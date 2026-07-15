2027 వన్డే ప్రపంచకప్ రేస్ షురూ.. ఏ దేశం ఎలా అర్హత సాధిస్తుందో తెలుసా? పూర్తి లెక్కలు ఇవిగో..!
World Cup 2027: క్రికెట్ ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనదిగా భావించే ఐసీసీ పురుషుల వన్డే ప్రపంచకప్ 2027 టోర్నమెంట్ దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా దేశాల ఉమ్మడి ఆతిథ్యంలో జరగనుంది.
World Cup 2027: ప్రపంచ క్రికెట్ పండుగ వన్డే ప్రపంచకప్ 2027కు సమయం దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ పెరుగుతోంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక మెగా టోర్నమెంట్లో అడుగుపెట్టేందుకు ప్రపంచ దేశాలన్నీ సర్వశక్తులూ ఒడ్డుతున్నాయి. అసలు ఈ టోర్నీకి ఏ జట్లు ఎలా అర్హత సాధిస్తాయి? ఐసీసీ రూపొందించిన సరికొత్త నిబంధనలు, అర్హత సమీకరణాల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
క్రికెట్ ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనదిగా భావించే ఐసీసీ పురుషుల వన్డే ప్రపంచకప్ 2027 టోర్నమెంట్ దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా దేశాల ఉమ్మడి ఆతిథ్యంలో జరగనుంది. ఈసారి టోర్నీలో మొత్తం 14 జట్లు తలపడనుండటంతో పోటీ మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. గతంలో కంటే భిన్నంగా, ఈసారి అర్హత ప్రక్రియను మరింత పారదర్శకంగా, కఠినంగా మార్చింది అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ICC).
ఆతిథ్య దేశాలకు దక్కిన ప్రత్యక్ష అర్హత..
ఈ మెగా టోర్నీకి ఆతిథ్యం ఇస్తున్న మూడు దేశాలలో దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే జట్లు ఐసీసీ పూర్తి స్థాయి సభ్య దేశాలు అయినందున, అవి ఎటువంటి అర్హత మ్యాచ్లు ఆడకుండానే నేరుగా టోర్నీకి అర్హత సాధించాయి. అయితే, ఉమ్మడి ఆతిథ్యం ఇస్తున్నప్పటికీ నమీబియా జట్టు మాత్రం పూర్తి స్థాయి సభ్య దేశం కానందున, వారు నేరుగా కాకుండా అర్హత రౌండ్ల ద్వారానే తమ స్థానాన్ని దక్కించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్ ఆధారంగా టాప్ జట్ల ఎంపిక..
మిగిలిన జట్లలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచే జట్లను ఎంపిక చేయడానికి ఐసీసీ ఒక నిర్దిష్ట గడువును విధించింది. ఆ గడువు ముగిసే సమయానికి ఐసీసీ అధికారిక వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో మొదటి ఎనిమిది స్థానాల్లో నిలిచే జట్లు (ఆతిథ్య దేశాలతో సంబంధం లేకుండా) నేరుగా ప్రపంచకప్కు అర్హత సాధిస్తాయి.
భారత్, ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, పాకిస్తాన్ వంటి అగ్రశ్రేణి జట్లు తమ ప్రస్తుత ర్యాంకింగ్స్ ఆధారంగా నేరుగా ప్రధాన టోర్నీలోకి ప్రవేశించడం దాదాపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. కానీ, మిగిలిన స్థానాల కోసం ఇతర జట్ల మధ్య తీవ్రమైన పోటీ నెలకొంది.
ఐసీసీ క్వాలిఫైయర్ టోర్నమెంట్.. చిన్న జట్లకు సువర్ణావకాశం..
ర్యాంకింగ్స్ ద్వారా నేరుగా అర్హత సాధించని జట్లకు, అసోసియేట్ దేశాలకు ప్రపంచకప్లో అడుగుపెట్టేందుకు ఐసీసీ గ్లోబల్ క్వాలిఫైయర్ టోర్నమెంట్ను నిర్వహిస్తుంది.
లీగ్ పోటీలు: ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ లీగ్-2 ద్వారా చిన్న దేశాలు తమ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
ఆఖరి పోరు: లీగ్ దశలో అగ్రస్థానాల్లో నిలిచిన జట్లతో పాటు, వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో వెనుకబడిన జట్లు కలిసి క్వాలిఫైయర్ టోర్నీలో తలపడతాయి.
ఇందులో అద్భుత ప్రదర్శన చేసి టాప్ స్థానాల్లో నిలిచే జట్లు మాత్రమే ప్రపంచకప్ ఆడే ఆఖరి నాలుగు టికెట్లను సొంతం చేసుకుంటాయి. 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ రేసు కేవలం పెద్ద జట్లకే పరిమితం కాకుండా, చిన్న జట్లకు కూడా ప్రపంచ వేదికపై తమ సత్తా చాటుకునేలా ఐసీసీ ఈ అర్హత సమీకరణాలను రూపొందించింది. ప్రతి వన్డే మ్యాచ్ పాయింట్ ఎంతో కీలకం కానున్న ఈ నేపథ్యంలో, రాబోయే రోజుల్లో క్రికెట్ మైదానంలో జట్ల మధ్య జరిగే పోరాటాలు అభిమానులకు కనువిందు చేయడం ఖాయం.