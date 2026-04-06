Varaha Jayanti 2026: మహావిష్ణువు భూమాతను రక్షించిన వరాహ జయంతి రేపే
Varaha Jayanti 2026: మహావిష్ణువు అవతారాల్లో విశిష్టమైన అవతారం వరాహావతారం. వరాహావతారం ఉద్భవించిన రోజు వరాహ జయంతి. దీని విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
Varaha Jayanthi 2026: విష్ణుమూర్తి పది అవతారాలలో మూడవది వరాహ అవతారం . దుష్టశక్తులను సంహరించి, సముద్ర గర్భం నుండి భూమాతను రక్షించిన ఈ అవతారం ఘనతలను తెలుసుకుందాం.
వరాహావతారం కథ ఏమిటి?
పూర్వకాలంలో, హిరణ్యాక్షుడు అనే రాక్షసుడు తన తపస్సు వలన బ్రహ్మదేవుని నుండి అనేక వరాలను పొందాడు. ధార్మిక స్వభావం గలవాడై, అతను దేవతలను, ఋషులను హింసించడమే కాకుండా, భూమి మొత్తాన్ని ఒక చాపలా చుట్టి సముద్రంలో (పాతాళంలో) దాచిపెట్టాడు. భూమి అదృశ్యం కావడంతో, ప్రపంచమంతా అంధకారంలో మునిగిపోయింది. దేవతలందరూ విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థించారు.
అప్పుడు విష్ణువు బ్రహ్మ ముక్కు రంధ్రాల నుండి బొటనవేలు పరిమాణంలో ఉన్న ఒక చిన్న వరాహ రూపంలో ఉద్భవించాడు. అలా బయటకు వచ్చిన మరుక్షణమే ఆ చిన్న రూపం ఆకాశాన్ని తాకేంత మహాకాయంగా పెరిగింది. ఆ వరాహమూర్తి సముద్రంలోకి ప్రవేశించి హిరణ్యాక్షుడితో పోరాడి అతడిని సంహరించింది. ఆ తర్వాత, తన పదునైన కొమ్ములతో భూమిని పట్టుకొని తిరిగి దాని యథాస్థానానికి తీసుకువచ్చింది.
వరాహ హయంతి 2026లో ఎప్పుడు వస్తుంది?
ఈ సంవత్సరం వరాహ జయంతిని ఏప్రిల్ 7, మంగళవారం నాడు జరుపుకుంటారు. భూమికి అధిపతి కుజుడు కాబట్టి, భూమికి సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఇది ఒక శుభ దినం. ఆరోజు అంటే మంగళవారం మంచి సమయం (ఉదయం): 07:30 నుండి 08:30 వరకు. మంచి సమయం (సాయంత్రం): 04:30 నుండి 05:30 వరకు. రాహుకాలం: 03:00 నుండి 04:30 వరకు. యమగండం: 09:00 నుండి 10:30 వరకు.
వరాహ జయంతి పూజ ఎలా జరుపుకోవాలి?
వరాహుని అవతరణ జరిగిన రోజును వరాహ జయంతిగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున పూజలు చేసేవారికి భూమి, ఇల్లు, ఆస్తికి సంబంధించిన సమస్యలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. వరాహ జయంతి రోజున, పొద్దున్నే స్నానం చేసి, ఇంట్లోని పూజ గదిలో విష్ణుమూర్తి విగ్రహాన్ని అలంకరించాలి. ముఖ్యంగా, వరాహమూర్తి తన ఒడిలో భూమాదేవితో కొలువై ఉండే 'లక్ష్మీ వరాహ' విగ్రహాన్ని పూజించడం చాలా విశిష్టమైనది.
పూజ సమయంలో మహావిష్ణువు నామాలు, వరాహ అష్టకం పఠించాలి. “ఓం నమో భగవతే వరాహ రూపాయ” అనే మంత్రాన్ని ధ్యానించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. విష్ణువుకు పంచదార పొంగల్, పాయసం లేదా తులసి తీర్థం సమర్పించి పూజించవచ్చు.
ఆరాధన వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
ఆస్తి, భూమికి సంబంధించిన న్యాయపరమైన సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న వారికి వరాహ మూర్తిని పూజించడం ద్వారా త్వరలో పరిష్కారం లభిస్తుంది. రాహు, కేతు దోషాలతో బాధపడుతున్న వారు వరాహ మూర్తిని పూజించడం ద్వారా వాటి ప్రభావాల నుండి విముక్తి పొందవచ్చు. వరాహ జయంతి పూజ భయాన్ని పోగొట్టడానికి, మానసిక బలాన్ని పొందడాని, చేపట్టిన పనులలో విజయం సాధించడానికి సహాయపడుతుంది. మన హృదయపూర్వకంగా వరాహ మూర్తిని స్మరించుకోవడం ద్వారా, మన జీవితంలోని చీకటి తొలగిపోయి, మనం కూడా భూమాదేవి వలె అన్ని ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.