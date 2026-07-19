IND vs ENG 3rd ODI: చరిత్ర సృష్టించిన ఇంగ్లండ్ ఓపెనర్ డకెట్.. లార్డ్స్లో 'ఒకే ఒక్కడు'!
IND vs ENG 3rd ODI: Ben Duckett smashed a record-breaking 141 against India. లార్డ్స్ మైదానంలో వన్డేల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు నమోదు చేసిన బ్యాటర్గా బెన్ డకెట్ నిలిచాడు.
IND vs ENG 3rd ODI: ఇంగ్లండ్ ఓపెనర్ బెన్ డకెట్ చరిత్ర సృష్టించాడు. లండన్లోని చారిత్రాత్మక లార్డ్స్ మైదానంలో వన్డేల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు నమోదు చేసిన బ్యాటర్గా నిలిచాడు. మూడు వన్డేల సిరీస్లో భాగంగా ఆదివారం భారత్తో జరుగుతున్న చివరి మ్యాచ్లో భారీ శతకంతో (141 పరుగులు) చెలరేగిన డకెట్ అరుదైన ఘనతను ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో 47 ఏళ్లుగా నిలిచిన దిగ్గజాల రికార్డును అధిగమిస్తూ ఇంగ్లండ్ ఓపెనర్ డకెట్ కొత్త చరిత్ర లిఖించాడు.
ఇప్పటి వరకు లార్డ్స్లో వన్డేల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు వెస్టిండీస్ దిగ్గజం వివ్ రిచర్డ్స్ పేరిట ఉండేది. 1979 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో ఇంగ్లండ్పై రిచర్డ్స్ అజేయంగా 138 పరుగులు చేశాడు. భారత్పై 1975లో డెనిస్ అమిస్ 137 పరుగులు చేయగా.. 2001లో పాకిస్థాన్పై మార్కస్ ట్రెస్కోతిక్ 137 పరుగులు బాదాడు. 1989లో ఆస్ట్రేలియాపై గ్రాహం గూచ్ 136 పరుగులు చేశారు. ఇప్పుడు టీమిండియాపై బెన్ డకెట్ 141 పరుగులతో దిగ్గజాలను వెనక్కి నెట్టి అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు.
భారత్పై వన్డేల్లో ఇంగ్లండ్ బ్యాటర్ల అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ల జాబితాలో కూడా బెన్ డకెట్ రెండో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఈ జాబితాలో ఆండ్రూ స్ట్రాస్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. 2011లో బెంగళూరులో స్ట్రాస్ 158 పరుగులు చేశాడు. తాజాగా లార్డ్స్లో బెన్ డకెట్ 141 పరుగులతో రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకోగా.. డెనిస్ అమిస్ (137), రాబిన్ స్మిత్ (129), ఇయాన్ బెల్ (126 నాటౌట్) తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు. ఒక సెంచరీతో బెన్ డకెట్ రెండు రికార్డులు బద్దలు కొట్టాడు.
సిరీస్ డిసైడర్గా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచి ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లండ్కు బెన్ డకెట్ అద్భుత ఆరంభాన్ని అందించాడు. డకెట్ 135 బంతుల్లో 141 రన్స్ చేశాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో 18 ఫోర్లు, 1 సిక్స్ ఉంది. మరో ఓపెనర్ జాకబ్ బెతెల్తో కలిసి డకెట్ భారీ భాగస్వామ్యం (192) నెలకొల్పి భారత బౌలర్లపై పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించాడు. అద్భుతమైన షాట్లతో అభిమానులను అలరించిన డకెట్.. లార్డ్స్ చరిత్రలో తన పేరును శాశ్వతంగా లిఖించుకున్నాడు. ఈ భారీ ఇన్నింగ్స్తో ఇంగ్లండ్ భారీ స్కోరు చేసింది. రెండో వన్డేలో ఓడిన భారత్పై ఇప్పుడు తీవ్ర ఒత్తిడి నెలకొంది.
ఇంగ్లండ్ vs భారత్ (వన్డే) - అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్లు:
158 ఆండ్రూ స్ట్రాస్ - బెంగళూరు 2011
141 బెన్ డకెట్ - లార్డ్స్ 2026
137 డెనిస్ అమిస్ - లార్డ్స్ 1975
129 రాబిన్ స్మిత్ - గ్వాలియర్ 1993
126* ఇయాన్ బెల్ - సౌతాంప్టన్ 2007
లార్డ్స్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్లు (వన్డే):
139* బెన్ డకెట్ vs భారత్ 2026
138* వివ్ రిచర్డ్స్ vs ఇంగ్లాండ్ 1979 (ప్రపంచ కప్ ఫైనల్)
137 డెనిస్ అమిస్ vs భారత్ 1975
137 మార్కస్ ట్రెస్కోథిక్ vs పాకిస్థాన్ 2001
136 గ్రాహం గూచ్ vs ఆస్ట్రేలియా 1989