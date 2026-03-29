Aniket Verma: అనికేత్ వర్మ.. కష్టాల ఒడిలో పెరిగి.. ఐపీఎల్ లో ఎదిగిన హీరో

Aniket Verma: పెద్ద బ్యాట్స్ మెన్ బ్యాట్లు ఎత్తేస్తే 18 బంతుల్లో 43 పరుగులు చేసి సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ భారీ స్కోరు చేయడంలో సహాయం చేసాడు అనికేత్ వర్మ.

KVD Varma
Published on: 29 March 2026 5:49 PM IST
Aniket Verma: పెద్ద బ్యాట్స్ మెన్ బ్యాట్లు ఎత్తేస్తే సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ భారీ స్కోరు చేయడంలో సహాయం చేసాడు అనికేత్ వర్మ.
Aniket Verma

Aniket Verma: మూడేళ్ల వయసులో తల్లి చనిపోయింది. తండ్రి వేరే పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. మేనమామ చేరదీశాడు.. అమ్మమ్మ అమ్మ అయింది. కట్ చేస్తే.. ఐపీఎల్ లో హీరోగా శభాష్ అనిపించుకుంటున్నాడు. అతనే అనికేత్ వర్మ.

ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో జరిగిన తమ మొదటి మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓడిపోయింది. కానీ ఒక అద్భుతమైన ఫినిషర్ ని ఐపీఎల్ కి పరిచయం చేసింది. అతనే అనికేత్ వర్మ. బెంగళూరులోని ఎం. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసింది. ఐపీఎల్ బ్యాటింగ్ దిగ్గజాలుగా పేరున్న అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, నితీష్ రెడ్డి వంటి అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లు వరుసగా పెవిలియన్ బాట పట్టారు. అలాంటి సమయంలో 24 ఏళ్ల అనికేత్ వర్మ కేవలం 18 బంతుల్లోనే మెరుపు వేగంతో 43 పరుగులు చేసి, హైదరాబాద్ 201 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో సహాయపడ్డాడు. దీని ద్వారా అతను క్రికెట్ అభిమానుల దృష్టిని బాగా ఆకర్షించాడు.

2025 సీజన్ లో..

2025వ సంవత్సరం అనికేత్ వర్మకు ఒక డ్రీమ్ ఇయర్ గా నిలిచింది. తన తొలి సీజన్‌లోనే, అతను 12 ఇన్నింగ్స్‌లలో 166.19 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 236 పరుగులు చేసి తన సత్తాను నిరూపించుకున్నాడు. ఐపీఎల్ 2026లో తన తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో అనికేత్ భారీ ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడిన తీరులోనే అతని ప్రతిభ స్పష్టంగా కనిపించింది. అతని విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ హైదరాబాద్‌కు ఎంతో అవసరమైన మిడిల్-ఆర్డర్ బలాన్ని చేకూర్చింది.

ఉత్తరప్రదేశ్ లో పుట్టి.. మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఆడి..

ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని ఝాన్సీలో జన్మించిన అనికేత్ వర్మ, దేశీయ క్రికెట్‌లో మధ్యప్రదేశ్ తరఫున ఆడతాడు. చెప్పుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే, ఐపీఎల్ 2025 వరకు అనికేత్ మధ్యప్రదేశ్ తరఫున కేవలం ఒకే ఒక టీ20ఐ మ్యాచ్ ఆడాడు. కానీ ఇప్పుడు తన ప్రతిభతో అనికేత్ వర్మ 25 టీ20ఐలు ఆడి, 164.81 అనే అద్భుతమైన స్ట్రైక్ రేట్‌తో 356 పరుగులు సాధించాడు. అనికేత్ ఇప్పటివరకు ఒక్క ఫస్ట్-క్లాస్ లేదా లిస్ట్ ఎ మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు. అయినా, అతను ఇప్పుడు టీ20 ఫార్మాట్‌లో ఒక స్టార్‌గా ఎదిగాడు.

3 సంవత్సరాల వయస్సులో తల్లిని కోల్పోయి..

అనికేత్ వర్మ జీవిత ప్రయాణం అతని క్రికెట్ ప్రయాణం కంటే కూడా దుర్భరమైనది. అనికేత్ వర్మకు మూడేళ్ల వయసులో అతను తన తల్లిని కోల్పోయాడు. ఒక సంవత్సరం తర్వాత, అతని తండ్రి రెండవ వివాహం చేసుకున్నాడు. దీంతో అనికేత్ పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా మారిపోయింది. ఇలాంటి కష్ట సమయంలో అనికేత్ అమ్మమ్మ, మామయ్య అతన్ని ఎంతో ప్రేమతో పెంచారు. అతని మామయ్య పడిన కష్టాల వల్లే, ఈ రోజు అనికేత్ కల నిజమైంది.

లోకల్ టు ఐపీఎల్ వరకు..

2024 మధ్యప్రదేశ్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో భోపాల్ లెపర్డ్స్ తరఫున ఆడినప్పుడు అనికేత్ వర్మ అదృష్టం మారింది. అక్కడ, అనికేత్ వర్మ కేవలం 5 ఇన్నింగ్స్‌లలో 205 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 244 పరుగులు చేశాడు. అతని విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ చూసిన సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్, ఐపీఎల్ 2025 వేలంలో అతన్ని రూ. 30 లక్షల కనీస ధరకు కొనుగోలు చేసింది. కేవలం రూ. 30 లక్షల విలువైన అదే ఆటగాడు హైదరాబాద్ తరఫున ఇప్పుడు తనకు వచ్చిన డబ్బును మించిన పరుగుల వరద పారిస్తున్నాడు.

Aniket VermaIPL 2026Sunrisers HyderabadCricket
KVD Varma

KVD Varma

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

