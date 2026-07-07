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Vastu Tips: పూర్వీకులు చెప్పినట్టు ఇంటి ప్రధాన ద్వారానికి ఇవి కట్టండి... మీ అదృష్టం మారిపోతుంది

ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద మామిడి తోరణం, స్వస్తిక్, తులసి, గుర్రపు నాడా, రాగి సూర్య యంత్రం వంటి శుభప్రద వస్తువులను ఉంచడం వల్ల వాస్తు దోషాలు తగ్గి, లక్ష్మీ కటాక్షం, ఐశ్వర్యం, సానుకూల శక్తులు లభిస్తాయని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది.

Balachander
Published on: 7 July 2026 12:27 PM IST
Vastu Tips: పూర్వీకులు చెప్పినట్టు ఇంటి ప్రధాన ద్వారానికి ఇవి కట్టండి... మీ అదృష్టం మారిపోతుంది
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Vastu Tips: సనాతన హిందూ ధర్మంలో గృహ నిర్మాణానికి, వాస్తు శాస్త్రానికి అత్యంత పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. వాస్తు పురుషుని ఆజ్ఞ ప్రకారం, ఒక ఇంటి భాగ్యోదయమంతా ఆ ఇంటి ప్రధాన ద్వారం పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే, సకల ఐశ్వర్యాలు, సానుకూల శక్తులు మన ఇంట్లోకి ప్రవేశించేది ఈ ద్వారం గుండానే. అందుకే పూర్వీకులు సింహద్వారాన్ని కేవలం ఒక దారిగా కాకుండా, దేవాలయంలా భావించి పూజించేవారు. వాస్తు నియమాల ప్రకారం ఇంటి ముఖద్వారం వద్ద కొన్ని విశిష్టమైన వస్తువులను ఉంచడం వల్ల, ఇంట్లోని దరిద్రం తొలగిపోయి అఖండ లక్ష్మీ కటాక్షం సిద్ధిస్తుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.

సింహద్వారం వద్ద ఉంచాల్సిన అదృష్ట వస్తువులు

ఇంటి ముఖద్వారానికి ఉండే శక్తి నెగటివ్ వైబ్రేషన్స్‌ను అడ్డుకుంటుంది. అందుకే ఈ కింది సూత్రాలను పాటించడం శుభప్రదం. ప్లాస్టిక్ తోరణాలు కాకుండా, కేవలం చెట్టు నుండి కోసిన తాజా మామిడి ఆకులతో తోరణం కట్టాలి. పచ్చదనం లక్ష్మీదేవికి ప్రీతిపాత్రం. ఇది గాలిలోని కలుషితాలను సైతం హరిస్తుంది. ద్వారానికి మధ్యలో సింధూరంతో స్వస్తిక్ గుర్తును, కుడివైపున 'శుభ్-లాభ్' అనే అక్షరాలను రాయడం వల్ల దిష్టి దోషాలు నశిస్తాయి.

ముఖద్వారానికి పైభాగంలో యూ ఆకారంలో నల్ల గుర్రపు నాడాను అమర్చడం వల్ల శని దోషాలు తొలగిపోతాయి. ఇది ఇంట్లో నెగటివ్ ఎనర్జీని అడ్డుకుంటుంది. ద్వారానికి ఇరువైపులా గుబాళించే పూలమొక్కలను ఉంచాలి. ఇవి ఇంటికి వచ్చే వారికి ప్రశాంతతను ఇస్తాయి. వీలైతే ప్రధాన ద్వారం ముందే తులసి మొక్కను నాటడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ద్వారం పైభాగంలో రాగి సూర్య యంత్రాన్ని అమర్చడం వల్ల కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. సాయంత్రం వేళ ముఖద్వారం వద్ద కనీసం ఒక ప్రమిద దీపం వెలిగించడం వల్ల అకాల మృత్యు భయాలు తొలగుతాయి.

జాతక దోషాలు తొలగిపోవాలంటే

గృహే లక్ష్మీ ప్రవిశేత్ అంటాం...అంటే సింహద్వారం ఎప్పుడూ చీకటిగా, మురికిగా ఉండకూడదు. ఏ ఇంట్లోనైతే ముఖద్వారం నిత్యం శుభ్రంగా, పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించబడి ఉంటుందో, ఆ ఇంటి యజమాని జాతకంలో గ్రహదోషాలు ఉన్నప్పటికీ అవి పటాపంచలు అవుతాయని శాస్త్ర ప్రమాణం. అందుకే లౌకికపరమైన అలంకారాల కంటే, పూర్వీకులు చెప్పిన ఈ సాంప్రదాయ పద్ధతులను పాటించి, మీ ఇంటి సింహద్వారాన్ని ఒక దైవ మందిరంలా ఉంచుకోండి. ఆ సద్గుణాల వల్లే మీ ఇంట్లో సుఖసంతోషాలు, అష్టైశ్వర్యాలు తాండవిస్తాయి.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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