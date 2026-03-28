Home ఆధ్యాత్మికంAstrology: న‌వమి నుంచి ఈ రాశుల వారికి మంచి రోజులు మొద‌లైన‌ట్లే.. తిరుగే ఉండ‌దు.

Astrology: శ్రీరామ నవమి రోజున కొన్ని గ్రహాల ప్రత్యేక సంయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెప్పుతోంది.

Mokshith
Published on: 28 March 2026 11:39 AM IST
X

Astrology: శ్రీరామ నవమి రోజున కొన్ని గ్రహాల ప్రత్యేక సంయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెప్పుతోంది. ఈ గ్రహాల కలయిక వల్ల 12 రాశులపై ప్రభావం ఉంటుందని, ముఖ్యంగా రెండు రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు ఎక్కువగా కనిపించవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.

శ్రీరామ నవమి రోజు గ్రహాల ప్రత్యేక కలయిక

ఈ ఏడాది శ్రీరామ నవమి రోజున కొన్ని ముఖ్య గ్రహాలు ఒకే సమయంలో ప్రత్యేక స్థానాల్లో ఉండడం వల్ల అరుదైన యోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ యోగం వల్ల కొందరి జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు రావచ్చని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతకాలంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు, ఆశాజనక పరిణామాలు కనిపించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

కన్యా రాశి వారికి అనుకూల సమయం

జ్యోతిష్య సూచనల ప్రకారం కన్యా రాశి వారికి ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. కుటుంబ జీవితంలో ఉన్న చిన్న చిన్న సమస్యలు తగ్గి, భార్యాభర్తల మధ్య అనురాగం పెరగవచ్చని అంటున్నారు.

ఆర్థిక విషయాల్లో కూడా పరిస్థితి మెరుగుపడే సూచనలు ఉన్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు. వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. పని చేసే రంగంలో కూడా అభివృద్ధి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయని భావిస్తున్నారు.

మేష రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు

మేష రాశి వారికి కూడా ఈ సమయం శుభప్రదంగా ఉండొచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారికి అనుకూల పరిణామాలు జరిగే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నారు. కొంతకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని అంటున్నారు. అలాగే పాత ఆస్తులు లేదా భూముల విలువ పెరగడం వల్ల ఆర్థిక లాభాలు కలిగే అవకాశం కూడా ఉందని చెబుతున్నారు.

ఆరోగ్యం, ఉద్యోగంలో మెరుగుదల

ఈ రెండు రాశుల వారికి ఆరోగ్య పరంగా కూడా కొంత ఉపశమనం లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభించే అవకాశం ఉంది. కృషి చేసిన వారికి మంచి ఫలితాలు కనిపించవచ్చని భావిస్తున్నారు.

గ‌మ‌నిక‌: ఈ వివ‌రాలు జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అందించిన‌వి మాత్ర‌మే. వీటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్పలేము.

Sri Rama NavamiHoroscope 2026AriesVirgo
2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
VIEW ALL
X