగా మారింది.
భారత క్రికెట్ రంగానికి చెందిన యువ సంచలనం, ఐపీఎల్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు తరఫున మెరుపులు మెరిపించిన అభిషేక్ పోరెల్ తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో పడ్డాడు. వెస్ట్ బెంగాల్లోని హుగ్లీ జిల్లాకు చెందిన మగ్రా పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ క్రికెటర్పై ఒక మహిళ తీవ్రమైన ఆరోపణలతో ఫిర్యాదు చేసింది. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి, తనతో కలిసి సహజీవనం చేసి, ఆ తర్వాత మాట తప్పాడని సదరు మహిళ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. దీంతో పోలీసులు ఈ వ్యవహారంపై దృష్టి సారించారు.
2002 అక్టోబర్ 17న చందన్నగర్లో జన్మించిన అభిషేక్ పోరెల్, బెంగాల్ దేశవాళీ క్రికెట్లో అద్భుత ప్రదర్శనతో వెలుగులోకి వచ్చాడు. ఇండియా-ఎ జట్టుతో పాటు పలు వయసుల జాతీయ జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన అతడు, ఐపీఎల్ ద్వారా మరింత గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టులో రిజర్వ్ ప్లేయర్గా అడుగుపెట్టి, తన దూకుడు బ్యాటింగ్తో జట్టులో కీలక సభ్యుడిగా ఎదిగాడు. ఇప్పటివరకు టీ20 క్రికెట్లో 150కి పైగా స్ట్రైక్ రేట్తో 1500లకు పైగా పరుగులు చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఇలాంటి తరుణంలో ఈ వివాదం తెరపైకి రావడం అతని అభిమానులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
జర్నలిస్ట్ సుభాయన్ చక్రవర్తి అందించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ కేసు ప్రస్తుతం ప్రాథమిక విచారణ దశలో ఉంది. పెళ్లి హామీతో సహజీవనం ఉల్లంఘనల కింద వచ్చే కేసుల్లో పోలీసులు ఇరుపక్షాల వాదనలను, వారి మధ్య జరిగిన సంభాషణలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. పోలీసులు త్వరలోనే ఇరు వర్గాల నుంచి స్టేట్మెంట్లు తీసుకోనున్నారు. అయితే, కేవలం ఫిర్యాదు నమోదైనంత మాత్రాన నేరం రుజువైనట్లు కాదని, పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు తర్వాతే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తాయని న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మరోవైపు తనపై వచ్చిన ఆరోపణలను అభిషేక్ పోరెల్ తీవ్రంగా ఖండించాడు. ఈ ఆరోపణలన్నీ ముమ్మాటికీ అబద్ధాలని, తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికే ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని ఆయన స్పష్టం చేశాడు. న్యాయస్థానంపై తనకు నమ్మకం ఉందని, నిజానిజాలు త్వరలోనే బయటపడతాయని పోరెల్ ధీమా వ్యక్తం చేశాడు.
సాధారణంగా ఇలాంటి వివాదాలు క్రీడాకారుల కెరీర్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. రాబోయే ఐపీఎల్ 2027 వేలానికి ముందు ఈ ఉదంతం చోటుచేసుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే, బీసీసీఐ లేదా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ యాజమాన్యం ప్రస్తుతం ఈ విషయంపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. న్యాయస్థానం లేదా పోలీసులు తుది నివేదిక ఇచ్చే వరకు ఫ్రాంచైజీలు ఆటగాళ్లపై ఎలాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకోవు. గతంలో ఇతర ఆటగాళ్ల విషయంలోనూ ఇదే తరహా వ్యూహాన్ని అనుసరించారు. విచారణలో నిజం తేలితేనే అతని భవిష్యత్తుపై స్పష్టత వస్తుంది.