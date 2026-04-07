Asian Boxing Championship 2026: బాక్సింగ్ పోటీల ఫైనల్స్ లో నలుగురు భారత బాక్సర్లు
Asian Boxing Championship 2026: ఆసియా బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ షిప్ పోటీల్లో భారత్ కు చెందిన నలుగురు బాక్సర్లు ఫైనల్స్ కు చేరుకున్నారు.
Asian Boxing Championship 2026: మంగోలియాలోని ఉలాన్బాతర్లో జరుగుతున్న ఆసియా బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ 2026లో సోమవారం భారత్కు మిశ్రమ ఫలితాలు ఎదురయ్యాయి. ప్రీతి పవార్, ప్రియా, అరుంధతి చౌదరి తమతమ సెమీ-ఫైనల్ బౌట్లలో విజయం సాధించి ఫైనల్స్లో తమ స్థానాలను సురక్షితం చేసుకున్నారు. దీంతో ఇప్పటివరకు నలుగురు భారత బాక్సర్లు ఫైనల్స్కు చేరుకున్నారు.
ఏకపక్షంగా సాగిన మ్యాచ్లో పారిస్ ఒలింపిక్స్ కాంస్య పతక విజేతను ఓడించడం ద్వారా ప్రీతి పవార్ స్వర్ణ పతకం గెలుచుకునే తన ఆశలను మరింత బలపరుచుకుంది. మరోవైపు, నిఖత్ జరీన్ మరియు లవ్లీనా బోర్గోహైన్ సెమీ-ఫైనల్స్లో ఓడిపోయి కాంస్య పతకాలతో సరిపెట్టుకోవలసి వచ్చింది.
ప్రీతి పారిస్ ఒలింపిక్ పతక విజేతను ఓడించింది
54 కేజీల వెయిట్ కేటగిరీలో, ప్రీతి పవార్ కొరియాకు చెందిన పారిస్ ఒలింపిక్స్ కాంస్య పతక విజేత అజీ ఇమ్ను 5-0 తేడాతో ఓడించింది. వరల్డ్ బాక్సింగ్ కప్ స్వర్ణ పతక విజేత అయిన ప్రీతి, మూడు రౌండ్ల పాటు తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించి, తన ప్రత్యర్థికి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వలేదు. ఆమె ఇప్పుడు ఫైనల్లో, మూడుసార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్, టోక్యో ఒలింపిక్స్ కాంస్య పతక విజేత అయిన చైనీస్ తైపీకి చెందిన హువాంగ్ సియావో-వెన్తో తలపడనుంది.
ఫైనల్లో ప్రియా, అరుంధతి..
60 కిలోల బరువు విభాగంలో మంగోలియాకు చెందిన స్థానిక పోటీదారు నమూన్ మోంఖోర్పై ప్రియ ఏకగ్రీవంగా 5-0తో విజయం సాధించింది. ఆమె ఇప్పుడు ఫైనల్లో ఉత్తర కొరియాకు చెందిన ఉన్ జియోంగ్ వాన్తో తలపడనుంది. 70 కేజీల విభాగంలో అరుంధతీ చౌదరి 4-1తో ఉజ్బెకిస్థాన్కు చెందిన ఒయ్షా టొయిరోవాపై విజయం సాధించింది. ఫైనల్లో ఆమె కజకిస్థాన్కు చెందిన బకిత్ సెదీష్తో తలపడనుంది.
నిఖత్ - లవ్లినాకు కాంస్య పతకాలు
సెమీఫైనల్స్లో ఓడిపోవడంతో నిఖత్ జరీన్, లవ్లీనా బోర్గోహైన్ కాంస్య పతకాలతో సరిపెట్టుకోవలసి వచ్చింది. 51 కేజీల వెయిట్ కేటగిరీలో, చైనాకు చెందిన ప్రస్తుత ఒలింపిక్ స్వర్ణ పతక విజేత వు యూ చేతిలో నిఖత్ జరీన్ 5-0 తేడాతో ఓడిపోయింది. వు యూ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అత్యంత దూకుడుగా ఆడే బాక్సర్లలో ఒకరిగా పరిగణించబడుతుంది.
75 కేజీల విభాగంలో లోవ్లినా బోర్గోహైన్ 5-0తో ఉజ్బెకిస్థాన్కు చెందిన అజీజా జోకిరోవా చేతిలో ఓడింది. 80 కేజీల విభాగంలో అనుభవజ్ఞురాలు పూజా రాణి కూడా కజకిస్థాన్కు చెందిన నదేజ్దా ర్యాబెట్స్ చేతిలో ఓడిపోయింది.
పవర్ కట్ తో ఓడిపోయిన అంకుషిత బోరో
చైనీస్ తైపీకి చెందిన నీన్-చిన్ చెన్తో అంకుషిత బోరో తలపడిన 65 కేజీల మ్యాచ్లో, మొదటి రౌండ్ తర్వాత విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. ఈ సుదీర్ఘ అంతరాయం కారణంగా, మ్యాచ్ విజేతను పాయింట్ల ఆధారంగా నిర్ణయించారు. ఇందులో అంకుషిత 0-3 తేడాతో ఓడిపోయింది.
ఈరోజు రెండు విభాగాల సెమీ-ఫైనల్స్:
ఛాంపియన్షిప్ తదుపరి రౌండ్లో, మరో ఇద్దరు భారత బాక్సర్లు (48 కేజీలు, 57 కేజీల విభాగాల్లో) ఏప్రిల్ 7న తమ సెమీ-ఫైనల్ మ్యాచ్లు ఆడనున్నారు.