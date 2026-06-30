ఆ ప్లేస్లో పనికిరాడని తెలుసు, అయినా ఛాన్స్లు.. టీమిండియా పరువుతీస్తోన్న గంభీర్ ఆటిట్యూట్..
Gautam Gambhir Coaching: గడిచిన కొన్ని నెలలుగా టీ20 ఫార్మాట్లో అక్షర్ పటేల్ బ్యాటింగ్ గణాంకాలు చూస్తే ఎవరైనా ముక్కున వేలేసుకోవాల్సిందే. 2026లో ఆడిన 18 టీ20 ఇన్నింగ్స్ల్లో అక్షర్ కేవలం 14.86 సగటుతో 223 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు.
Axar Patel Batting: పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్లో ఒకప్పుడు టీమిండియాకు వెన్నుముకగా నిలిచిన ఆల్రౌండర్ అక్షర్ పటేల్, ఇప్పుడు బ్యాటింగ్లో తీవ్రంగా తడబడుతున్నాడు. ముఖ్యంగా 2026 సీజన్లో అతని ప్రదర్శన అభిమానులను, విశ్లేషకులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది. అయితే ఈ వైఫల్యానికి కేవలం ఫామ్ లేకపోవడమే కారణమా, లేక కొత్త కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ అనుసరిస్తున్న తప్పుడు వ్యూహాలు కారణమా అనే చర్చ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
2026లో ఘోరంగా పడిపోయిన అక్షర్ బ్యాటింగ్ గ్రాఫ్..
గడిచిన కొన్ని నెలలుగా టీ20 ఫార్మాట్లో అక్షర్ పటేల్ బ్యాటింగ్ గణాంకాలు చూస్తే ఎవరైనా ముక్కున వేలేసుకోవాల్సిందే. 2026లో ఆడిన 18 టీ20 ఇన్నింగ్స్ల్లో అక్షర్ కేవలం 14.86 సగటుతో 223 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ కూడా 119.89కి పడిపోయింది.
ఒకప్పుడు క్రీజులోకి వస్తే బౌండరీల వర్షం కురిపించే ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్, ఇప్పుడు ఒక బౌండరీ కొట్టడానికి సగటున 7.44 బంతులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. ఐపీఎల్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున ఆఖరిలో ఆడిన కొన్ని మెరుపు ఇన్నింగ్స్లు మినహాయిస్తే, ఈ ఏడాది అతని బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన మరీ ఘోరంగా తయారైంది.
పేస్, స్పిన్.. రెండింటిలోనూ అదే తడబాటు..
సాధారణంగా అక్షర్ పటేల్కు పేస్ బౌలింగ్ను ఎదుర్కోవడంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, స్పిన్ బౌలింగ్ను చీల్చి చెండాడటంలో అతను దిట్ట. కానీ ఈ ఏడాది ఆ నమ్మకం పూర్తిగా వమ్ము అయింది. పేసర్ల బౌలింగ్లో 132.72 స్ట్రైక్ రేట్తో పరుగులు చేస్తూ ప్రతి 12 బంతులకు ఒకసారి వికెట్ సమర్పించుకుంటున్నాడు.
ఇక స్పిన్నర్ల విషయానికి వస్తే పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది. ఈ ఏడాది స్పిన్పై కేవలం 101.31 స్ట్రైక్ రేట్, 12.83 సగటుతో మాత్రమే పరుగులు రాబట్టాడు. స్పిన్ బౌలింగ్లో బౌండరీలు బాదడమే మర్చిపోయిన అక్షర్, కేవలం ఒక సాధారణ బౌలర్గా మిగిలిపోయే ప్రమాదంలో పడ్డాడు.
గంభీర్ మేనేజ్మెంట్ వైఫల్యమేనా?
అక్షర్ పటేల్ ఫామ్ కోల్పోవడానికి ఆటగాడి తప్పు ఎంత ఉందో, ప్రస్తుత టీమిండియా మేనేజ్మెంట్ వైఫల్యం కూడా అంతే ఉందనే వాదనలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. గౌతమ్ గంభీర్ కోచింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టాక, మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లను ఉపయోగించుకోవడంలో స్పష్టమైన ప్రణాళికలు కరువయ్యాయి. ముఖ్యంగా అక్షర్ పటేల్ను లోయర్ ఆర్డర్లో, 8వ స్థానంలో బ్యాటింగ్కు పంపుతున్నారు.
ఈ ఏడాది భారత్ తరఫున ఆడిన 7 ఇన్నింగ్స్ల్లో 6 సార్లు అతను 8వ స్థానంలోనే వచ్చాడు. దీనివల్ల అతను ఇన్నింగ్స్ ఆఖరిలో కేవలం 7 లేదా 8 బంతులు మాత్రమే ఎదుర్కొనే అవకాశం లభిస్తోంది. రాహుల్ ద్రావిడ్ హయాంలో అక్షర్ను ఫ్లోటర్గా ప్రమోట్ చేసి స్పిన్నర్లపైకి దాడికి పంపేవారు. కానీ ప్రస్తుత మేనేజ్మెంట్ అతనిపై నమ్మకం ఉంచట్లేదు. ఇటీవలి టీ20 ప్రపంచకప్లో కూడా శివం దూబే, తిలక్ వర్మలకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చి అక్షర్ బ్యాటింగ్ నైపుణ్యాన్ని పూర్తిగా వృధా చేశారు.
టీమిండియాకు అక్షర్ బ్యాటింగ్ ఎందుకు కీలకం?
భారత టీ20 జట్టులో ప్రస్తుతం స్పిన్ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనే ఆల్రౌండర్లు కరువయ్యారు. వాషింగ్టన్ సుందర్ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోతుండగా, ఐపీఎల్ స్టార్ కృనాల్ పాండ్యా వైపు మేనేజ్మెంట్ చూడటం లేదు.
తిలక్ వర్మ, శివం దూబే వంటి ఆటగాళ్లు స్పిన్ బౌలింగ్లో నెగటివ్ లైన్స్ను ఎదుర్కోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇలాంటి తరుణంలో స్పిన్ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగల అక్షర్ పటేల్ అవసరం జట్టుకు ఎంతైనా ఉంది. అతనికి లోయర్ ఆర్డర్లో బ్యాటింగ్ ఇవ్వడం ఆపేసి, మ్యాచ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మిడిల్ ఆర్డర్లోకి ప్రమోట్ చేస్తేనే పాత అక్షర్ను మళ్లీ చూడగలం.
అక్షర్ పటేల్ కేవలం బౌలర్ మాత్రమే కాదు, కష్టకాలంలో జట్టును ఆదుకోగల నమ్మకమైన ఆల్ రౌండర్. అతని బ్యాటింగ్ ఫామ్ ఆందోళన కలిగిస్తున్న మాట వాస్తవమే అయినా, దానికి సరైన బ్యాటింగ్ స్థానం కల్పించకపోవడం కూడా ఒక ప్రధాన కారణం. గౌతమ్ గంభీర్ ఇప్పటికైనా తన మొండి వైఖరిని వీడి, అక్షర్ పటేల్ను ఒక ఫినిషర్గా కాకుండా ఫ్లోటర్గా ఉపయోగిస్తేనే అటు ఆటగాడికి, ఇటు భారత జట్టుకు మేలు జరుగుతుంది. లేదంటే మరో ప్రతిభావంతమైన ఆల్రౌండర్ను భారత్ కోల్పోవాల్సి వస్తుంది.